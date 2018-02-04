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Стадион: Конья Бююкшехир
0:1
Второй тайм: 70'
21' Желтая карточкаШахинер Омер Али
0:1
36' ГолАдебайор Эммануэль
43' Желтая карточкаОзторун Ферхат
60' Желтая карточкаАдебайор Эммануэль
|
21'
36'
0:1
43'
Состав команд
Коньяспор
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 42 Филипович Петар Защитник
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- 11 Милошевич Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Нападающий
- Главный тренер: Мехмет Оздилек
Истанбул Башакшехир
- Основной состав
- 1 Бабаджан Волкан Вратарь
- 6 Епуряну Александр Защитник
- 80 Кайсара Жуниор Защитник
- 3 Клиши Гаэль Защитник
- 4 Аттама Джозеф Защитник
- 21 Текдемир Махмут Полузащитник
- 18 Наполеони Стефано Полузащитник
- 7 Вишча Эдин Полузащитник
- 5 Белёзоглу Эмре Полузащитник
- 8 Моссоро Марсио Полузащитник
- 10 Адебайор Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Гюнок Мерт Вратарь
- 39 Альпарслан Эрдем Защитник
- 33 Учар Угур Защитник
- 22 Шеджу Орельен Защитник
- 29 Фрей Керим Полузащитник
- 17 Кавечи Ирфан Полузащитник
- 14 Арда Туран Полузащитник
- 88 Инлер Гёкхан Полузащитник
- 19 Эрдинг Мевлут Нападающий
- 15 Баич Риад Нападающий
- Главный тренер: Авджи Абдулла
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Бэтман Петролспор 0:3 Коньяспор К
- 26.11.2017 Касымпаша 2:1 Коньяспор С
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 12.11.2017 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор С
- 02.11.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Коньяспор ЛЕ
- 29.10.2017 Коньяспор 1:0 Османлыспор С
Истанбул Башакшехир (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 29.01.2018 Истанбул Башакшехир 5:0 Карабюкспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 17.01.2018 Истанбул Башакшехир 2:1 Гиресунспор К
- 12.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 АДО Ден Хааг ТМК
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 27.12.2017 Гиресунспор 3:1 Истанбул Башакшехир К
- 24.12.2017 Касымпаша 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 14.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Кахраманмарашспор К
- 10.12.2017 Сивасспор 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 07.12.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Брага ЛЕ
- 03.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Османлыспор С
- 30.11.2017 Кахраманмарашспор 1:3 Истанбул Башакшехир К
- 27.11.2017 Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 23.11.2017 Лудогорец 1:2 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 18.11.2017 Истанбул Башакшехир 5:1 Галатасарай С
- 05.11.2017 Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 02.11.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Хоффенхайм ЛЕ
- 28.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 23.10.2017 Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Истанбул Башакшехир: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
- 27.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Коньяспор Суперлига
- 31.05.2017 Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор Кубок
- 12.03.2017 Коньяспор 0:3 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 16.10.2016 Истанбул Башакшехир 1:1 Коньяспор Суперлига
- 20.03.2016 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Суперлига
- 25.10.2015 Истанбул Башакшехир 4:0 Коньяспор Суперлига
- 08.03.2015 Истанбул Башакшехир 0:0 Коньяспор Суперлига
- 18.10.2014 Коньяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Суперлига
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|20
|14
|3
|3
|40 - 18
|45
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|42 - 23
|41
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|39 - 24
|38
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 20
|37
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|28 - 22
|34
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 29
|31
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|36 - 31
|31
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Бурсаспор
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 27
|26
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 27
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|31 - 35
|25
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|33 - 38
|21
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|26 - 35
|21
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 34
|21
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 35
|21
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|26 - 37
|18
|17.
|Коньяспор
|0:1 Заявка
|20
|4
|4
|12
|19 - 28
|16
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 36
|12
Второй тайм
66'
Коньяспор делает замену. Моке Вильфрид уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.
63'
Буюкшехир делает замену. Наполеони Стефано уходит с поля, а Арда Туран выходит на его замену.
60'
Адебайор Эммануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Озторун Ферхат получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Адебайор Эммануэль бьет в цель!
21'
Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
17'
Буюкшехир делает замену. Моссоро Марсио уходит с поля, а Кавечи Ирфан выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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