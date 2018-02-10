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Стадион:
Хоффенхайм
1:1
Перерыв
Майнц
0'
8' Желтая карточка
Хак Александер
1:0
27' Гол
Сцалай Адам
1:1
28' Гол
Берггрен Эмиль
31' Желтая карточка
Шульц Нико
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
47'
Брозински Даниэль из команды Майнц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Латца Данни
45'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Опасность предотвращена - Диалло Абду из команды Майнц вступил в отбор удачно
44'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
44'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Майнц
43'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сцалай Адам и попал в каркас ворот!
43'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Гнабри Серж нанес удар, мяч был парирован, но Центнер Робин не удержал его в руках.
43'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
43'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
42'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Амири Надим из команды Хоффенхайм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Хак Александер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
36'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
36'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает неудачный навес.
36'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Гайгер Деннис наказан за толчок Де Йонг Найджел
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
34'
Брозински Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
34'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
33'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Хак Александер наказан за толчок Гриллич Флориан
32'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Шульц Нико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Шульц Нико грубо играет против соперника. Пострадал Донати Джулио
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Хюбнер Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Матч остановлен
28'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Берггрен Эмиль из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
28'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Брозински Даниэль
27'
Гнабри Серж сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Сцалай Адам изменил счет на табло!
27'
Гнабри Серж разрезает оборону соперника отличным пасом
Офсайд
25'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм в офсайде
25'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
24'
Амири Надим возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Удар от ворот произведет Майнц
21'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
21'
Плохо сыграл Диалло Абду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
20'
Донати Джулио из команды Майнц делает неудачный навес.
19'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
19'
Балогун Леон из команды Майнц играет слишком грубо. Сцалай Адам оказался на газоне.
19'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
19'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
18'
Брозински Даниэль из команды Майнц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
18'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Берггрен Эмиль пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Майнц
17'
Отличный пас сделал Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Берггрен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Диалло Абду наказан за толчок Амири Надим
Фол, нарушение
16'
Балогун Леон из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Сцалай Адам пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
15'
Шанс! Муто Йосинори из команды Майнц пробил головой, но мимо
15'
Донати Джулио из команды Майнц делает отличный кросс...
15'
Донати Джулио из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Муто Йосинори
14'
Берггрен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
14'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
12'
Амири Надим из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Де Йонг Найджел пострадал.
10'
Удар от ворот произведет Майнц
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
8'
Хак Александер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Хак Александер грубо играет против соперника. Пострадал Гайгер Деннис
8'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
6'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
4'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Крамарич Андрей нанес удар в каркас ворот!
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный кросс...
3'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Муто Йосинори из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
1'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Майнц
Хоффенхайм
86.5% (160)
Ничья:
8.6% (16)
Майнц
4.9% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
42.2% (78)
Хоффенхайм:
25.9% (48)
Хоффенхайм:
9.2% (17)
Хоффенхайм:
6.5% (12)
Ничья:
5.9% (11)
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