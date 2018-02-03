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Стадион: Эштадиу да Луш
0:1
9' ГолГедеш Элдер
43' Желтая карточкаТелес Бруно
1:1
49' ГолЖардел Нивалдо
2:1
63' ГолПицци Луиш
3:1
71' ГолЖонас Оливейра
72' Желтая карточкаЖонас Оливейра
76' Желтая карточкаМонте Нелсон
4:1
83' ГолДиаш Рубен
5:1
87' ГолХименес Рауль
|
9'
0:1
43'
49'
1:1
63'
2:1
71'
3:1
72'
76'
83'
4:1
87'
5:1
Состав команд
30
Варела
Бруну
66
Диаш
Рубен
21
Пицци
Луиш
22
Серви
Франко
13
Телес
Бруно
17
Новаиш
Жоау
Бенфика 4-3-3
- Основной состав
- 30 Варела Бруну Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 33 Жардел Нивалдо Защитник
- 66 Диаш Рубен Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 17 Живкович Андрия Полузащитник
- 18 Сальвио Эдуардо Нападающий
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 22 Серви Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 90 Карвалью Жоау Полузащитник
- 7 Самарис Андреас Полузащитник
- 27 Силва Рафа Нападающий
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 13 Телес Бруно Защитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- Андре Силва Нападающий
- 26 Габриэльзиньо Нападающий
- 43 Silverio
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 30.01.2018 Белененсеш 1:1 Бенфика ПЛ
- 20.01.2018 Бенфика 3:0 Шавиш ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 09.12.2017 Бенфика 3:1 Эшторил ПЛ
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 Бенфика 2:0 Витория Сетубал К
- 05.11.2017 Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 27.10.2017 Бенфика 1:0 Фейренсе ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
Риу Аве (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
- 15.10.2017 Санжоаненсе 0:4 Риу Аве К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика Кубок
- 26.08.2017 Риу Аве 1:1 Бенфика Примейра-лига
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига
- 21.12.2016 Бенфика 2:0 Риу Аве Примейра-лига
- 24.04.2016 Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига
- 20.12.2015 Бенфика 3:1 Риу Аве Примейра-лига
- 21.03.2015 Риу Аве 2:1 Бенфика Примейра-лига
- 31.10.2014 Бенфика 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 10.08.2014 Бенфика 0:0 Риу Аве Суперкубок
- 18.05.2014 Бенфика 1:0 Риу Аве Кубок Португалии
- 07.05.2014 Бенфика 2:0 Риу Аве Кубок лиги
- 07.04.2014 Бенфика 4:0 Риу Аве Примейра-лига
- 01.12.2013 Риу Аве 1:3 Бенфика Примейра-лига
- 31.03.2013 Бенфика 6:1 Риу Аве Примейра-лига
- 11.11.2012 Риу Аве 0:1 Бенфика Примейра-лига
- 29.04.2012 Риу Аве 2:2 Бенфика Примейра-лига
- 17.12.2011 Бенфика 5:1 Риу Аве Примейра-лига
- 08.05.2011 Риу Аве 1:2 Бенфика Примейра-лига
- 26.01.2011 Риу Аве 0:2 Бенфика Кубок
- 18.12.2010 Бенфика 5:2 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|49 - 11
|52
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|20
|15
|5
|0
|43 - 11
|50
|3.
|Бенфика
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|52 - 14
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|40 - 22
|43
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|6.
|Маритиму
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 22
|29
|7.
|Боавишта
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|22 - 25
|27
|8.
|Шавиш
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 30
|27
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|27 - 35
|26
|10.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 32
|22
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 32
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|17 - 26
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 35
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|18 - 26
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|15 - 30
|16
|16.
|Эшторил
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|19 - 38
|15
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|21 - 37
|15
|18.
|Авиш
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Диего Лопес III выходит на его замену.
87'
Бенфика делает замену. Гримальдо Алехандро уходит с поля, а Карвалью Жоау выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Хименес Рауль бьет в цель!
83'
Г О О О О Л - Диаш Рубен бьет в цель!
80'
Бенфика делает замену. Жонас Оливейра уходит с поля, а Хименес Рауль выходит на его замену.
78'
Риу Аве делает замену. Леандриньо II уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
76'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
72'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
71'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
66'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Пицци Луиш бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Жардел Нивалдо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Телес Бруно получил желтую карточку от судьи
35'
Бенфика делает замену. Сальвио Эдуардо уходит с поля, а Силва Рафа выходит на его замену.
9'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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