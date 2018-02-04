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Стадион:
Коньяспор
0:1
Второй тайм: 70'
Истанбул Башакшехир
0'
21' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
0:1
36' Гол
Адебайор Эммануэль
43' Желтая карточка
Озторун Ферхат
60' Желтая карточка
Адебайор Эммануэль
70'
Второй тайм
66'
Коньяспор делает замену. Моке Вильфрид уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.
63'
Буюкшехир делает замену. Наполеони Стефано уходит с поля, а Арда Туран выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Адебайор Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Озторун Ферхат получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Адебайор Эммануэль бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Шахинер Омер Али получил желтую карточку от судьи
17'
Буюкшехир делает замену. Моссоро Марсио уходит с поля, а Кавечи Ирфан выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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