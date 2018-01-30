Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Севилья

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Стадион: Ипуруа
Предыдущие игры
Эйбар (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Эйбар 1:1 Малага П
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Эйбар 3:1 Эспаньол П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
Севилья (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья П
- 01.11.2017 Севилья 2:1 Спартак Москва ЛЧ
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Севилья: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|59 - 10
|57
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|32 - 9
|46
|3.
|Валенсия
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|42 - 25
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 19
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 24
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|27 - 29
|33
|7.
|Сельта
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 30
|31
|8.
|Эйбар
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 33
|29
|9.
|Леганес
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 21
|28
|10.
|Хетафе
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 21
|28
|11.
|Жирона
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 29
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|35 - 44
|27
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 23
|27
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 28
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|36 - 40
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|17 - 31
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 30
|19
|18.
|Депортиво
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|24 - 46
|17
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|16 - 50
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 49 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Эйбар - Севилья
Эйбар
12.5% (10)
Ничья:
21.3% (17)
Севилья
66.3% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
38.8% (31)
1:1 Ничья:
21.3% (17)
0:1 Севилья:
12.5% (10)
2:1 Эйбар:
8.8% (7)
0:2 Севилья:
6.3% (5)
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