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Стадион:
Боруссия Д
 
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Гамбург
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Гамбург

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 32 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Гамбург
Боруссия Д
91.7% (77)
Ничья:
6% (5)
Гамбург
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
34.5% (29)
Боруссия Д:
33.3% (28)
Боруссия Д:
8.3% (7)
Боруссия Д:
7.1% (6)
Ничья:
4.8% (4)
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