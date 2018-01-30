Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Депортиво

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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Реал Сосьедад 0:2 Малага П
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Реал Сосьедад 2:3 Лерида КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 02.11.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вардар ЛЕ
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
Депортиво (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 19.11.2017 Малага 3:2 Депортиво П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
- 30.10.2017 Лас-Пальмас 1:3 Депортиво П
- 26.10.2017 Депортиво 1:4 Лас-Пальмас КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Депортиво 7:0 Коринтианс ТМК
- 30.09.2017 Депортиво 2:1 Хетафе П
- 24.09.2017 Эспаньол 4:1 Депортиво П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Депортиво: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
- 10.09.2017 Депортиво 2:4 Реал Сосьедад Примера
- 23.04.2017 Реал Сосьедад 1:0 Депортиво Примера
- 05.12.2016 Депортиво 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 17.01.2016 Реал Сосьедад 1:1 Депортиво Примера
- 22.08.2015 Депортиво 0:0 Реал Сосьедад Примера
- 12.04.2015 Реал Сосьедад 2:2 Депортиво Примера
- 23.11.2014 Депортиво 0:0 Реал Сосьедад Примера
- 01.06.2013 Депортиво 0:1 Реал Сосьедад Примера
- 13.01.2013 Реал Сосьедад 1:1 Депортиво Примера
- 07.03.2011 Депортиво 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 25.10.2010 Реал Сосьедад 3:0 Депортиво Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|59 - 10
|57
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|13
|7
|1
|32 - 9
|46
|3.
|Валенсия
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|42 - 25
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|43 - 19
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|32 - 24
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|27 - 29
|33
|7.
|Сельта
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 30
|31
|8.
|Эйбар
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 33
|29
|9.
|Леганес
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|20 - 21
|28
|10.
|Хетафе
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|26 - 21
|28
|11.
|Жирона
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 29
|28
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|35 - 44
|27
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|24 - 23
|27
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 28
|24
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|36 - 40
|23
|16.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|17 - 31
|19
|17.
|Леванте
|Заявка
|21
|3
|10
|8
|18 - 30
|19
|18.
|Депортиво
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|24 - 46
|17
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|21
|4
|2
|15
|16 - 50
|14
|20.
|Малага
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - ДепортивоДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 54 минуты, которая состоится 02.02.2018.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Депортиво
Реал Сосьедад
85.7% (90)
Ничья:
8.6% (9)
Депортиво
5.7% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
45.7% (48)
1:0 Реал Сосьедад:
18.1% (19)
2:0 Реал Сосьедад:
8.6% (9)
3:1 Реал Сосьедад:
5.7% (6)
1:1 Ничья:
3.8% (4)
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