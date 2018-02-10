- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Корнаредо
1:0
14' ГолГерндт Александр
28' Желтая карточкаМариани Давид
32' Желтая карточкаДимарко Федерико
35' Желтая карточкаМихайлович Драган
50' Желтая карточкаГолемич Владимир
53' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
57' Желтая карточкаЛеняни Эрмир
80' Желтая карточкаCarlo Manicone
89' Желтая карточкаВечеи Балинт
|
14'
1:0
28'
32'
50'
57'
80'
89'
Состав команд
22
Руй
Стив
23
Джюмарт
Эрай
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
Лугано 4-3-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 95 Carlo Manicone
- 27 Jetmir Krasniqi
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 33 Леняни Эрмир Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Мвенг Фредди Защитник
- 62 Масейрас Кентен Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 99 Noah Berchtold
- Главный тренер: Gabri
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн С
- 26.10.2017 Шёц 2:3 Лугано К
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
Сьон (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 16.09.2017 Стад Лозанна-Уши 2:1 Сьон К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано Суперлига
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон Суперлига
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано Суперлига
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон Суперлига
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано Суперлига
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон Суперлига
- 23.04.2016 Сьон 3:1 Лугано Суперлига
- 03.04.2016 Лугано 0:6 Сьон Суперлига
- 01.11.2015 Лугано 3:0 Сьон Суперлига
- 13.09.2015 Сьон 3:0 Лугано Суперлига
- 21.11.2010 Лугано 2:3 Сьон Кубок
- 23.01.2010 Лугано 1:2 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
Лугано
Сьон
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|45 - 20
|43
|2.
|Базель
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|41 - 17
|41
|3.
|Цюрих
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|26 - 25
|28
|4.
|Лугано
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|23 - 28
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 40
|27
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 28
|27
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 37
|25
|8.
|Тун
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|34 - 39
|24
|9.
|Люцерн
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 35
|23
|10.
|Сьон
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|23 - 39
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
87'
Сьон делает замену. Шнойвли Марко уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.
80'
Carlo Manicone получил желтую карточку от судьи
79'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
66'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
65'
Сьон делает замену. Леняни Эрмир уходит с поля, а Matheus Cunha выходит на его замену.
57'
Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
56'
Сьон делает замену. Ндойе Бирама уходит с поля, а Номбе Мбойо выходит на его замену.
53'
Анга-Лётшер Мартин получил желтую карточку от судьи
50'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Михайлович Драган получил желтую карточку от судьи
32'
Димарко Федерико получил желтую карточку от судьи
28'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация