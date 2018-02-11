Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 50000
1:0
Перерыв
1:0
5' ГолГинчек Даниэль
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Эльведи Нико из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
41'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
39'
Игра в одни ворота сейчас. Боруссия М доминирует и владеет мячом
38'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Янчке Тони
37'
Аого Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
37'
Хофманн Йонас мяч отрикошетил от ворот
37'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М подал угловой слева.
37'
Грифо Винченцо мяч отрикошетил от ворот
37'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
36'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
36'
ШАНС! Хофманн Йонас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М подал угловой слева.
35'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
34'
34'
Шанс! Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
34'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
34'
Плохо сыграл Зиппель Тобиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
33'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
32'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
29'
Закария Денис наказан за толчок Инсуа Эмилиано
28'
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Азар Торган из команды Боруссия М наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Вратарь парирует удар, который нанес Хофманн Йонас, и мяч снова в игре
27'
Закария Денис из команды Боруссия М делает пас партнеру.
26'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Грифо Винченцо
26'
Хорошую попытку сделал Штиндль Ларс. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Грифо Винченцо разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
22'
Эльведи Нико ошибается в защите.
21'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
21'
Отличные скиллы показывает Инсуа Эмилиано, обводя своих соперников
21'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
18'
Судья сигнализирует, что Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Азар Торган
17'
16'
Игроки ФК "Штуттгарт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Гомес Марио наказан за толчок Гинтер Маттиас
14'
Судья сигнализирует, что Эльведи Нико из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
12'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
12'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
11'
Аскасибар Сантьяго наказан за толчок Крамер Кристоф
10'
Зиппель Тобиас взял и забрал мяч на выходе
10'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
7'
7'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Янчке Тони из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
5'
Гомес Марио сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Гинчек Даниэль изменил счет на табло!
5'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
4'
4'
Как он промахнулся? Гентнер Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
2'
Томми Эрик из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Штуттгарт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Боруссия М
Штуттгарт
21.1% (38)
Ничья:
46.7% (84)
Боруссия М
32.2% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.2% (67)
1:2 Боруссия М:
22.8% (41)
2:1 Штуттгарт:
12.8% (23)
2:2 Ничья:
8.3% (15)
1:0 Штуттгарт:
6.7% (12)
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