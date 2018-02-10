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Стадион:
Лугано
1:0
Конец матча
Сьон
0'
1:0
14' Гол
Герндт Александр
28' Желтая карточка
Мариани Давид
32' Желтая карточка
Димарко Федерико
35' Желтая карточка
Михайлович Драган
50' Желтая карточка
Големич Владимир
53' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
57' Желтая карточка
Леняни Эрмир
80' Желтая карточка
Carlo Manicone
89' Желтая карточка
Вечеи Балинт
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
87'
Сьон делает замену. Шнойвли Марко уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Carlo Manicone получил желтую карточку от судьи
79'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
66'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.

65'
Сьон делает замену. Леняни Эрмир уходит с поля, а Matheus Cunha выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
56'
Сьон делает замену. Ндойе Бирама уходит с поля, а Номбе Мбойо выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Анга-Лётшер Мартин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Михайлович Драган получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Димарко Федерико получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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