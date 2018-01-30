Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Нант 1:0 Монако Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 17.11.2017 Амьен 1:1 Монако Л1
- 04.11.2017 Монако 6:0 Генгам Л1
- 01.11.2017 Бешикташ 1:1 Монако ЛЧ
Лион (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 03.12.2017 Кан 1:2 Лион Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 26.11.2017 Ницца 0:5 Лион Л1
- 23.11.2017 Лион 4:0 Аполлон ЛЕ
- 19.11.2017 Лион 0:0 Монпелье Л1
- 05.11.2017 Сент-Этьен 0:5 Лион Л1
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лион 2:0 Метц Л1
- 22.10.2017 Труа 0:5 Лион Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион Кубок Франции
- 13.10.2017 Лион 3:2 Монако Лига 1
- 23.04.2017 Лион 1:2 Монако Лига 1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Лига 1
- 07.05.2016 Лион 6:1 Монако Лига 1
- 16.10.2015 Монако 1:1 Лион Лига 1
- 01.02.2015 Монако 0:0 Лион Лига 1
- 17.12.2014 Лион 1:1 Монако Кубок лиги
- 12.09.2014 Лион 2:1 Монако Лига 1
- 16.03.2014 Лион 2:3 Монако Лига 1
- 27.10.2013 Монако 2:1 Лион Лига 1
- 29.05.2011 Монако 0:2 Лион Лига 1
- 07.08.2010 Лион 0:0 Монако Лига 1
- 12.05.2010 Лион 3:0 Монако Лига 1
- 24.01.2010 Монако 2:1 Лион Кубок
- 20.12.2009 Монако 1:1 Лион Лига 1
- 12.04.2009 Лион 2:2 Монако Лига 1
- 08.11.2008 Монако 0:1 Лион Лига 1
- 29.07.2008 Лион 0:1 Монако Товарищеские матчи. Сборные
- 15.03.2008 Монако 0:3 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|72 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|52 - 25
|48
|3.
|Марсель
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|47 - 24
|48
|4.
|Монако
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|53 - 24
|47
|5.
|Нант
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|22 - 21
|37
|6.
|Ницца
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|29 - 33
|34
|7.
|Ренн
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|28 - 32
|31
|8.
|Монпелье
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|20 - 19
|31
|9.
|Бордо
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 32
|29
|10.
|Генгам
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|24 - 32
|29
|11.
|Дижон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|33 - 46
|28
|12.
|Кан
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|15 - 26
|27
|13.
|Страсбург
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|28 - 39
|27
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|22 - 38
|26
|15.
|Амьен
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|20 - 26
|25
|16.
|Лилль
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|22 - 34
|25
|17.
|Анже
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|26 - 32
|25
|18.
|Труа
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 32
|24
|19.
|Тулуза
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 32
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|20 - 39
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 42 минуты, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Лион
Монако
48.8% (39)
Ничья:
30% (24)
Лион
21.3% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
28.8% (23)
1:1 Ничья:
21.3% (17)
1:2 Лион:
12.5% (10)
1:0 Монако:
7.5% (6)
2:2 Ничья:
6.3% (5)
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