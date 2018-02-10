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  5. Лига 1
Стадион:
Анже
0:4
Конец матча
Монако
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Бютель Людовик
13' Желтая карточка
Томас Ромен
0:2
30' Гол
Йоветич Стеван
0:3
66' Гол
Йоветич Стеван
0:4
71' Гол
Раджи Андреа
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 12759 болельщиков
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Раджи Андреа из команды Монако поставил подножку. Пострадал Кеткеофомфон Билли
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
91'
Монако заслуженно побеждает в отличном матче

90'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Фабиньо Энрике из команды Монако поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
87'
Удар от ворот произведет Монако
87'
Туре Тома из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
87'
Туре Тома из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
87'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Сидибе Джибриль уходит с поля и его заменяет Туре Альмами
86'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бамба Абдулайе из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Удар от ворот произведет Монако
85'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Туре Тома
84'
Кеткеофомфон Билли из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
79'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
78'
Выглядело как неплохой момент. Сидибе Джибриль из команды Монако закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
78'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Моутинью Жоау из команды Монако отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Геззаль Рашид из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
77'
Сантамария Батист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает пас партнеру.
76'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Тилеманс Юри из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
74'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
73'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
71'
Тилеманс Юри сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Раджи Андреа из команды Монако забил гол! Легко это для такого игрока, как Раджи Андреа
71'
Тилеманс Юри из команды Монако делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
65'
Лемар Тома сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Йоветич Стеван из команды Монако забил гол! Легко это для такого игрока, как Йоветич Стеван
65'
Лемар Тома из команды Монако делает пас партнеру.
65'
Фабиньо Энрике разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
Удар от ворот произведет Монако
64'
Тактическая замена. Дьякаби Адама уходит с поля и его заменяет Лемар Тома
63'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
63'
Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
62'
Удар от ворот произведет Монако
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сидибе Джибриль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
59'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Йоветич Стеван из команды Монако отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Анже
56'
Рони Лопеш не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Андро Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Тилеманс Юри из команды Монако играет слишком грубо. Мангани Томас оказался на газоне.
54'
Удар от ворот произведет Монако
54'
ШАНС! Мангани Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
54'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
54'
Йоветич Стеван из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Рони Лопеш из команды Монако подал угловой справа.
53'
Рони Лопеш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Рони Лопеш из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Экамби Карл Токо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Монако
52'
Онианге Принс не смог попасть в створ ударом издали
52'
Сантамария Батист из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
49'
Раджи Андреа из команды Монако отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
47'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сидибе Джибриль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Удар от ворот произведет Монако
45'
ШАНС! Мангани Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Капелле Пьеррик нанес удар, мяч был парирован, но Си Сейду не удержал его в руках.
Офсайд
43'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Монако
Офсайд
42'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
Фол, нарушение
42'
Сантамария Батист коснулся мяча рукой.
41'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
41'
Рони Лопеш из команды Монако навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
39'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
39'
Си Сейду взял и забрал мяч на выходе
39'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
38'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Хорошую попытку сделал Йоветич Стеван. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Дьякаби Адама из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
Хорошую попытку сделал Фюльжини Анжело. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
33'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Монако
32'
Онианге Принс не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Дьякаби Адама сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Йоветич Стеван из команды команды Монако.
30'
Дьякаби Адама из команды Монако делает пас партнеру.
30'
Дьякаби Адама из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
30'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
30'
Йоветич Стеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Угловой
30'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
29'
Онианге Принс мяч отрикошетил от ворот
28'
Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Рони Лопеш из команды Монако подал угловой справа.
28'
Йоветич Стеван мяч отрикошетил от ворот
28'
Рони Лопеш из команды Монако делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Сантамария Батист наказан за толчок Тилеманс Юри
26'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Удар от ворот произведет Монако
23'
Экамби Карл Токо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Си Сейду взял и забрал мяч на выходе
22'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Моутинью Жоау из команды Монако опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
21'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
20'
Йоветич Стеван нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Отличные скиллы показывает Йоветич Стеван, обводя своих соперников
Офсайд
20'
Дьякаби Адама из команды Монако в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Раджи Андреа
18'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Рони Лопеш имел все шансы забить, но Бютель Людовик сделал отличный сейв!
17'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает навес прямо в штрафную.
17'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
15'
Моутинью Жоау из команды Монако играет слишком грубо. Сантамария Батист оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Глик Камил пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Томас Ромен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Томас Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Рони Лопеш
Офсайд
13'
Йоветич Стеван из команды Монако в офсайде
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Бютель Людовик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
10'
Плохо сыграл Томас Ромен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Дьякаби Адама из команды Монако отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Монако
6'
Удар от ворот произведет Анже
6'
Тилеманс Юри нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Удар от ворот произведет Монако
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Си Сейду взял и забрал мяч на выходе
3'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Монако
3'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает неудачный навес.
2'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Мангани Томас из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:4 Монако
Анже
2.2% (4)
Ничья:
6.7% (12)
Монако
91.1% (164)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
40.6% (73)
Монако:
22.2% (40)
Монако:
15.6% (28)
Монако:
6.7% (12)
Ничья:
6.7% (12)
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