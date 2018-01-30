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Стадион:
Атлетико М
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 26 минут, которая состоится 04.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Атлетико М
77.1% (64)
Ничья:
14.5% (12)
Валенсия
8.4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
42.2% (35)
Атлетико М:
20.5% (17)
Атлетико М:
9.6% (8)
Ничья:
8.4% (7)
Ничья:
4.8% (4)
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