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Стадион:
Карабюкспор
1:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
14' Желтая карточка
Кравченко Антон
16' Желтая карточка
Алексе Мариус
34' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
51' Желтая карточка
Близниченко Андрей
71' Желтая карточка
Асланташ Хакан
71' Желтая карточка
Филипе Аугусто
74' Желтая карточка
Ибаньес Луис
1:0
79' Гол
Алексе Мариус
90' Желтая карточка
Эрве Каж
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эрве Каж получил желтую карточку от судьи
86'
Карабюкспор делает замену. Челик Осман уходит с поля, а Траоре Хамиду выходит на его замену.
81'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
81'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Douglas выходит на его замену.
79'
Карабюкспор делает замену. Келеш Эргин уходит с поля, а Леандро Барриос выходит на его замену.

Описание гола
79'
Г О О О О Л - Алексе Мариус бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Ибаньес Луис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Асланташ Хакан получил желтую карточку от судьи
66'
Карабюкспор делает замену. Близниченко Андрей уходит с поля, а Эрве Каж выходит на его замену.
63'
Аланьяспор делает замену. Башдаш Барыш уходит с поля, а Филипе Аугусто выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Близниченко Андрей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Алексе Мариус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Кравченко Антон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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