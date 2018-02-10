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Стадион:
Тун
0:2
Конец матча
Базель
0'
32' Желтая карточка
Timo Righetti
0:1
42' Гол
Оберлин Димитри
88' Желтая карточка
Буа Кевин
0:2
90' Гол
Буа Кевин
90' Желтая карточка
Гларнер Штефан
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
90'
Базель делает замену. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля, а Фрай Фабиан выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
75'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.

70'
Тун делает замену. Хунцикер Николас уходит с поля, а Каблан Крис выходит на его замену.
61'
Тун делает замену. Костанцо Морено уходит с поля, а Карлен Грегори выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Петретта Рауль получил желтую карточку от судьи
58'
Базель делает замену. Баланта Эдер уходит с поля, а Лакруа Лео выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Оберлин Димитри бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Timo Righetti получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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