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Стадион: ААМИ Парк
1:2
Конец матча
0:1
7' ГолМаккароне Массимо
22' Желтая карточкаMatias Sanchez I
0:2
28' ГолХолман Бретт
50' Желтая карточкаКристенсен Томас
68' Желтая карточкаДоначи Джеймс
1:2
83' ГолТроизи Джеймс
85' Желтая карточкаПападопулос Авраам
|
7'
0:1
22'
28'
0:2
50'
68'
76'
83'
1:2
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 2 Герия Джейсон Защитник
- 6 Броксхэм Ли Защитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- 18 Matias Sanchez I
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 16 Хоуп Джош
- 7 Kenjok Athiu
- Главный тренер: Kevin Muscat
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 13 Норт Джейд Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- Запасные игроки
- 2 Ингем Дэн Защитник
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 20 Shannon Brady Полузащитник
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори КФ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.01.2017 Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.10.2016 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.04.2016 Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 09.04.2016 Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.03.2016 Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.01.2016 Мельбурн Виктори 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 18.04.2015 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.04.2015 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 27.04.2014 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.03.2014 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 04.01.2014 Мельбурн Виктори 0:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 25.10.2013 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.03.2013 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 15.12.2012 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 13.10.2012 Брисбен Роар 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|19
|14
|4
|1
|46 - 14
|46
|2.
|Ньюкасл Джетс
|19
|11
|4
|4
|41 - 22
|37
|3.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|5.
|Мельбурн Виктори
|20
|7
|5
|8
|28 - 30
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18
|5
|7
|6
|20 - 31
|22
|7.
|Брисбен Роар
|20
|6
|4
|10
|24 - 31
|22
|8.
|Перт Глори
|19
|6
|1
|12
|23 - 39
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|3
|7
|9
|19 - 27
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Shannon Brady выходит на его замену.
85'
Пападопулос Авраам получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
80'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
79'
Брисбен Роар делает замену. Норт Джейд уходит с поля, а Daniel Bowles выходит на его замену.
76'
Мельбурн Виктори делает замену. Валери Карл уходит с поля, а Хоуп Джош выходит на его замену.
73'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
68'
Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
56'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Троизи Джеймс выходит на его замену.
50'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Холман Бретт бьет в цель!
22'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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