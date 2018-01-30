Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Вильярреал

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Стадион: Бенито Вильямарин
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Бетис (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 18.12.2017 Малага 0:2 Бетис П
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 30.11.2017 Бетис 3:5 Кадис КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 15.11.2017 Бетис 4:0 Эсиха ТМК
- 03.11.2017 Бетис 2:2 Хетафе П
- 30.10.2017 Эспаньол 1:0 Бетис П
- 24.10.2017 Кадис 1:2 Бетис КК
- 21.10.2017 Бетис 2:0 Алавес П
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 25.09.2017 Бетис 4:0 Леванте П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
Вильярреал (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 10.12.2017 Вильярреал 0:2 Барселона П
- 07.12.2017 Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 03.12.2017 Леганес 3:1 Вильярреал П
- 30.11.2017 Вильярреал 3:0 Понферрадина КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 23.11.2017 Астана 2:3 Вильярреал ЛЕ
- 19.11.2017 Атлетик Б 1:1 Вильярреал П
- 05.11.2017 Вильярреал 2:0 Малага П
- 02.11.2017 Славия Прага 0:2 Вильярреал ЛЕ
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Понферрадина 1:0 Вильярреал КК
- 22.10.2017 Вильярреал 4:0 Лас-Пальмас П
Последние игры между собой
Бетис: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 10.09.2017 Вильярреал 3:1 Бетис Примера
- 04.04.2017 Бетис 0:1 Вильярреал Примера
- 06.11.2016 Вильярреал 2:0 Бетис Примера
- 16.01.2016 Вильярреал 0:0 Бетис Примера
- 23.08.2015 Бетис 1:1 Вильярреал Примера
- 02.03.2014 Вильярреал 1:1 Бетис Примера
- 29.09.2013 Бетис 1:0 Вильярреал Примера
- 08.04.2012 Бетис 3:1 Вильярреал Примера
- 19.11.2011 Вильярреал 1:0 Бетис Примера
- 01.03.2009 Бетис 2:2 Вильярреал Примера
- 04.10.2008 Вильярреал 2:1 Бетис Примера
- 27.04.2008 Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион
- 09.12.2007 Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|59 - 10
|57
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|32 - 9
|46
|3.
|Валенсия
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|42 - 25
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 19
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 24
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|27 - 29
|33
|7.
|Сельта
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 30
|31
|8.
|Эйбар
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 33
|29
|9.
|Леганес
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 21
|28
|10.
|Хетафе
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 21
|28
|11.
|Жирона
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 29
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|35 - 44
|27
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 23
|27
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 28
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|36 - 40
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|17 - 31
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 30
|19
|18.
|Депортиво
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|24 - 46
|17
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|16 - 50
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - ВильярреалДо начала игры осталось 2 дня 1 час 3 минуты, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Бетис - Вильярреал
Бетис
11.5% (9)
Ничья:
30.8% (24)
Вильярреал
57.7% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вильярреал:
35.9% (28)
1:1 Ничья:
23.1% (18)
0:1 Вильярреал:
12.8% (10)
2:1 Бетис:
7.7% (6)
2:2 Ничья:
6.4% (5)
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