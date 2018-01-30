Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Атлетико М 3:0 Эльче КК
- 25.11.2017 Леванте 0:5 Атлетико М П
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 31.10.2017 Атлетико М 1:1 Карабах ЛЧ
Валенсия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
- 30.11.2017 Валенсия 4:1 Сарагоса КК
- 26.11.2017 Валенсия 1:1 Барселона П
- 19.11.2017 Эспаньол 0:2 Валенсия П
- 04.11.2017 Валенсия 3:0 Леганес П
- 28.10.2017 Алавес 1:2 Валенсия П
- 24.10.2017 Сарагоса 0:2 Валенсия КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М Примера
- 05.03.2017 Атлетико М 3:0 Валенсия Примера
- 02.10.2016 Валенсия 0:2 Атлетико М Примера
- 06.03.2016 Валенсия 1:3 Атлетико М Примера
- 25.10.2015 Атлетико М 2:1 Валенсия Примера
- 08.03.2015 Атлетико М 1:1 Валенсия Примера
- 04.10.2014 Валенсия 3:1 Атлетико М Примера
- 27.04.2014 Валенсия 0:1 Атлетико М Примера
- 15.01.2014 Атлетико М 2:0 Валенсия Кубок Короля
- 08.01.2014 Валенсия 1:1 Атлетико М Кубок Короля
- 16.12.2013 Атлетико М 3:0 Валенсия Примера
- 31.03.2013 Атлетико М 1:1 Валенсия Примера
- 04.11.2012 Валенсия 2:0 Атлетико М Примера
- 26.04.2012 Валенсия 0:1 Атлетико М Лига Европы
- 19.04.2012 Атлетико М 4:2 Валенсия Лига Европы
- 06.02.2012 Атлетико М 0:0 Валенсия Примера
- 11.09.2011 Валенсия 1:0 Атлетико М Примера
- 12.02.2011 Атлетико М 1:2 Валенсия Примера
- 23.09.2010 Валенсия 1:1 Атлетико М Примера
- 08.04.2010 Атлетико М 0:0 Валенсия Лига Европы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|59 - 10
|57
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|32 - 9
|46
|3.
|Валенсия
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|42 - 25
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 19
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 24
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|27 - 29
|33
|7.
|Сельта
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 30
|31
|8.
|Эйбар
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 33
|29
|9.
|Леганес
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 21
|28
|10.
|Хетафе
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 21
|28
|11.
|Жирона
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 29
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|35 - 44
|27
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 23
|27
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 28
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|36 - 40
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|17 - 31
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 30
|19
|18.
|Депортиво
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|24 - 46
|17
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|16 - 50
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ВаленсияДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 26 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Атлетико М
77.1% (64)
Ничья:
14.5% (12)
Валенсия
8.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетико М:
42.2% (35)
1:0 Атлетико М:
20.5% (17)
2:0 Атлетико М:
9.6% (8)
1:1 Ничья:
8.4% (7)
2:2 Ничья:
4.8% (4)
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