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Стадион: Националь
20' Желтая карточкаSebastian Mailat
0:1
33' ГолВинисиус Пауло
70' Желтая карточкаХобан Овидиу
1:1
76' ПенальтиБудеску Константин
|
20'
33'
0:1
70'
76'
1:1
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 3 Ларие Йонуц Защитник
- 25 Гэман Валерикэ Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 17 Коман Флоринел Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Стэнчою Эдуард Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 44 Эначе Габриэль Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- Главный тренер: Дикэ Николае
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- 27 Sebastian Mailat
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 34 Бальде Ибрагим Нападающий
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 77 Andrei Peteleu
- 31 Laurentiu Rus
- 24 Srdjan Luchin
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа ПЛ
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа ПЛ
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа ПЛ
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа ПЛ
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа ПЛ
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
- 13.10.2017 Волунтари 0:0 Стяуа ПЛ
- 01.10.2017 Сепси Оск 0:4 Стяуа ПЛ
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Стяуа 4:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск ПЛ
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж ПЛ
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани ПЛ
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест ПЛ
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова ПЛ
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж ПЛ
- 20.08.2017 ЧФР Клуж 2:0 Волунтари ПЛ
- 14.08.2017 Сепси Оск 0:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 10.08.2017 ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Лига 1. Группа А
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 05.02.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 22.09.2016 Стяуа 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 01.11.2015 ЧФР Клуж 2:0 Стяуа Первая лига
- 25.07.2015 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.03.2015 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 08.03.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 17.08.2013 Стяуа 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.04.2013 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Первая лига
- 07.10.2012 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 20.05.2012 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 10.12.2011 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Дивизион А
- 21.05.2011 ЧФР Клуж 1:3 Стяуа Дивизион А
- 28.11.2010 Стяуа 2:2 ЧФР Клуж Дивизион А
- 28.02.2010 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Дивизион А
- 09.08.2009 Стяуа 2:2 ЧФР Клуж Дивизион А
- 22.04.2009 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|24
|16
|5
|3
|38 - 13
|53
|2.
|Стяуа
|24
|15
|6
|3
|48 - 16
|51
|3.
|Университатя Крайова
|23
|12
|8
|3
|38 - 25
|44
|4.
|Астра
|24
|11
|8
|5
|36 - 25
|41
|5.
|Вииторул Констанца
|24
|11
|5
|8
|31 - 20
|38
|6.
|Ботошани
|23
|10
|6
|7
|26 - 23
|36
|7.
|Динамо Бухарест
|23
|10
|5
|8
|33 - 24
|35
|8.
|КСМ Студенцеск
|23
|9
|6
|8
|31 - 29
|33
|9.
|Волунтари
|24
|7
|7
|10
|24 - 31
|28
|10.
|Поли Тимишоара
|24
|6
|8
|10
|20 - 34
|26
|11.
|Конкордия Кьяжна
|23
|7
|3
|13
|29 - 31
|24
|12.
|Сепси Оск
|23
|5
|3
|15
|14 - 40
|18
|13.
|Газ Метан Mедиаш
|24
|2
|9
|13
|14 - 38
|15
|14.
|Ювентус Бухарест
|24
|1
|7
|16
|12 - 45
|10
Второй тайм
90'
ЧФР Клуж делает замену. Дяк Чиприан уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Бальде Ибрагим выходит на его замену.
84'
Стяуа делает замену. Тейшейра Андраде уходит с поля, а Попеску Овидиу выходит на его замену.
81'
ЧФР Клуж делает замену. Sebastian Mailat уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Будеску Константин из команды Стяуа забивает с точки!
70'
Хобан Овидиу получил желтую карточку от судьи
62'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Тэнасе Кристиан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа делает замену. Филип Лучан уходит с поля, а Dennis Man выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Винисиус Пауло бьет в цель!
20'
Sebastian Mailat получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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