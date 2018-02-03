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Стадион:
Бенфика
5:1
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
9' Гол
Гедеш Элдер
43' Желтая карточка
Телес Бруно
1:1
49' Гол
Жардел Нивалдо
2:1
63' Гол
Пицци Луиш
3:1
71' Гол
Жонас Оливейра
72' Желтая карточка
Жонас Оливейра
76' Желтая карточка
Монте Нелсон
4:1
83' Гол
Диаш Рубен
5:1
87' Гол
Хименес Рауль
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Риу Аве делает замену. Шику Жеральдес уходит с поля, а Диего Лопес III выходит на его замену.
87'
Бенфика делает замену. Гримальдо Алехандро уходит с поля, а Карвалью Жоау выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Хименес Рауль бьет в цель!
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Диаш Рубен бьет в цель!
80'
Бенфика делает замену. Жонас Оливейра уходит с поля, а Хименес Рауль выходит на его замену.

78'
Риу Аве делает замену. Леандриньо II уходит с поля, а Морейра Педру выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
66'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Пицци Луиш бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Жардел Нивалдо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Телес Бруно получил желтую карточку от судьи
35'
Бенфика делает замену. Сальвио Эдуардо уходит с поля, а Силва Рафа выходит на его замену.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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