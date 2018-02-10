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Стадион: ААМИ Парк
0:4
Конец матча
19' Желтая карточкаУилкшир Люк
0:1
32' ПенальтиБобо
0:2
43' ГолНинкович Милош
0:3
65' ГолБобо
71' Желтая карточкаБрилланте Джошуа
0:4
79' ГолМежеевски Адриан
85' Желтая карточкаБрэттан Люк
|
19'
32'
0:1
43'
0:2
65'
0:3
71'
79'
0:4
84'
85'
Состав команд
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 10 Видошич Дарио Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 22 Michael Jakobsen II Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 14 Daniel Arzani
- 4 Harrison Delbridge
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 11 Bruce Kamau Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- 15 Denis Genreau
- Главный тренер: Michael Valkanis
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- 2 Калвер Аарон
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 14.10.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
Сидней (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сидней: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней Эй-Лига
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней Эй-Лига
- 09.12.2016 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 30.11.2016 Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА
- 05.03.2016 Мельбурн Сити 3:0 Сидней Эй-Лига
- 02.01.2016 Мельбурн Сити 2:2 Сидней Эй-Лига
- 10.10.2015 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.03.2015 Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.03.2015 Сидней 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 22.11.2014 Мельбурн Сити 1:2 Сидней Эй-Лига
- 11.10.2014 Сидней 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 31.01.2014 Мельбурн Сити 2:1 Сидней Эй-Лига
- 15.12.2013 Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 15.11.2013 Мельбурн Сити 0:2 Сидней Эй-Лига
- 24.02.2013 Мельбурн Сити 3:1 Сидней Эй-Лига
- 13.01.2013 Сидней 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 02.12.2012 Сидней 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|20
|15
|4
|1
|50 - 14
|49
|2.
|Ньюкасл Джетс
|19
|11
|4
|4
|41 - 22
|37
|3.
|Мельбурн Сити
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|5.
|Мельбурн Виктори
|20
|7
|5
|8
|28 - 30
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|18
|5
|7
|6
|20 - 31
|22
|7.
|Брисбен Роар
|20
|6
|4
|10
|24 - 31
|22
|8.
|Перт Глори
|19
|6
|1
|12
|23 - 39
|19
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|19
|3
|7
|9
|19 - 27
|16
|10.
|Веллингтон Феникс
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сидней делает замену. Брилланте Джошуа уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
85'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
84'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
83'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Bruce Kamau выходит на его замену.
80'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Denis Genreau выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
72'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
71'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
64'
Мельбурн Сити делает замену. Мускат Эммануэль уходит с поля, а Форнароли Бруно выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
19'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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