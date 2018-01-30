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Стадион:
Монако
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 42 минуты, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Лион
Монако
48.8% (39)
Ничья:
30% (24)
Лион
21.3% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
28.8% (23)
Ничья:
21.3% (17)
Лион:
12.5% (10)
Монако:
7.5% (6)
Ничья:
6.3% (5)
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