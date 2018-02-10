Стадион: Коммерцбанк-Арена
1:0
Перерыв
1:0
15' ГолРебич Анте
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Соренсен Фредерик нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
48'
47'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Соренсен Фредерик
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хёгер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
45'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
45'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
44'
Опасность предотвращена - Мере Хорхе из команды Кельн вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет Кельн
44'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
43'
42'
Теродде Симон наказан за толчок Чендлер Тимоти
42'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
40'
Хектор Йонас из команды Кельн делает неудачный навес.
39'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Эзкан Салих оказался на газоне.
39'
Вольф Мариус наказан за толчок Хайнц Доминик
38'
Теродде Симон наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
38'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
38'
Соренсен Фредерик наказан за толчок Чендлер Тимоти
37'
Кордоба Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Плохо сыграл Русс Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Соренсен Фредерик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
36'
Йойич Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
34'
Теродде Симон из команды Кельн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Соренсен Фредерик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
34'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Теродде Симон
33'
Ребич Анте наказан за толчок Хайнц Доминик
32'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
32'
Йойич Милош из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Русс Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кордоба Джон
31'
31'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
30'
29'
Фалетт Симон наказан за толчок Кордоба Джон
27'
Судья сигнализирует, что Хёгер Марко из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
26'
26'
Соренсен Фредерик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Ребич Анте наказан за толчок Соренсен Фредерик
24'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
24'
Судья свистит. Соренсен Фредерик атаковал сзади соперника. Это Ребич Анте заработал своей команде штрафной
22'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
22'
21'
Фалетт Симон наказан за толчок Кордоба Джон
21'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
21'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр забрасывает мяч в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Судья сигнализирует, что Йойич Милош из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Вольф Мариус
19'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Чендлер Тимоти нанес удар в каркас ворот!
18'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
15'
Йович Лука сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр забил гол! Легко это для такого игрока, как Ребич Анте
15'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
15'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр забрасывает мяч в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Эзкан Салих из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Фалетт Симон ошибается в защите.
13'
12'
Кордоба Джон из команды Кельн толкнул локтем оппонента. Это Фалетт Симон заработал фол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Ребич Анте наказан за толчок Соренсен Фредерик
9'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хектор Йонас из команды Кельн подал угловой справа.
8'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Судья сигнализирует, что Кордоба Джон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Русс Марко
7'
Хасебе Макото наказан за толчок Теродде Симон
6'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Боатенг Кевин-Принс коснулся мяча рукой.
6'
6'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
4'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
3'
3'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
3'
Хорн Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Кордоба Джон наказан за толчок Фалетт Симон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн
Айнтрахт Фр
81.9% (149)
Ничья:
11.5% (21)
Кёльн
6.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Айнтрахт Фр:
33.5% (61)
1:0 Айнтрахт Фр:
28.6% (52)
2:0 Айнтрахт Фр:
12.6% (23)
1:1 Ничья:
10.4% (19)
1:2 Кёльн:
3.8% (7)
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