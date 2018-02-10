Стадион: Раймон Копа
0:1
10' Гол в свои воротаБютель Людовик
13' Желтая карточкаТомас Ромен
0:2
30' ГолЙоветич Стеван
0:3
66' ГолЙоветич Стеван
0:4
71' ГолРаджи Андреа
Новости после матча
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 12759 болельщиков
91'
Судья сигнализирует, что Раджи Андреа из команды Монако поставил подножку. Пострадал Кеткеофомфон Билли
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Монако заслуженно побеждает в отличном матче
90'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
89'
89'
89'
Судья сигнализирует, что Фабиньо Энрике из команды Монако поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
87'
87'
86'
Тактическая замена. Сидибе Джибриль уходит с поля и его заменяет Туре Альмами
86'
86'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
85'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Туре Тома
84'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
84'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
78'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
78'
Выглядело как неплохой момент. Сидибе Джибриль из команды Монако закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
78'
78'
Моутинью Жоау из команды Монако отправил кросс в штрафную...
78'
Геззаль Рашид из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
77'
Сантамария Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает пас партнеру.
76'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Тилеманс Юри из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
74'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
73'
72'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
71'
Тилеманс Юри сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Раджи Андреа из команды Монако забил гол! Легко это для такого игрока, как Раджи Андреа
71'
Тилеманс Юри из команды Монако делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
65'
Лемар Тома сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Йоветич Стеван из команды Монако забил гол! Легко это для такого игрока, как Йоветич Стеван
65'
Лемар Тома из команды Монако делает пас партнеру.
65'
Фабиньо Энрике разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
64'
Тактическая замена. Дьякаби Адама уходит с поля и его заменяет Лемар Тома
63'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
63'
Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
62'
60'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сидибе Джибриль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
59'
59'
59'
59'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
59'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
57'
Йоветич Стеван из команды Монако отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Анже
56'
Рони Лопеш не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
55'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Тилеманс Юри из команды Монако играет слишком грубо. Мангани Томас оказался на газоне.
54'
54'
ШАНС! Мангани Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
54'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
54'
Йоветич Стеван из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
53'
Рони Лопеш из команды Монако подал угловой справа.
53'
Рони Лопеш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Рони Лопеш из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Онианге Принс не смог попасть в створ ударом издали
52'
Сантамария Батист из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
49'
Раджи Андреа из команды Монако отправил кросс в штрафную...
49'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
47'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сидибе Джибриль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
45'
ШАНС! Мангани Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Капелле Пьеррик нанес удар, мяч был парирован, но Си Сейду не удержал его в руках.
43'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
43'
42'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
42'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
41'
41'
Рони Лопеш из команды Монако навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
39'
39'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
38'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Хорошую попытку сделал Йоветич Стеван. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Дьякаби Адама из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Хорошую попытку сделал Фюльжини Анжело. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
33'
33'
32'
Онианге Принс не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Дьякаби Адама сделал результативную передачу.
30'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Йоветич Стеван из команды команды Монако.
30'
Дьякаби Адама из команды Монако делает пас партнеру.
30'
Дьякаби Адама из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
30'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
30'
Йоветич Стеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
30'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
29'
Онианге Принс мяч отрикошетил от ворот
28'
Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Рони Лопеш из команды Монако подал угловой справа.
28'
Йоветич Стеван мяч отрикошетил от ворот
28'
Рони Лопеш из команды Монако делает пас партнеру.
27'
Сантамария Батист наказан за толчок Тилеманс Юри
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
23'
Экамби Карл Токо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
22'
22'
Моутинью Жоау из команды Монако опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
21'
20'
20'
Йоветич Стеван нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Йоветич Стеван, обводя своих соперников
20'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
18'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Раджи Андреа
18'
17'
Рони Лопеш имел все шансы забить, но Бютель Людовик сделал отличный сейв!
17'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает навес прямо в штрафную.
17'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Моутинью Жоау из команды Монако играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Глик Камил пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Томас Ромен получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Томас Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Рони Лопеш
13'
Йоветич Стеван из команды Монако в офсайде
10'
Г О О О О Л - Бютель Людовик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
10'
Плохо сыграл Томас Ромен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Дьякаби Адама из команды Монако отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
9'
6'
Удар от ворот произведет Анже
6'
Тилеманс Юри нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
3'
3'
3'
3'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает неудачный навес.
2'
2'
Мангани Томас из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:4 Монако
Анже
2.2% (4)
Ничья:
6.7% (12)
Монако
91.1% (164)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
40.6% (73)
0:1 Монако:
22.2% (40)
0:2 Монако:
15.6% (28)
1:3 Монако:
6.7% (12)
1:1 Ничья:
6.7% (12)
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