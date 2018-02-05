Стадион: Гран Канария Зрители: 17424
1:0
Конец матча
35' Желтая карточкаМикель Игнаси
35' Желтая карточкаПеньяльба Габриэль
40' Желтая карточкаРесио Хосе
76' Желтая карточкаКеко Серхио
1:0
90' ГолХалилович Ален
90' Желтая карточкаТана Домингес
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
Тана Домингес получил желтую карточку от судьи
93'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Хуанпи Аньор пострадал.
92'
Пеньяльба Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
92'
92'
Саксесс Исаак из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Кальери Хонатан сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Халилович Ален изменил счет на табло!
90'
90'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
89'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
88'
Отличные скиллы показывает Халилович Ален, обводя своих соперников
87'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Хуанпи Аньор
86'
Тактическая замена. Мичел Маседо уходит с поля и его заменяет Кастельяно Дани
86'
Буэно Альберто из команды Малага в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Голкипер мог бы сыграть и получше
85'
Адриан Гонсалес из команды Малага подал угловой слева.
85'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Адриан Гонсалес из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
84'
Пеньяльба Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
84'
Тана Домингес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
84'
84'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Пеньяльба Габриэль из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Кеко Серхио из команды Малага играет слишком грубо. Этебо Огенекаро оказался на газоне.
82'
82'
Адриан Гонсалес не смог попасть в створ ударом издали
82'
81'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
81'
Кеко Серхио из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
78'
Тактическая замена. Саму Гарсия уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
78'
77'
Виера Хонатан бьет со штрафного в створ, но Роберто Хименес держит все под контролем
76'
Кеко Серхио получил желтую карточку от судьи
76'
Кеко Серхио из команды Малага играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
75'
Саму Гарсия из команды Малага в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Саму Гарсия из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
73'
73'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
72'
72'
Тактическая замена. Толедо Эрнан уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
72'
71'
71'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
70'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
70'
Тактическая замена. Ресио Хосе уходит с поля и его заменяет Буэно Альберто
69'
69'
Итурра Мануэль из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
68'
Плохо сыграл Пеньяльба Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Саму Гарсия из команды Малага делает неудачный навес.
67'
Ресио Хосе из команды Малага направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
67'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
65'
Пеньяльба Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
64'
64'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 17424 болельщиков
62'
Тактическая замена. Хиль Начо уходит с поля и его заменяет Халилович Ален
61'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хиль Начо
61'
Мичел Маседо возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Мичел Маседо получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Мичел Маседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
60'
60'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
59'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
59'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
58'
После дальнего удара, который нанес Ресио Хосе мяч отбит вратарем
57'
57'
Этебо Огенекаро не смог попасть в створ ударом издали
57'
Идейе Браун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
56'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
56'
Хороший удар издали нанес Этебо Огенекаро, но отличный сейв сделал Роберто Хименес. Угловой.
56'
Чичисола Леандро не дал случится голу! Кеко Серхио должен был забивать, но Чичисола Леандро сделал отличный сейв
56'
Идейе Браун из команды Малага сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Этебо Огенекаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Гальвес Алехандро коснулся мяча рукой.
54'
54'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Саму Гарсия пострадал.
54'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Адриан Гонсалес наказан за толчок Агиррегарай Матиас
53'
Рикка Федерико из команды Малага отправил кросс в штрафную...
53'
Ресио Хосе из команды Малага делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Химо Наварро наказан за толчок Идейе Браун
52'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
51'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
51'
Саму Гарсия из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
50'
Судья сигнализирует, что Саму Гарсия из команды Малага поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
48'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Ресио Хосе пострадал.
48'
Судья сигнализирует, что Хиль Начо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
47'
Кеко Серхио наказан за толчок Агиррегарай Матиас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
45'
Кальери Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
44'
Адриан Гонсалес наказан за толчок Этебо Огенекаро
44'
44'
43'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
43'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
43'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
43'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
42'
Роберто Хименес отбил мяч на угловой после удара Мичел Маседо из штрафной площади.
42'
Итурра Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
42'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Ресио Хосе получил желтую карточку от судьи
40'
Ресио Хосе из команды Малага опасно и грубо сыграл. Виера Хонатан пострадал.
40'
Адриан Гонсалес из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
39'
39'
39'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
37'
37'
36'
36'
Пеньяльба Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Пеньяльба Габриэль получил желтую карточку от судьи
35'
Пеньяльба Габриэль из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Идейе Браун оказался на газоне.
35'
35'
Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Микель Игнаси получил желтую карточку от судьи
35'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Этебо Огенекаро оказался на газоне.
34'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
34'
34'
Кальери Хонатан наказан за толчок Кеко Серхио
34'
Ресио Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Саму Гарсия из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Итурра Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Кеко Серхио наказан за толчок Хиль Начо
29'
29'
Этебо Огенекаро не смог попасть в створ ударом издали
29'
Рикка Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Ресио Хосе из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
26'
Саму Гарсия из команды Малага делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
25'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
24'
23'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
23'
23'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
23'
Опасность! Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
21'
Адриан Гонсалес нанес удар головой, но Чичисола Леандро спокойно отбил мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой справа.
20'
Итурра Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Росалес Роберто из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Кеко Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Саму Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кеко Серхио из команды Малага отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
Саму Гарсия наказан за толчок Мичел Маседо
15'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
14'
Саму Гарсия из команды Малага опасно и грубо сыграл. Мичел Маседо пострадал.
12'
12'
Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Ресио Хосе
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Итурра Мануэль наказан за толчок Хиль Начо
9'
8'
8'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
7'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас направляет мяч в штрафную площадку, но Роберто Хименес выбегает и ловит мяч
6'
5'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Агиррегарай Матиас мяча так и не получил
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
4'
3'
3'
3'
Пеньяльба Габриэль из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
3'
Толедо Эрнан из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Выглядело как неплохой момент. Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
3'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Идейе Браун из команды Малага в офсайде
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Малага" усилилась Ласеном — 14:59
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Малага
Лас-Пальмас
59% (111)
Ничья:
29.8% (56)
Малага
11.2% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лас-Пальмас:
26.1% (49)
2:1 Лас-Пальмас:
25% (47)
1:1 Ничья:
23.4% (44)
1:2 Малага:
7.4% (14)
0:0 Ничья:
3.2% (6)
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