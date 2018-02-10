Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
1:0
Перерыв
1:0
28' ГолАнтон Вальдемар
Первый тайм
46'
Команда Ганновер 96 играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
45'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает пас партнеру.
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
44'
Кляйндинст Тим мяч отрикошетил от ворот
44'
Абраши Амир из команды Фрайбург делает пас партнеру.
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
41'
41'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
41'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
39'
Шанс! Петерсен Нильс из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Фоссум Ивер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
37'
37'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
36'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Гульде Мануэль оказался на газоне.
33'
33'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
32'
Сорг Оливер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
32'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
31'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Антон Вальдемар вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
28'
Плохо сыграл Кох Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
27'
Антон Вальдемар нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
27'
Остшолек Маттиас наказан за толчок Кюблер Лукас
26'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
26'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает пас партнеру.
26'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург играет в стеночку с партнером по команде. Кляйндинст Тим это был.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Судья сигнализирует, что Клаус Феликс из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
24'
Хёлер Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Чаунер Филипп не удержал его в руках.
24'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Кляйндинст Тим должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
23'
ШАНС! Кляйндинст Тим вышел один-на-один с голкипером...
23'
Петерсен Нильс разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
21'
Остшолек Маттиас имел все шансы забить, но Шволов Александер сделал отличный сейв!
20'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
20'
Плохо сыграл Гульде Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
20'
19'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
15'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
15'
Гульде Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
13'
13'
Судья сигнализирует, что Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Сеюнджю Чаглар
13'
13'
12'
Шволов Александер не дал случится голу! Фуллкруг Никлас должен был забивать, но Шволов Александер сделал отличный сейв
11'
Плохо сыграл Гульде Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
11'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Отличные скиллы показывает Гюнтер Кристиан, обводя своих соперников
9'
Абраши Амир коснулся мяча рукой.
8'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
8'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает пас партнеру.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
6'
6'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
5'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
4'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
2'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
2'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 1:0 Фрайбург
Ганновер 96
59.1% (107)
Ничья:
35.4% (64)
Фрайбург
5.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.9% (56)
2:1 Ганновер 96:
27.1% (49)
1:0 Ганновер 96:
24.9% (45)
1:2 Фрайбург:
4.4% (8)
2:0 Ганновер 96:
3.9% (7)
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