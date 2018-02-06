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Стадион:
Авиш
3:0
Конец матча
Боавишта
0'
6' Желтая карточка
Рафаэл Бранко
1:0
8' Пенальти
Машаду Паулу
13' Желтая карточка
Карраса Моура
16' Желтая карточка
Гомеш Витор
19' Желтая карточка
Матеуш Галиану
38' Желтая карточка
Родригеш Карлуш
2:0
44' Гол
Гедеш Алешандре
52' Желтая карточка
Рошинья Кошта
63' Желтая карточка
Нелсон Рикарду
3:0
69' Гол
Гомеш Витор
75' Желтая карточка
Амилтон Минервино
78' Желтая карточка
Спаранья Стефан
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Авиш делает замену. Тиссоне Фернандо уходит с поля, а Claudio Falcao выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Спаранья Стефан получил желтую карточку от судьи
77'
Авиш делает замену. Машаду Паулу уходит с поля, а Голд Райан выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
74'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Ренату Сантуш выходит на его замену.

Описание гола
69'
Г О О О О Л - Гомеш Витор бьет в цель!
Желтая карточка
63'
Нелсон Рикарду получил желтую карточку от судьи
60'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Боавишта делает замену. Таар Аймен уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
44'
Боавишта делает замену. Леонардо Руиз уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Гедеш Алешандре бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Родригеш Карлуш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Матеуш Галиану получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Гомеш Витор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Карраса Моура получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Машаду Паулу из команды Авиш забивает с точки!
Желтая карточка
6'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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