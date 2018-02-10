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Стадион:
Стяуа
1:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
20' Желтая карточка
Sebastian Mailat
0:1
33' Гол
Винисиус Пауло
70' Желтая карточка
Хобан Овидиу
1:1
76' Пенальти
Будеску Константин
90'+5
Второй тайм
90'
ЧФР Клуж делает замену. Дяк Чиприан уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Бальде Ибрагим выходит на его замену.
84'
Стяуа делает замену. Тейшейра Андраде уходит с поля, а Попеску Овидиу выходит на его замену.
81'
ЧФР Клуж делает замену. Sebastian Mailat уходит с поля, а Ионицэ Александру II выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Будеску Константин из команды Стяуа забивает с точки!

Желтая карточка
70'
Хобан Овидиу получил желтую карточку от судьи
62'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Тэнасе Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Стяуа делает замену. Филип Лучан уходит с поля, а Dennis Man выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Винисиус Пауло бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Sebastian Mailat получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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