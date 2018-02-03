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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
Конец матча
14' Желтая карточкаКравченко Антон
16' Желтая карточкаАлексе Мариус
34' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
51' Желтая карточкаБлизниченко Андрей
71' Желтая карточкаАсланташ Хакан
71' Желтая карточкаФилипе Аугусто
74' Желтая карточкаИбаньес Луис
1:0
79' ГолАлексе Мариус
90' Желтая карточкаЭрве Каж
|
14'
16'
71'
71'
74'
79'
1:0
90'
Состав команд
Карабюкспор
- Основной состав
- 35 Caglar Sahin Akbaba Вратарь
- 68 Доган Исхак Защитник
- 88 Ибаньес Луис Защитник
- 38 Асланташ Хакан Защитник
- 44 Кравченко Антон Защитник
- 3 Гергюлю Ферхат Защитник
- 7 Челик Осман Защитник
- 90 Алексе Мариус Полузащитник
- 32 Акын Мурат Полузащитник
- 97 Близниченко Андрей Полузащитник
- 45 Келеш Эргин Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рыбка Александр Вратарь
- 12 Траоре Хамиду Защитник
- 2 Сануч Тайиб Защитник
- 70 Леандро Барриос Полузащитник
- 89 Эрве Каж Полузащитник
- 18 Adam Staahl Нападающий
- 72 Yusuf Akbulut
- 19 Ahmet Karadayi
- 60 Alican Karadag
- Главный тренер: Levent Acikgoz
Аланьяспор
- Основной состав
- 69 Риу Реми Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 55 Douglas VIII
- Главный тренер: Караман Хикмет
Предыдущие игры
Карабюкспор (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 29.01.2018 Истанбул Башакшехир 5:0 Карабюкспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 11.01.2018 Карабюкспор 0:3 Алтынорду ТМК
- 24.12.2017 Карабюкспор 1:1 Трабзонспор С
- 18.12.2017 Фенербахче 2:0 Карабюкспор С
- 14.12.2017 Истанбулспор 1:0 Карабюкспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 29.11.2017 Карабюкспор 2:1 Истанбулспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 20.11.2017 Карабюкспор 0:2 Касымпаша С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Карабюкспор 0:1 Сивасспор С
- 26.10.2017 Карабюкспор 3:1 Кеджиоренгюджю К
- 21.10.2017 Османлыспор 3:0 Карабюкспор С
- 14.10.2017 Карабюкспор 1:0 Кайсериспор С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
Аланьяспор (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 24.10.2017 Аланьяспор 2:0 Эдирнеспор К
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 22.09.2017 Трабзонспор 3:4 Аланьяспор С
- 17.09.2017 Аланьяспор 1:4 Фенербахче С
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор С
Последние игры между собой
Карабюкспор: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор Товарищеские матчи. Клубы
- 25.08.2017 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор Суперлига
- 14.05.2017 Аланьяспор 4:2 Карабюкспор Суперлига
- 08.01.2017 Карабюкспор 1:4 Аланьяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 11.12.2016 Карабюкспор 0:2 Аланьяспор Суперлига
- 17.04.2016 Карабюкспор 1:1 Аланьяспор Первая лига Турции
- 28.11.2015 Аланьяспор 1:1 Карабюкспор Первая лига Турции
Карабюкспор
Аланьяспор
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 18
|42
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|42 - 23
|41
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|37 - 22
|37
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 20
|37
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 29
|31
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 22
|31
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|36 - 31
|31
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 25
|27
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 27
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 35
|22
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|24 - 32
|21
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|33 - 38
|21
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|15.
|Антальяспор
|1:1 Заявка
|20
|4
|7
|9
|22 - 35
|19
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|26 - 36
|18
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 27
|16
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 36
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эрве Каж получил желтую карточку от судьи
86'
Карабюкспор делает замену. Челик Осман уходит с поля, а Траоре Хамиду выходит на его замену.
81'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
81'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Douglas выходит на его замену.
79'
Карабюкспор делает замену. Келеш Эргин уходит с поля, а Леандро Барриос выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Алексе Мариус бьет в цель!
74'
Ибаньес Луис получил желтую карточку от судьи
71'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
71'
Асланташ Хакан получил желтую карточку от судьи
66'
Карабюкспор делает замену. Близниченко Андрей уходит с поля, а Эрве Каж выходит на его замену.
63'
Аланьяспор делает замену. Башдаш Барыш уходит с поля, а Филипе Аугусто выходит на его замену.
51'
Близниченко Андрей получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
16'
Алексе Мариус получил желтую карточку от судьи
14'
Кравченко Антон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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