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Стадион:
Антальяспор
2:1
Второй тайм: 70'
Малатьяспор
0'
1:0
9' Пенальти
Кадах Дениз
34' Желтая карточка
Бюйюк Адем
37' Желтая карточка
Murat Yildirim II
1:1
45' Гол
Aytac Kara II
51' Красная карточка
Шебаке Иссам
52' Желтая карточка
Гюрал Эмре
2:1
66' Гол
Кадах Дениз
70'
Второй тайм
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Кадах Дениз бьет в цель!
63'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Sincere Seth выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
51'
УДАЛЕНИЕ! - Шебаке Иссам увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Антальяспор делает замену. Данило Кампос уходит с поля, а Эль-Кабир Мустафа выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Aytac Kara бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Murat Yildirim получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Кадах Дениз из команды Антальяспор забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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