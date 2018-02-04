Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Шальке 04

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Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +19 =0 -1)
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 25.11.2017 Боруссия М 2:1 Бавария Б
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Бавария 3:0 Аугсбург Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
Шальке 04 (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 07.02.2018 Шальке 04 1:0 Вольфсбург КГ
- 03.02.2018 Шальке 04 1:2 Вердер Б
- 27.01.2018 Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 02.12.2017 Шальке 04 2:2 Кёльн Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 19.11.2017 Шальке 04 2:0 Гамбург Б
- 04.11.2017 Фрайбург 0:1 Шальке 04 Б
- 28.10.2017 Шальке 04 1:1 Вольфсбург Б
- 24.10.2017 Веен Висбаден 1:3 Шальке 04 КГ
- 20.10.2017 Шальке 04 2:0 Майнц Б
- 14.10.2017 Герта 0:2 Шальке 04 Б
- 29.09.2017 Шальке 04 1:1 Байер Л Б
- 23.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига
- 01.03.2017 Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Германии
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 09.09.2016 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 16.04.2016 Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 21.11.2015 Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига
- 03.02.2015 Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 30.08.2014 Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига
- 01.03.2014 Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига
- 21.09.2013 Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига
- 09.02.2013 Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига
- 08.01.2013 Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи. Сборные
- 22.09.2012 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 26.02.2012 Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 18.09.2011 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 30.04.2011 Бавария 4:1 Шальке 04 Бундеслига
- 02.03.2011 Бавария 0:1 Шальке 04 Кубок Германии
- 04.12.2010 Шальке 04 2:0 Бавария Бундеслига
- 07.08.2010 Бавария 2:0 Шальке 04 Суперкубок
- 01.08.2010 Шальке 04 3:1 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|51 - 16
|53
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|33 - 29
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|41 - 27
|35
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|45 - 29
|34
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|33 - 27
|34
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|26 - 23
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 33
|31
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 26
|31
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|32 - 33
|28
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 31
|28
|11.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 28
|27
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 35
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|4
|12
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|17 - 27
|21
|15.
|Майнц
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 37
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|18 - 26
|20
|17.
|Гамбург
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|17 - 30
|17
|18.
|Кёльн
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 37
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Шальке 04До начала игры осталось 2 дня 14 часов 32 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
Бавария
93.8% (75)
Ничья:
3.8% (3)
Шальке 04
2.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
32.5% (26)
2:1 Бавария:
25% (20)
3:1 Бавария:
13.8% (11)
3:0 Бавария:
8.8% (7)
1:0 Бавария:
6.3% (5)
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