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Стадион:
Бетис
 
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Вильярреал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Вильярреал

До начала игры осталось 2 дня 1 час 3 минуты, которая состоится 03.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Бетис - Вильярреал
Бетис
11.5% (9)
Ничья:
30.8% (24)
Вильярреал
57.7% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
35.9% (28)
Ничья:
23.1% (18)
Вильярреал:
12.8% (10)
Бетис:
7.7% (6)
Ничья:
6.4% (5)
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