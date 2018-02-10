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Стадион: Арена Тун
32' Желтая карточкаTimo Righetti
0:1
42' ГолОберлин Димитри
88' Желтая карточкаБуа Кевин
0:2
90' ГолБуа Кевин
90' Желтая карточкаГларнер Штефан
|
32'
42'
0:1
88'
90'
0:2
90'
Состав команд
39
Йосс
Свен
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
20
Ди
Сере
Тун 4-5-1
- Основной состав
- 13 Djordje Nikolic Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 23 Timo Righetti Защитник
- 39 Йосс Свен Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 20 Каблан Крис Полузащитник
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Базель 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Нападающий
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Стад де Ньон 1:3 Тун К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
Базель (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 25.10.2017 Раппершвиль-Йона 1:2 Базель К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
Последние игры между собой
Тун: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун Суперлига
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун Суперлига
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель Суперлига
- 10.05.2016 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 28.02.2016 Тун 1:1 Базель Суперлига
- 06.12.2015 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 12.08.2015 Базель 3:1 Тун Суперлига
- 25.05.2015 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 07.03.2015 Базель 3:0 Тун Суперлига
- 27.09.2014 Базель 1:1 Тун Суперлига
- 02.08.2014 Тун 2:3 Базель Суперлига
- 06.04.2014 Базель 0:0 Тун Суперлига
- 02.03.2014 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 23.11.2013 Базель 4:1 Тун Суперлига
- 25.09.2013 Тун 0:2 Базель Суперлига
- 21.04.2013 Тун 2:2 Базель Суперлига
- 17.03.2013 Базель 1:0 Тун Суперлига
Тун
Базель
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|45 - 20
|43
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|41 - 17
|41
|3.
|Цюрих
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|4.
|Лугано
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|23 - 28
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 40
|27
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 28
|27
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 37
|25
|8.
|Тун
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|34 - 39
|24
|9.
|Люцерн
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 35
|23
|10.
|Сьон
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|23 - 39
|14
Второй тайм
90'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
90'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Фрай Фабиан выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
88'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
75'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.
70'
Тун делает замену. Хунцикер Николас уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
61'
Тун делает замену. Костанцо Морено уходит с поля, а Карлен Грегори выходит на его замену.
59'
Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
58'
Базель делает замену. Баланта Эдер уходит с поля, а Лакруа Лео выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Оберлин Димитри бьет в цель!
32'
Timo Righetti получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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