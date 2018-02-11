  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Первая лига
Стадион:
Университатя Крайова
1:0
Конец матча
Сепси Оск
0'
13' Желтая карточка
Виера Усман
24' Желтая карточка
Златински Христо
24' Желтая карточка
Филипе Оливейра
31' Желтая карточка
Феррейра Тьягу
1:0
62' Гол
Густаво Важенин
69' Желтая карточка
Матею Александру
84' Желтая карточка
Келич Ренато
85' Желтая карточка
Петрович Милован
90' Желтая карточка
Istvan Fulop
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Петрович Милован получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
83'
Сепси делает замену. Benjamin Kuku уходит с поля, а Alexandru Chirita выходит на его замену.
80'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.

71'
Университатя Крайова делает замену. Митрицэ Александру уходит с поля, а Бэрбуц Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Матею Александру получил желтую карточку от судьи
67'
Сепси делает замену. Alex Rodriguez уходит с поля, а Ходнодь Оттило выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Густаво Важенин бьет в цель!
56'
Сепси делает замену. Тандия Ибраима уходит с поля, а Istvan Fulop выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Феррейра Тьягу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Филипе Оливейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Златински Христо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация