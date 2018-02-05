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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 17424
Лас-Пальмас
1:0
Конец матча
Малага
0'
35' Желтая карточка
Микель Игнаси
35' Желтая карточка
Пеньяльба Габриэль
40' Желтая карточка
Ресио Хосе
76' Желтая карточка
Кеко Серхио
1:0
90' Гол
Халилович Ален
90' Желтая карточка
Тана Домингес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
93'
Тана Домингес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Хуанпи Аньор пострадал.
92'
Пеньяльба Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
92'
Саксесс Исаак из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Кальери Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Халилович Ален изменил счет на табло!
90'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Удар от ворот произведет Малага
89'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Отличные скиллы показывает Халилович Ален, обводя своих соперников
87'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
86'
Тактическая замена. Мичел Маседо уходит с поля и его заменяет Кастельяно Дани
Офсайд
86'
Буэно Альберто из команды Малага в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
85'
Адриан Гонсалес из команды Малага подал угловой слева.
85'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Адриан Гонсалес из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Удар от ворот произведет Малага
84'
Пеньяльба Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
84'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
84'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Пеньяльба Габриэль из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
83'
Кеко Серхио из команды Малага играет слишком грубо. Этебо Огенекаро оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
82'
Адриан Гонсалес не смог попасть в створ ударом издали
82'
Удар от ворот произведет Малага
Офсайд
81'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
81'
Кеко Серхио из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
78'
Тактическая замена. Саму Гарсия уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
78'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
77'
Виера Хонатан бьет со штрафного в створ, но Роберто Хименес держит все под контролем
Желтая карточка
76'
Кеко Серхио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Кеко Серхио из команды Малага играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
Офсайд
75'
Саму Гарсия из команды Малага в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Саму Гарсия из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
73'
Удар от ворот произведет Малага
73'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Толедо Эрнан уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
72'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
70'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
70'
Тактическая замена. Ресио Хосе уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
69'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
69'
Итурра Мануэль из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
68'
Плохо сыграл Пеньяльба Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Саму Гарсия из команды Малага делает неудачный навес.
67'
Ресио Хосе из команды Малага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
Удар от ворот произведет Малага
67'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Малага
65'
Пеньяльба Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
65'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
64'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 17424 болельщиков
62'
Тактическая замена. Хиль Начо уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
Травма, повреждение
61'
Мичел Маседо возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Мичел Маседо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
60'
Мичел Маседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Удар от ворот произведет Малага
60'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
59'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
59'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
58'
После дальнего удара, который нанес Ресио Хосе мяч отбит вратарем
57'
Удар от ворот произведет Малага
57'
Этебо Огенекаро не смог попасть в створ ударом издали
57'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
56'
Хороший удар издали нанес Этебо Огенекаро, но отличный сейв сделал Роберто Хименес. Угловой.
56'
Чичисола Леандро не дал случится голу! Кеко Серхио должен был забивать, но Чичисола Леандро сделал отличный сейв
56'
Идейе Браун из команды Малага сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Гальвес Алехандро коснулся мяча рукой.
54'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Саму Гарсия пострадал.
54'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Рикка Федерико из команды Малага отправил кросс в штрафную...
53'
Ресио Хосе из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
52'
Химо Наварро наказан за толчок Идейе Браун
52'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
51'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
51'
Саму Гарсия из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Саму Гарсия из команды Малага поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Ресио Хосе пострадал.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хиль Начо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
Фол, нарушение
47'
Кеко Серхио наказан за толчок Агиррегарай Матиас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Удар от ворот произведет Малага
45'
Кальери Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
44'
Адриан Гонсалес наказан за толчок Этебо Огенекаро
44'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
43'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Угловой
43'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
43'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
43'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
42'
Роберто Хименес отбил мяч на угловой после удара Мичел Маседо из штрафной площади.
42'
Итурра Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
42'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
40'
Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Ресио Хосе из команды Малага опасно и грубо сыграл. Виера Хонатан пострадал.
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
39'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
39'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
37'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Пеньяльба Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Пеньяльба Габриэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Пеньяльба Габриэль из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Идейе Браун оказался на газоне.
35'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
35'
Микель Игнаси получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Этебо Огенекаро оказался на газоне.
34'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
34'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Кальери Хонатан наказан за толчок Кеко Серхио
34'
Ресио Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Саму Гарсия из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Итурра Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
30'
Кеко Серхио наказан за толчок Хиль Начо
29'
Удар от ворот произведет Малага
29'
Этебо Огенекаро не смог попасть в створ ударом издали
29'
Рикка Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
26'
Саму Гарсия из команды Малага делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
25'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
24'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
23'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
23'
Опасность! Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Адриан Гонсалес нанес удар головой, но Чичисола Леандро спокойно отбил мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Угловой
20'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой справа.
20'
Итурра Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Росалес Роберто из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Кеко Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Саму Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Малага
16'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Саму Гарсия наказан за толчок Мичел Маседо
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Саму Гарсия из команды Малага опасно и грубо сыграл. Мичел Маседо пострадал.
12'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
12'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
10'
Итурра Мануэль наказан за толчок Хиль Начо
9'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
8'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
8'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
7'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас направляет мяч в штрафную площадку, но Роберто Хименес выбегает и ловит мяч
6'
Удар от ворот произведет Малага
5'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Агиррегарай Матиас мяча так и не получил
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Пеньяльба Габриэль из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
3'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Выглядело как неплохой момент. Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
3'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
2'
Идейе Браун из команды Малага в офсайде
1'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Малага
Лас-Пальмас
59% (111)
Ничья:
29.8% (56)
Малага
11.2% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Лас-Пальмас:
26.1% (49)
Лас-Пальмас:
25% (47)
Ничья:
23.4% (44)
Малага:
7.4% (14)
Ничья:
3.2% (6)
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