Стадион: БайАрена
10' Желтая карточкаКор Доминик
15' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
0:1
43' ГолЛазаро Валентино
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Зельке Дейви наказан за толчок Та Джонатан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
43'
Дарида Владимир сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Лазаро Валентино изменил счет на табло!
43'
Дарида Владимир разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
43'
Калу Саломон не смог попасть в створ ударом издали
41'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Судья сигнализирует, что Торунарига Джордан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
37'
После дальнего удара, который нанес Дарида Владимир мяч отбит вратарем
37'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Беллараби Карим из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Торунарига Джордан
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Лустенбергер Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
34'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Судья свистит. Бендер Свен атаковал сзади соперника. Это Дарида Владимир заработал своей команде штрафной
32'
Хенрихс Бенджамин нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
32'
Судья сигнализирует, что Торунарига Джордан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
32'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Аларио Лукас наказан за толчок Торунарига Джордан
30'
Фолланд Кевин из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
28'
Аларио Лукас из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Торунарига Джордан пострадал.
28'
Штарк Никлас наказан за толчок Рецос Панайотис
26'
Шанс! Кор Доминик из команды Байер Л пробил головой, но мимо
26'
Торунарига Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Удар от ворот произведет Герта
25'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает неудачный навес.
24'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л играет слишком грубо. Платтенхардт Марвин оказался на газоне.
23'
Платтенхардт Марвин из команды Герта опасно и грубо сыграл. Фолланд Кевин пострадал.
23'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Зельке Дейви из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Дарида Владимир не смог попасть в створ ударом издали
21'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
20'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
19'
Судья свистит. Фолланд Кевин атаковал сзади соперника. Это Лустенбергер Фабиан заработал своей команде штрафной
18'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Кор Доминик из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Баумгартлингер Юлиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
16'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
15'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта опасно и грубо сыграл. Беллараби Карим пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Рецос Панайотис
14'
Фолланд Кевин из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Удар от ворот произведет Герта
13'
Шанс! Рецос Панайотис из команды Байер Л пробил головой, но мимо
12'
12'
Хенрихс Бенджамин мяч отрикошетил от ворот
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
10'
Назначен штрафной. Пострадал Ярстейн Руне, его свалил Кор Доминик.
9'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
9'
Рецос Панайотис оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Ярстейн Руне перевел мяч на угловой.
9'
8'
8'
Платтенхардт Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
7'
Судья свистит. Кор Доминик атаковал сзади соперника. Это Лустенбергер Фабиан заработал своей команде штрафной
7'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
7'
Беллараби Карим из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Кор Доминик разрезает оборону соперника отличным пасом
5'
Рецос Панайотис из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Лазаро Валентино пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Пекарик Петер
4'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бендер Свен из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
3'
Дарида Владимир наказан за толчок Баумгартлингер Юлиан
3'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
1'
Лазаро Валентино из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 0:1 Герта
Байер Л
91.3% (167)
Ничья:
7.7% (14)
Герта
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
43.2% (79)
1:0 Байер Л:
18% (33)
2:0 Байер Л:
16.4% (30)
3:1 Байер Л:
6.6% (12)
1:1 Ничья:
5.5% (10)
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