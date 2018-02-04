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Стадион: Зрители: 10657
Хетафе
0:0
Конец матча
Леганес
0'
13' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
25' Желтая карточка
Омар Рамос
46' Желтая карточка
Наранхо Хосе
55' Желтая карточка
Суарес Дамиан
61' Желтая карточка
Мантовани Мартин
72' Желтая карточка
Куэльяр Иван
75' Желтая карточка
Перес Рубен
86' Желтая карточка
Антунеш Виторину
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Перес Рубен выбил мяч подальше от ворот.
92'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
91'
Реми Лоик из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Перес Рубен заработал фол
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Леганес
91'
Сибасаки Гаку нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Удар от ворот произведет Хетафе
89'
Шанс! Мантовани Мартин из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
89'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Фахир Файсал уходит с поля и его заменяет Сибасаки Гаку
87'
Муньос Эсекьель нанес удар головой, но Гуаита Висенте спокойно отбил мяч.
Желтая карточка
86'
Антунеш Виторину сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Антунеш Виторину грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
86'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
85'
Амрабат Нордин коснулся мяча рукой.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
Травма, повреждение
82'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Анхель Луис наказан за толчок Сальдуа Хосеба
81'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Муньос Эсекьель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
81'
Перес Рубен из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Наранхо Хосе уходит с поля и его заменяет Амрабат Нордин
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
77'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Рико Диего из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Антунеш Виторину нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
75'
Перес Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
75'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
75'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Удар от ворот произведет Леганес
74'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Хетафе
73'
Отличный пас сделал Эрасо Хави из команды Леганес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Желтая карточка
72'
Судье надоело, что Куэльяр Иван тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
72'
Анхель Луис наказан за толчок Мантовани Мартин
71'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Пачеко Даниэль
71'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
71'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
69'
Рико Диего наказан за толчок Портильо Франсиско
68'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Наранхо Хосе из команды Леганес подал угловой справа.
67'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
66'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Муньос Эсекьель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
63'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Перес Рубен
63'
Гумбау Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
63'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
63'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
62'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
61'
Мантовани Мартин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Мантовани Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Видаль Молина
60'
Куэльяр Иван из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Мантовани Мартин ошибается в защите.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
59'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
59'
Рико Диего из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 10657 болельщиков
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Мантовани Мартин из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
56'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Наранхо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
55'
Суарес Дамиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
55'
Суарес Дамиан из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Рико Диего заработал фол
54'
Удар от ворот произведет Хетафе
53'
Удар от ворот произведет Леганес
52'
Анхель Луис нанес удар чуть мимо. Близко!
52'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Удар от ворот произведет Леганес
50'
Отличная возможность! Видаль Молина упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
50'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
Угловой
49'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
49'
Видаль Молина имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
49'
Анхель Луис из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Анхель Луис нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
48'
Антунеш Виторину отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Желтая карточка
46'
Наранхо Хосе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
46'
Наранхо Хосе из команды Леганес играет слишком грубо. Арамбарри Мауро оказался на газоне.
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
46'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Рико Диего из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Отличные скиллы показывает Даконам Дьене, обводя своих соперников
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
45'
Удар от ворот произведет Хетафе
45'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Мантовани Мартин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
42'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
41'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Должен был быть гол! Видаль Молина имел отличный шанс, но Куэльяр Иван не дал голу состоятся!
40'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Хетафе
38'
Омар Рамос из команды Леганес делает неудачный навес.
37'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Наранхо Хосе из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Муньос Эсекьель наказан за толчок Анхель Луис
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
35'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
35'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
34'
Анхель Луис наказан за толчок Сальдуа Хосеба
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Омар Рамос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
32'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
Фол, нарушение
28'
Рико Диего наказан за толчок Портильо Франсиско
Желтая карточка
25'
Судья подбегает и показывает Омар Рамос из команды Леганес отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
25'
Омар Рамос из команды Леганес вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Арамбарри Мауро не пострадал и надо продолжать игру!
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
22'
Анхель Луис из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
21'
Назначен штрафной. Пострадал Брашанац Дарко, его свалил Суарес Дамиан.
21'
Портильо Франсиско из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
20'
Фахир Файсал нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Мантовани Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Леганес
18'
Отличный пас сделал Антунеш Виторину из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
18'
Мантовани Мартин из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Видаль Молина заработал фол
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Наранхо Хосе из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
Фол, нарушение
16'
Даконам Дьене из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Герреро Мигель Анхель заработал фол
16'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Удар от ворот произведет Леганес
14'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
13'
Сальдуа Хосеба - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Сальдуа Хосеба из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
13'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Леганес
11'
Анхель Луис не смог попасть в створ ударом издали
11'
Удар от ворот произведет Леганес
10'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Анхель Луис из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Омар Рамос из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Удар от ворот произведет Леганес
8'
Отличный пас сделал Даконам Дьене из команды Хетафе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Удар от ворот произведет Хетафе
6'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Дьедью Амат из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Герреро Мигель Анхель из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Даконам Дьене
4'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Омар Рамос
2'
Удар от ворот произведет Хетафе
2'
Омар Рамос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
1'
Эрасо Хави из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Леганес
Хетафе
76.7% (138)
Ничья:
19.4% (35)
Леганес
3.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Хетафе:
39.4% (71)
Хетафе:
24.4% (44)
Ничья:
11.1% (20)
Хетафе:
8.9% (16)
Ничья:
4.4% (8)
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