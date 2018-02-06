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Стадион: Авиш
6' Желтая карточкаРафаэл Бранко
1:0
8' ПенальтиМашаду Паулу
13' Желтая карточкаКарраса Моура
16' Желтая карточкаГомеш Витор
19' Желтая карточкаМатеуш Галиану
38' Желтая карточкаРодригеш Карлуш
2:0
44' ГолГедеш Алешандре
52' Желтая карточкаРошинья Кошта
63' Желтая карточкаНелсон Рикарду
3:0
69' ГолГомеш Витор
75' Желтая карточкаАмилтон Минервино
78' Желтая карточкаСпаранья Стефан
|
8'
1:0
13'
16'
19'
38'
44'
2:0
52'
63'
69'
3:0
78'
Состав команд
44
Гало
Диего
10
Машаду
Паулу
30
Гомеш
Витор
23
Энрике
Нуну
21
Таар
Аймен
Авиш 4-3-3
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Нападающий
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- 16 Петролина Нилдо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 27 Голд Райан Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 20 Фальконе Федерико Нападающий
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- 73 Эль-Нуни Хамду Нападающий
- 46 Jorge Fellipe
- Главный тренер: Мота Жозе
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 22 Спаранья Стефан Защитник
- 3 Рафаэл Бранко Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 17 Карраса Моура Полузащитник
- 9 Матеуш Галиану Полузащитник
- 21 Таар Аймен Полузащитник
- 8 Нжие Юсуфа Полузащитник
- 59 Леонардо Руиз Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Асис Жиованас Вратарь
- 7 Ренату Сантуш Защитник
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 27 Педру Руй III Полузащитник
- 90 Бруну Витор Полузащитник
- 18 Кука Миранда Полузащитник
- Главный тренер: Jorge Simao
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 19.11.2017 Униан Лейрия 0:3 Авиш К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
- 15.10.2017 Вила-Реал 0:1 Авиш К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 11.09.2017 Авиш 2:1 Белененсеш ПЛ
Боавишта (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 31.01.2018 Боавишта 2:1 Маритиму ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.01.2018 Белененсеш 1:1 Боавишта ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 20.10.2017 Эшторил 0:3 Боавишта ПЛ
- 15.10.2017 Вилаверденсе 1:0 Боавишта К
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
- 25.09.2017 Витория Сетубал 1:1 Боавишта ПЛ
- 16.09.2017 Боавишта 2:1 Бенфика ПЛ
- 10.09.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта ПЛ
- 03.09.2017 Боавишта 1:2 Брага КЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Маритиму 1:0 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
Авиш: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Боавишта: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш Примейра-лига
- 18.10.2014 Авиш 4:1 Боавишта Кубок Португалии
- 22.02.2009 Авиш 2:0 Боавишта Главная лига
- 28.09.2008 Боавишта 1:1 Авиш Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|49 - 11
|52
|2.
|Бенфика
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|52 - 14
|50
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|43 - 13
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|40 - 22
|43
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|6.
|Шавиш
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 31
|30
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|30 - 37
|29
|8.
|Маритиму
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|18 - 25
|29
|9.
|Боавишта
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|22 - 28
|27
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|31 - 32
|24
|11.
|Тондела
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 34
|22
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 38
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 28
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 31
|19
|16.
|Эшторил
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|24 - 37
|18
|18.
|Авиш
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 33
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Авиш делает замену. Тиссоне Фернандо уходит с поля, а Claudio Falcao выходит на его замену.
78'
Спаранья Стефан получил желтую карточку от судьи
77'
Авиш делает замену. Машаду Паулу уходит с поля, а Голд Райан выходит на его замену.
75'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
74'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Ренату Сантуш выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Гомеш Витор бьет в цель!
63'
Нелсон Рикарду получил желтую карточку от судьи
60'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
52'
Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Боавишта делает замену. Таар Аймен уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
44'
Боавишта делает замену. Леонардо Руиз уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
44'
Г О О О О Л - Гедеш Алешандре бьет в цель!
38'
Родригеш Карлуш получил желтую карточку от судьи
19'
Матеуш Галиану получил желтую карточку от судьи
16'
Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
13'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Машаду Паулу из команды Авиш забивает с точки!
6'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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