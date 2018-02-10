Стадион: Райн-Неккар-Арена
1:1
Перерыв
8' Желтая карточкаХак Александер
1:0
27' ГолСцалай Адам
1:1
28' ГолБерггрен Эмиль
31' Желтая карточкаШульц Нико
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
47'
47'
Брозински Даниэль из команды Майнц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Латца Данни
45'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
44'
Опасность предотвращена - Диалло Абду из команды Майнц вступил в отбор удачно
44'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
44'
44'
43'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Сцалай Адам и попал в каркас ворот!
43'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Гнабри Серж нанес удар, мяч был парирован, но Центнер Робин не удержал его в руках.
43'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
43'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
42'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
40'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
39'
Амири Надим из команды Хоффенхайм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Судья сигнализирует, что Хак Александер из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сцалай Адам
36'
36'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает неудачный навес.
36'
35'
Гайгер Деннис наказан за толчок Де Йонг Найджел
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
34'
34'
Брозински Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
34'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
33'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Хак Александер наказан за толчок Гриллич Флориан
32'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Шульц Нико получил желтую карточку от судьи
31'
Безумный фол. Шульц Нико грубо играет против соперника. Пострадал Донати Джулио
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Хюбнер Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Матч остановлен
28'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Берггрен Эмиль из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
28'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Брозински Даниэль
27'
Гнабри Серж сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Сцалай Адам изменил счет на табло!
27'
Гнабри Серж разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм в офсайде
25'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Амири Надим возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
21'
Плохо сыграл Диалло Абду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
20'
Донати Джулио из команды Майнц делает неудачный навес.
19'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Балогун Леон из команды Майнц играет слишком грубо. Сцалай Адам оказался на газоне.
19'
19'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
19'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
18'
Брозински Даниэль из команды Майнц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
18'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Берггрен Эмиль пострадал.
17'
17'
Отличный пас сделал Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Берггрен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Диалло Абду наказан за толчок Амири Надим
16'
Балогун Леон из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Сцалай Адам пострадал.
16'
15'
Шанс! Муто Йосинори из команды Майнц пробил головой, но мимо
15'
Донати Джулио из команды Майнц делает отличный кросс...
15'
Донати Джулио из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Муто Йосинори
14'
Берггрен Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
14'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Амири Надим из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Де Йонг Найджел пострадал.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм пробил со штрафного, но очень мимо цели.
8'
Хак Александер получил желтую карточку от судьи
8'
Безумный фол. Хак Александер грубо играет против соперника. Пострадал Гайгер Деннис
8'
7'
6'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
6'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
4'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Крамарич Андрей нанес удар в каркас ворот!
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный кросс...
3'
3'
Судья сигнализирует, что Муто Йосинори из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Акпогума Кевин
1'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Майнц
Хоффенхайм
86.5% (160)
Ничья:
8.6% (16)
Майнц
4.9% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
42.2% (78)
1:0 Хоффенхайм:
25.9% (48)
2:0 Хоффенхайм:
9.2% (17)
3:1 Хоффенхайм:
6.5% (12)
1:1 Ничья:
5.9% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация