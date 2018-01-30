Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Реал Мадрид

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Стадион: Сьюдад де Валенсия
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Леванте (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Леванте 0:2 Эспаньол КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Эспаньол 1:2 Леванте КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 01.12.2017 Малага 0:0 Леванте П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 19.11.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леванте П
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 21.10.2017 Леванте 1:1 Хетафе П
- 13.10.2017 Эспаньол 0:0 Леванте П
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
- 25.09.2017 Бетис 4:0 Леванте П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
Последние игры между собой
Леванте: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 2
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера
- 02.03.2016 Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера
- 17.10.2015 Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера
- 15.03.2015 Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера
- 18.10.2014 Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера
- 09.03.2014 Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера
- 05.10.2013 Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера
- 06.04.2013 Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера
- 12.11.2012 Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера
- 13.02.2012 Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера
- 18.09.2011 Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера
- 19.02.2011 Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера
- 07.01.2011 Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
- 23.12.2010 Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля
- 25.09.2010 Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера
- 18.05.2008 Реал Мадрид 5:2 Леванте Первый дивизион
- 13.01.2008 Леванте 0:2 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|59 - 10
|57
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|32 - 9
|46
|3.
|Валенсия
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|42 - 25
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 19
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 24
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|27 - 29
|33
|7.
|Сельта
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 30
|31
|8.
|Эйбар
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 33
|29
|9.
|Леганес
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 21
|28
|10.
|Хетафе
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 21
|28
|11.
|Жирона
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 29
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|35 - 44
|27
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 23
|27
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 28
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|36 - 40
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|17 - 31
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 30
|19
|18.
|Депортиво
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|24 - 46
|17
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|16 - 50
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 5 часов 28 минут, которая состоится 04.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Леванте - Реал Мадрид
Леванте
5.3% (4)
Ничья:
2.7% (2)
Реал Мадрид
92% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
29.3% (22)
1:3 Реал Мадрид:
20% (15)
1:2 Реал Мадрид:
14.7% (11)
0:3 Реал Мадрид:
13.3% (10)
0:1 Реал Мадрид:
6.7% (5)
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