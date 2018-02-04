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Стадион:
Бавария
 
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Шальке 04
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Шальке 04

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 32 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
Бавария
93.8% (75)
Ничья:
3.8% (3)
Шальке 04
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
32.5% (26)
Бавария:
25% (20)
Бавария:
13.8% (11)
Бавария:
8.8% (7)
Бавария:
6.3% (5)
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