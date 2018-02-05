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Стадион: Душ Баррейруш
0:3
Конец матча
0:1
13' ГолФабрисио Месиас
0:2
18' ГолФабрисио Месиас
25' Желтая карточкаЭвертон Энрике
0:3
29' ГолТабата Бруно
37' Желтая карточкаФеррейра Рубен
42' Желтая карточкаФабрисио Месиас
47' Желтая карточкаБибито
57' Желтая карточкаПиньо Родриго
|
13'
0:1
18'
0:2
25'
29'
0:3
37'
42'
47'
57'
Состав команд
94
Шарлес
Силва
23
Бибито
3
Drausio
24
Диней
Борхес
14
Мартинш
Луиш
15
Клебер
Жан
21
Гамбоа
Жоау
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
Маритиму 4-2-3-1
- Основной состав
- 94 Шарлес Силва Вратарь
- 23 Бибито Защитник
- 3 Drausio Защитник
- 24 Диней Борхес Защитник
- 14 Мартинш Луиш Защитник
- 15 Клебер Жан Полузащитник
- 21 Гамбоа Жоау Полузащитник
- 33 Валенте Рикарду Полузащитник
- 29 Filipe Santos Oliveira Полузащитник
- 17 Феррейра Рубен Полузащитник
- 93 Эвертон Энрике Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Абедзаде Амир Вратарь
- 66 Пачеку Фабиу Полузащитник
- 6 Сен Эрдем Полузащитник
- 11 Бесса Эбер Полузащитник
- 95 Дьедеррик Жоэль Нападающий
- 9 Пиньо Родриго Нападающий
- 7 Ибсон Баррето Нападающий
- Главный тренер: Рамуш Даниэл
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 11 Табата Бруно Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 6 Рьюки Тео Полузащитник
- 55 Рафа Нападающий
- 77 Rui Costa II
- 16 Wenderson Galeno
- 8 Federico Nicolas Varela
- 30 Marcel Pereira
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Маритиму (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 31.01.2018 Боавишта 2:1 Маритиму ПЛ
- 20.01.2018 Маритиму 0:0 Белененсеш ПЛ
- 13.01.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму ПЛ
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 03.01.2018 Маритиму 1:2 Шавиш ПЛ
- 29.12.2017 Маритиму 3:2 Униан Мадейра КЛ
- 22.12.2017 Белененсеш 0:0 Маритиму КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.12.2017 Маритиму 1:0 Брага ПЛ
- 06.12.2017 Маритиму 0:0 Кова-Пьедаде К
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 26.11.2017 Маритиму 0:0 Эшторил ПЛ
- 19.11.2017 АД Оливейренсе 2:3 Маритиму К
- 05.11.2017 Фейренсе 0:1 Маритиму ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
- 21.10.2017 Витория Сетубал 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.10.2017 Торкатенсе 0:1 Маритиму К
- 01.10.2017 Маритиму 1:1 Бенфика ПЛ
- 24.09.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму ПЛ
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму КЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 15.10.2017 Моура 0:0 Портимоненсе К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|49 - 11
|52
|2.
|Бенфика
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|52 - 14
|50
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|43 - 13
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|40 - 22
|43
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|6.
|Шавиш
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 31
|30
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|30 - 37
|29
|8.
|Маритиму
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|18 - 25
|29
|9.
|Боавишта
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|22 - 25
|27
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|31 - 32
|24
|11.
|Тондела
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 34
|22
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 38
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 28
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 31
|19
|16.
|Эшторил
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|24 - 37
|18
|18.
|Авиш
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.
77'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
73'
Портимоненсе делает замену. Shoya Nakajima уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
73'
Маритиму делает замену. Валенте Рикарду уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
57'
Пиньо Родриго получил желтую карточку от судьи
47'
Bebeto получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Фабрисио Месиас получил желтую карточку от судьи
37'
Феррейра Рубен получил желтую карточку от судьи
35'
Маритиму делает замену. Мартинш Луиш уходит с поля, а Ибсон Баррето выходит на его замену.
32'
Маритиму делает замену. Гамбоа Жоау уходит с поля, а Пиньо Родриго выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Табата Бруно бьет в цель!
25'
Эвертон Энрике получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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