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Стадион:
Эйбар
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 49 минут, которая состоится 03.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Эйбар - Севилья
Эйбар
12.5% (10)
Ничья:
21.3% (17)
Севилья
66.3% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
38.8% (31)
Ничья:
21.3% (17)
Севилья:
12.5% (10)
Эйбар:
8.8% (7)
Севилья:
6.3% (5)
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