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Стадион: Ион Облеменко
1:0
Конец матча
13' Желтая карточкаВиера Усман
24' Желтая карточкаЗлатински Христо
24' Желтая карточкаФилипе Оливейра
31' Желтая карточкаФеррейра Тьягу
1:0
62' ГолГуставо Важенин
69' Желтая карточкаМатею Александру
84' Желтая карточкаКелич Ренато
85' Желтая карточкаПетрович Милован
90' Желтая карточкаIstvan Fulop
|
13'
24'
24'
31'
62'
1:0
69'
84'
85'
90'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 6 Келич Ренато Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 27 Мартич Иван Защитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- 4 Попа Рэзван
- Запасные игроки
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 70 Роман Михай V Нападающий
- 17 Ovidiu Bic
- 36 Andrei Burlacu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Сепси Оск
- Основной состав
- Рымничану Виктор Вратарь
- Сато Дайсуке Защитник
- Дальмау Альберт Защитник
- Виера Усман Защитник
- Петрович Милован Полузащитник
- Филипе Оливейра Полузащитник
- Обшивач Юре Полузащитник
- Тандия Ибраима Нападающий
- Alex Gorrin
- Benjamin Kuku
- Yasin Hamed
- Запасные игроки
- Ходнодь Оттило Нападающий
- Istvan Fulop Нападающий
- Constantin Dima
- Roland Niczuly
- Ionut Ursu
- Alexandru Chirita
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.12.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Университатя Крайова ПЛ
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова ПЛ
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест ПЛ
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова ПЛ
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 25.08.2017 Университатя Крайова 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова ПЛ
- 13.08.2017 Университатя Крайова 1:0 Ботошани ПЛ
- 09.08.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Университатя Крайова ПЛ
- 06.08.2017 Университатя Крайова 1:1 Астра ПЛ
Сепси Оск (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск ПЛ
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск ПЛ
- 18.11.2017 Сепси Оск 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск ПЛ
- 30.10.2017 Сепси Оск 0:2 Ботошани ПЛ
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова ПЛ
- 16.09.2017 Поли Тимишоара 0:0 Сепси Оск ПЛ
- 10.09.2017 Сепси Оск 0:3 Волунтари ПЛ
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск ПЛ
- 21.08.2017 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Оск ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 Газ Метан Mедиаш 2:1 Сепси Оск ПЛ
- 05.08.2017 Сепси Оск 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сепси Оск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|24
|16
|5
|3
|38 - 13
|53
|2.
|Стяуа
|24
|15
|6
|3
|48 - 16
|51
|3.
|Университатя Крайова
|24
|13
|8
|3
|39 - 25
|47
|4.
|Астра
|24
|11
|8
|5
|36 - 25
|41
|5.
|Вииторул Констанца
|24
|11
|5
|8
|31 - 20
|38
|6.
|Ботошани
|23
|10
|6
|7
|26 - 23
|36
|7.
|Динамо Бухарест
|23
|10
|5
|8
|33 - 24
|35
|8.
|КСМ Студенцеск
|23
|9
|6
|8
|31 - 29
|33
|9.
|Волунтари
|24
|7
|7
|10
|24 - 31
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|24
|6
|8
|10
|20 - 34
|26
|11.
|Конкордия Кьяжна
|23
|7
|3
|13
|29 - 31
|24
|12.
|Сепси Оск
|24
|5
|3
|16
|14 - 41
|18
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|24
|2
|9
|13
|14 - 38
|15
|14.
|Ювентус Бухарест
|24
|1
|7
|16
|12 - 45
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
85'
Петрович Милован получил желтую карточку от судьи
84'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
83'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Alexandru Chirita выходит на его замену.
80'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
71'
Университатя Крайова делает замену. Митрицэ Александру уходит с поля, а Бэрбуц Кристиан выходит на его замену.
69'
Матею Александру получил желтую карточку от судьи
67'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Ходнодь Оттило выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Густаво Важенин бьет в цель!
56'
Сепси делает замену. Тандия Ибраима уходит с поля, а Istvan Fulop выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Феррейра Тьягу получил желтую карточку от судьи
24'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
24'
Златински Христо получил желтую карточку от судьи
13'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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