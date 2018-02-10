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Стадион:
Айнтрахт Фр
1:0
Перерыв
Кёльн
0'
1:0
15' Гол
Ребич Анте
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Соренсен Фредерик нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
48'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Соренсен Фредерик
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хёгер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
45'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
44'
Опасность предотвращена - Мере Хорхе из команды Кельн вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет Кельн
44'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
43'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Теродде Симон наказан за толчок Чендлер Тимоти
42'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
41'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
40'
Хектор Йонас из команды Кельн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
39'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Эзкан Салих оказался на газоне.
Фол, нарушение
39'
Вольф Мариус наказан за толчок Хайнц Доминик
38'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Соренсен Фредерик наказан за толчок Чендлер Тимоти
37'
Кордоба Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Плохо сыграл Русс Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Соренсен Фредерик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
36'
Йойич Милош нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
34'
Теродде Симон из команды Кельн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Соренсен Фредерик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Теродде Симон
Фол, нарушение
33'
Ребич Анте наказан за толчок Хайнц Доминик
32'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
32'
Йойич Милош из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Русс Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кордоба Джон
31'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
30'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Фалетт Симон наказан за толчок Кордоба Джон
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хёгер Марко из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
26'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
26'
Соренсен Фредерик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
25'
Ребич Анте наказан за толчок Соренсен Фредерик
24'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Соренсен Фредерик атаковал сзади соперника. Это Ребич Анте заработал своей команде штрафной
Офсайд
22'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
22'
Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Фалетт Симон наказан за толчок Кордоба Джон
21'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр забрасывает мяч в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Йойич Милош из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Вольф Мариус
19'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Чендлер Тимоти нанес удар в каркас ворот!
18'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
15'
Йович Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр забил гол! Легко это для такого игрока, как Ребич Анте
15'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
15'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр забрасывает мяч в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Эзкан Салих из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Фалетт Симон ошибается в защите.
13'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Кордоба Джон из команды Кельн толкнул локтем оппонента. Это Фалетт Симон заработал фол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
9'
Ребич Анте наказан за толчок Соренсен Фредерик
9'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Хектор Йонас из команды Кельн подал угловой справа.
8'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кордоба Джон из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Русс Марко
Фол, нарушение
7'
Хасебе Макото наказан за толчок Теродде Симон
6'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
6'
Боатенг Кевин-Принс коснулся мяча рукой.
6'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
3'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
3'
Хорн Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
2'
Кордоба Джон наказан за толчок Фалетт Симон
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн
Айнтрахт Фр
81.9% (149)
Ничья:
11.5% (21)
Кёльн
6.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
33.5% (61)
Айнтрахт Фр:
28.6% (52)
Айнтрахт Фр:
12.6% (23)
Ничья:
10.4% (19)
Кёльн:
3.8% (7)
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