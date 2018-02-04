Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Гамбург

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 17.11.2017 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Б
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
Гамбург (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 04.02.2018 Гамбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Гамбург 0:2 Кёльн Б
- 13.01.2018 Аугсбург 1:0 Гамбург Б
- 07.01.2018 Фрайбург 1:1 Гамбург ТМК
- 04.01.2018 Малага 1:2 Гамбург ТМК
- 15.12.2017 Боруссия М 3:1 Гамбург Б
- 12.12.2017 Гамбург 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 09.12.2017 Гамбург 0:0 Вольфсбург Б
- 01.12.2017 Фрайбург 0:0 Гамбург Б
- 26.11.2017 Гамбург 3:0 Хоффенхайм Б
- 19.11.2017 Шальке 04 2:0 Гамбург Б
- 09.11.2017 Гамбург 6:0 Кюрслак-Нойенгамм ТМК
- 04.11.2017 Гамбург 3:1 Штуттгарт Б
- 28.10.2017 Герта 2:1 Гамбург Б
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 14.10.2017 Майнц 3:2 Гамбург Б
- 30.09.2017 Гамбург 0:0 Вердер Б
- 24.09.2017 Байер Л 3:0 Гамбург Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Гамбург: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 04.04.2017 Боруссия Д 3:0 Гамбург Бундеслига
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Бундеслига
- 17.04.2016 Боруссия Д 3:0 Гамбург Бундеслига
- 20.11.2015 Гамбург 3:1 Боруссия Д Бундеслига
- 07.03.2015 Гамбург 0:0 Боруссия Д Бундеслига
- 04.10.2014 Боруссия Д 0:1 Гамбург Бундеслига
- 22.02.2014 Гамбург 3:0 Боруссия Д Бундеслига
- 14.09.2013 Боруссия Д 6:2 Гамбург Бундеслига
- 21.07.2013 Боруссия Д 1:0 Гамбург Телеком Кап
- 09.02.2013 Боруссия Д 1:4 Гамбург Бундеслига
- 22.09.2012 Гамбург 3:2 Боруссия Д Бундеслига
- 04.08.2012 Гамбург 0:1 Боруссия Д Кубок LIGAtotal! по футболу
- 22.01.2012 Гамбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига
- 05.08.2011 Боруссия Д 3:1 Гамбург Бундеслига
- 09.04.2011 Гамбург 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 12.11.2010 Боруссия Д 2:0 Гамбург Бундеслига
- 23.01.2010 Боруссия Д 1:0 Гамбург Бундеслига
- 15.08.2009 Гамбург 4:1 Боруссия Д Бундеслига
- 25.04.2009 Боруссия Д 2:0 Гамбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|51 - 16
|53
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|33 - 29
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|41 - 27
|35
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|45 - 29
|34
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|33 - 27
|34
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|26 - 23
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 33
|31
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|32 - 26
|31
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|32 - 33
|28
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 31
|28
|11.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|28 - 28
|27
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 35
|25
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|4
|12
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|17 - 27
|21
|15.
|Майнц
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 37
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|18 - 26
|20
|17.
|Гамбург
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|17 - 30
|17
|18.
|Кёльн
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 37
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - ГамбургДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 32 минуты, которая состоится 10.02.2018.
Новости матча
-
Санчо выбыл на несколько недель — 20:02
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д
91.7% (77)
Ничья:
6% (5)
Гамбург
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
34.5% (29)
2:0 Боруссия Д:
33.3% (28)
3:1 Боруссия Д:
8.3% (7)
1:0 Боруссия Д:
7.1% (6)
1:1 Ничья:
4.8% (4)
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