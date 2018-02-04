Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10657
13' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
25' Желтая карточкаОмар Рамос
46' Желтая карточкаНаранхо Хосе
55' Желтая карточкаСуарес Дамиан
61' Желтая карточкаМантовани Мартин
72' Желтая карточкаКуэльяр Иван
75' Желтая карточкаПерес Рубен
86' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
92'
Перес Рубен выбил мяч подальше от ворот.
92'
92'
91'
Реми Лоик из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Перес Рубен заработал фол
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Сибасаки Гаку нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
90'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
89'
Шанс! Мантовани Мартин из команды Леганес пробил головой, но мимо
89'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Фахир Файсал уходит с поля и его заменяет Сибасаки Гаку
87'
Муньос Эсекьель нанес удар головой, но Гуаита Висенте спокойно отбил мяч.
86'
Антунеш Виторину сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
86'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
86'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
85'
Амрабат Нордин коснулся мяча рукой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
82'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Анхель Луис наказан за толчок Сальдуа Хосеба
81'
81'
Судья сигнализирует, что Муньос Эсекьель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
81'
Перес Рубен из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
79'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Арамбарри Мауро
77'
Тактическая замена. Наранхо Хосе уходит с поля и его заменяет Амрабат Нордин
77'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
77'
76'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Антунеш Виторину нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Перес Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
75'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
75'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
74'
73'
73'
Отличный пас сделал Эрасо Хави из команды Леганес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
72'
Судье надоело, что Куэльяр Иван тянет время и он наказал его горчичником
72'
Анхель Луис наказан за толчок Мантовани Мартин
71'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Пачеко Даниэль
71'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
69'
Рико Диего наказан за толчок Портильо Франсиско
68'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Наранхо Хосе из команды Леганес подал угловой справа.
67'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
64'
Судья сигнализирует, что Муньос Эсекьель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
63'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Перес Рубен
63'
Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
63'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
62'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
Мантовани Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Безумный фол. Мантовани Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Видаль Молина
60'
Куэльяр Иван из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Мантовани Мартин ошибается в защите.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
59'
59'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
59'
Рико Диего из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
58'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 10657 болельщиков
56'
Судья сигнализирует, что Мантовани Мартин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
56'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Наранхо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Суарес Дамиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
55'
Суарес Дамиан из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Рико Диего заработал фол
54'
53'
52'
Анхель Луис нанес удар чуть мимо. Близко!
52'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
50'
Отличная возможность! Видаль Молина упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
50'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
49'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
49'
Видаль Молина имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
49'
Анхель Луис из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Анхель Луис нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
48'
Антунеш Виторину отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
46'
Наранхо Хосе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
46'
Наранхо Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Арамбарри Мауро оказался на газоне.
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
46'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Рико Диего из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Отличные скиллы показывает Даконам Дьене, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
45'
45'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Мантовани Мартин выбил мяч подальше от ворот.
43'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Бруно Гонсалес
43'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
42'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Должен был быть гол! Видаль Молина имел отличный шанс, но Куэльяр Иван не дал голу состоятся!
40'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
38'
38'
Омар Рамос из команды Леганес делает неудачный навес.
37'
37'
Наранхо Хосе из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
36'
36'
Муньос Эсекьель наказан за толчок Анхель Луис
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
35'
35'
34'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
Анхель Луис наказан за толчок Сальдуа Хосеба
33'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
32'
32'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
28'
Рико Диего наказан за толчок Портильо Франсиско
26'
Фахир Файсал наказан за толчок Герреро Мигель Анхель
25'
Судья подбегает и показывает Омар Рамос из команды Леганес отложенную желтую карточку за фол.
25'
Омар Рамос из команды Леганес вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Арамбарри Мауро не пострадал и надо продолжать игру!
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
23'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
22'
Анхель Луис из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
21'
Назначен штрафной. Пострадал Брашанац Дарко, его свалил Суарес Дамиан.
21'
Портильо Франсиско из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
20'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
18'
18'
Отличный пас сделал Антунеш Виторину из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Мантовани Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Видаль Молина заработал фол
17'
Судья сигнализирует, что Наранхо Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
16'
Даконам Дьене из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Герреро Мигель Анхель заработал фол
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
14'
14'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Сальдуа Хосеба - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
13'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
13'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Антунеш Виторину наказан за толчок Герреро Мигель Анхель
12'
11'
11'
Анхель Луис не смог попасть в створ ударом издали
11'
10'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
10'
Анхель Луис из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Омар Рамос из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
8'
Отличный пас сделал Даконам Дьене из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
6'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
6'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
4'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Даконам Дьене
4'
3'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
2'
2'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
1'
Эрасо Хави из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Леганес
Хетафе
76.7% (138)
Ничья:
19.4% (35)
Леганес
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Хетафе:
39.4% (71)
2:1 Хетафе:
24.4% (44)
1:1 Ничья:
11.1% (20)
2:0 Хетафе:
8.9% (16)
0:0 Ничья:
4.4% (8)
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