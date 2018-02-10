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Стадион:
Мельбурн Сити
0:4
Конец матча
Сидней
0'
19' Желтая карточка
Уилкшир Люк
0:1
32' Пенальти
Бобо
0:2
43' Гол
Нинкович Милош
0:3
65' Гол
Бобо
71' Желтая карточка
Брилланте Джошуа
0:4
79' Гол
Межеевски Адриан
85' Желтая карточка
Брэттан Люк
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сидней делает замену. Брилланте Джошуа уходит с поля, а Ретре Пауло выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Брэттан Люк получил желтую карточку от судьи
84'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
83'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Bruce Kamau выходит на его замену.
80'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Denis Genreau выходит на его замену.

Описание гола
79'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
72'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Брилланте Джошуа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
64'
Мельбурн Сити делает замену. Мускат Эммануэль уходит с поля, а Форнароли Бруно выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает с точки!
Желтая карточка
19'
Уилкшир Люк получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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