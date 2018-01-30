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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Депортиво
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Депортиво

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 54 минуты, которая состоится 02.02.2018.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад
85.7% (90)
Ничья:
8.6% (9)
Депортиво
5.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
45.7% (48)
Реал Сосьедад:
18.1% (19)
Реал Сосьедад:
8.6% (9)
Реал Сосьедад:
5.7% (6)
Ничья:
3.8% (4)
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