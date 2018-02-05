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Стадион:
Маритиму
0:3
Конец матча
Портимоненсе
0'
0:1
13' Гол
Фабрисио Месиас
0:2
18' Гол
Фабрисио Месиас
25' Желтая карточка
Эвертон Энрике
0:3
29' Гол
Табата Бруно
37' Желтая карточка
Феррейра Рубен
42' Желтая карточка
Фабрисио Месиас
47' Желтая карточка
Бибито
57' Желтая карточка
Пиньо Родриго
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.
77'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
73'
Портимоненсе делает замену. Shoya Nakajima уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
73'
Маритиму делает замену. Валенте Рикарду уходит с поля, а Дьедеррик Жоэль выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Пиньо Родриго получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
47'
Bebeto получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Фабрисио Месиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Феррейра Рубен получил желтую карточку от судьи
35'
Маритиму делает замену. Мартинш Луиш уходит с поля, а Ибсон Баррето выходит на его замену.
32'
Маритиму делает замену. Гамбоа Жоау уходит с поля, а Пиньо Родриго выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Табата Бруно бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Эвертон Энрике получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Фабрисио Месиас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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