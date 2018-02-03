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Стадион: Анталья Арена
2:1
Второй тайм: 70'
1:0
9' ПенальтиКадах Дениз
34' Желтая карточкаБюйюк Адем
37' Желтая карточкаMurat Yildirim II
1:1
45' ГолAytac Kara II
51' Красная карточкаШебаке Иссам
52' Желтая карточкаГюрал Эмре
2:1
66' ГолКадах Дениз
|
9'
1:0
34'
45'
1:1
51'
52'
66'
2:1
Состав команд
Антальяспор
- Основной состав
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 6 Сангаре Назим Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 90 Данило Кампос Нападающий
- 11 Майкон Маркес Нападающий
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 20 Чико Луис Защитник
- 4 Джуру Йохан Защитник
- 5 Челик Юсуф Защитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 14 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- 26 Евтович Милан Нападающий
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Малатьяспор
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 21 Бюйюк Адем Нападающий
- 8 Murat Yildirim II
- 35 Aytac Kara II
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 37 Мина Артуро Защитник
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 11 Тозлу Эрен Защитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 97 Mustafa Eskihellac
- 18 Sincere Seth
- 4 Gokhan Akkan III
- 47 Berk Yildiz
- Главный тренер: Erol Bulut
Предыдущие игры
Антальяспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 12.12.2017 Антальяспор 2:3 Орхангзиспор К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 04.12.2017 Трабзонспор 3:0 Антальяспор С
- 30.11.2017 Орхангзиспор 0:3 Антальяспор К
- 26.11.2017 Антальяспор 0:1 Фенербахче С
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 24.10.2017 Этимесгут 0:1 Антальяспор К
- 20.10.2017 Антальяспор 2:1 Касымпаша С
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе С
- 30.09.2017 Сивасспор 3:1 Антальяспор С
- 25.09.2017 Антальяспор 3:0 Османлыспор С
- 15.09.2017 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
Малатьяспор (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 25.11.2017 Малатьяспор 0:0 Бешикташ С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 05.11.2017 Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
- 25.10.2017 Офспор 1:3 Малатьяспор К
- 21.10.2017 Малатьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 01.10.2017 Малатьяспор 1:1 Коньяспор С
- 24.09.2017 Карабюкспор 2:4 Малатьяспор С
- 20.09.2017 Инегёлспор 0:2 Малатьяспор К
- 16.09.2017 Малатьяспор 2:4 Бурсаспор С
Последние игры между собой
Антальяспор
Малатьяспор
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
37 Владение мячом, % 63
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|39 - 18
|42
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|42 - 23
|41
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|19
|10
|7
|2
|37 - 22
|37
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|35 - 20
|37
|5.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 29
|31
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 22
|31
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|36 - 31
|31
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 29
|27
|9.
|Малатьяспор
|1:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 25
|27
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|31 - 27
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 35
|22
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|24 - 32
|21
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|33 - 38
|21
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|15.
|Антальяспор
|1:1 Заявка
|20
|4
|7
|9
|22 - 35
|19
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|26 - 36
|18
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 27
|16
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|15 - 36
|12
Второй тайм
66'
Г О О О О Л - Кадах Дениз бьет в цель!
63'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Sincere Seth выходит на его замену.
52'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
51'
УДАЛЕНИЕ! - Шебаке Иссам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
46'
Антальяспор делает замену. Данило Кампос уходит с поля, а Эль-Кабир Мустафа выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Aytac Kara бьет в цель!
37'
Murat Yildirim получил желтую карточку от судьи
34'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Кадах Дениз из команды Антальяспор забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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