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Стадион:
Мельбурн Виктори
1:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
0:1
7' Гол
Маккароне Массимо
22' Желтая карточка
Matias Sanchez I
0:2
28' Гол
Холман Бретт
50' Желтая карточка
Кристенсен Томас
68' Желтая карточка
Доначи Джеймс
1:2
83' Гол
Троизи Джеймс
85' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Shannon Brady выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
80'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
79'
Брисбен Роар делает замену. Норт Джейд уходит с поля, а Daniel Bowles выходит на его замену.

76'
Мельбурн Виктори делает замену. Валери Карл уходит с поля, а Хоуп Джош выходит на его замену.
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
56'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Троизи Джеймс выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Холман Бретт бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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