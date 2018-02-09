Стадион: Жоффруа Гишар
2:2
Конец матча
0:1
4' ГолТовен Флорьян
1:1
9' ГолМонне-Паке Кевин
1:2
20' ГолСансон Морган
2:2
75' ГолБерич Роберт
Новости после матча
Второй тайм
93'
ШАНС! Густаво Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
О, нет. Из многообещающей позиции Н'Джие Клинтон из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
93'
Рюффье Стефан из команды Сент-Этьенн сделал отличный сейв!
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
92'
Товен Флорьян нанес удар, мяч был парирован, но Рюффье Стефан не удержал его в руках.
92'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает пас партнеру.
92'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
91'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Нтеп Пауль-Жорж
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
89'
Нтеп Пауль-Жорж не смог попасть в створ ударом издали
89'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн.
89'
89'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
88'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
87'
Как он промахнулся? Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
86'
Сельнес Оле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Пайе Димитри из команды Марсель увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
85'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
84'
83'
83'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Митроглу Константинос
81'
Судья сигнализирует, что Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
81'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
80'
Товен Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Пеле Йоанн отбил мяч на угловой после удара Берич Роберт из штрафной площади.
80'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
79'
79'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
79'
Габриэль Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
78'
77'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
77'
Замбо-Ангисса Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Берич Роберт из команды Сент-Этьенн забил гол! Легко это для такого игрока, как Берич Роберт
75'
Сарр Буна ошибается в защите.
75'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Сансон Морган из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Судья сигнализирует, что Рами Адиль из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
74'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
72'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
72'
Пайе Димитри из команды Марсель разыграл угловой с левого угла.
72'
Эрнани Азеведо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
70'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Эрнани Азеведо
70'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Роланду Жорже из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
70'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
69'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
67'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
66'
66'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
65'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
65'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
63'
62'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
62'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
60'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Суботич Невен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Жермен Валер наказан за толчок Габриэль Сильва
59'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн в офсайде
58'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель толкнул локтем оппонента. Это Пажо Венсан заработал фол
56'
56'
Сарр Буна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Диуссе Ассан наказан за толчок Сарр Буна
55'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Монне-Паке Кевин
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Отличный пас сделал Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Товен Флорьян из команды Марсель играет слишком грубо. Габриэль Сильва оказался на газоне.
49'
48'
Как он промахнулся? Амума Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
48'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
46'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Амума Ромен из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Роланду Жорже из команды Марсель.
46'
Отличные скиллы показывает Амума Ромен, обводя своих соперников
46'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
43'
Манданда Стив получил травму и заменен. Пеле Йоанн выходит на поле.
42'
Манданда Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
41'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
40'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
39'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн в офсайде
37'
Суботич Невен выбил мяч подальше от ворот.
36'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Монне-Паке Кевин
36'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн в офсайде
35'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
33'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
32'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Жермен Валер
31'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
30'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Сакаи Хироки пострадал.
28'
Пайе Димитри из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Плохо сыграл Габриэль Сильва - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Сакаи Хироки выбил мяч подальше от ворот.
27'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Рюффье Стефан из команды Сент-Этьенн сделал отличный сейв!
27'
Жермен Валер нанес удар, мяч был парирован, но Рюффье Стефан не удержал его в руках.
26'
Густаво Луис из команды Марсель делает пас партнеру.
26'
Пажо Венсан ошибается в защите.
26'
26'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Габриэль Сильва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
Сансон Морган из команды Марсель делает пас партнеру.
22'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
22'
Товен Флорьян из команды Марсель навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Сарр Буна сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Сансон Морган классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьенн вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Густаво Луис не пострадал и надо продолжать игру!
19'
19'
19'
Густаво Луис выбил мяч подальше от ворот.
17'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
16'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рюффье Стефан из команды Сент-Этьенн.
16'
Перрен Лоик ошибается в защите.
16'
Товен Флорьян из команды Марсель в офсайде
16'
Жермен Валер из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Монне-Паке Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
13'
12'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
12'
Густаво Луис не смог попасть в створ ударом издали
12'
Игрок команды Сент-Этьенн выносит мяч
12'
11'
Судья сигнализирует, что Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Отличный гол забил Товен Флорьян
9'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Монне-Паке Кевин изменил счет на табло!
9'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
9'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
9'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Отличные скиллы показывает Амума Ромен, обводя своих соперников
8'
8'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
8'
Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн направляет мяч в штрафную площадку, но Манданда Стив выбегает и ловит мяч
8'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
6'
5'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Сакаи Хироки сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Товен Флорьян классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
4'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает отличный кросс...
3'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
Рами Адиль выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:2 Марсель
Сент-Этьен
5% (9)
Ничья:
24.4% (44)
Марсель
70.6% (127)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
42.2% (76)
1:1 Ничья:
22.8% (41)
0:1 Марсель:
14.4% (26)
0:2 Марсель:
6.7% (12)
1:3 Марсель:
5% (9)
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