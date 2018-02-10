Стадион: Стад дю Рудуру
34' Желтая карточкаБриан Джимми
56' Желтая карточкаСанко Баиссама
87' Желтая карточкаЖеневуа Ромен
Второй тайм
93'
Дидо Этьен нанес удар чуть мимо. Близко!
93'
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 13988 болельщиков
92'
91'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
91'
Сантини Иван из команды Кан отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
90'
88'
88'
Выглядело как неплохой момент. Икоко Джордан из команды Генгам закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
88'
Фири Лебоганг из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
87'
Женевуа Ромен получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Женевуа Ромен наказан за толчок Юнссон Карл-Юхан
87'
86'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Авуну Дюрель из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Петерс Стеф из команды Кан отправил кросс в штрафную...
86'
Женевуа Ромен наказан за толчок Нгбакото Йени
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
85'
Петерс Стеф из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
84'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Дидо Этьен
83'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
82'
Да Сильва Дамьен из команды Кан играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
82'
Юнссон Карл-Юхан из команды Генгам сделал отличный сейв!
82'
Почти гол! Да Сильва Дамьен пробил головой по воротам, но Юнссон Карл-Юхан спас!
81'
81'
81'
Отличные скиллы показывает Авуну Дюрель, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
79'
Шанс! Женевуа Ромен из команды Кан пробил головой, но мимо
79'
79'
Фере Жюльен из команды Кан разыграл угловой с правого угла.
79'
Петерс Стеф нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
76'
Назначен штрафной. Пострадал Ребошу Педру, его свалил Гильберт Фредерик.
75'
75'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Сантини Иван
75'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Нгбакото Йени нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес прямо в штрафную.
75'
Отличные скиллы показывает Коко Маркус, обводя своих соперников
73'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
72'
Felix Eboa наказан за толчок Кривелли Энцо
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
72'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Авуну Дюрель из команды Кан отправил кросс в штрафную...
71'
Фири Лебоганг из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Блас Людовик мяча так и не получил
70'
Женевуа Ромен наказан за толчок Тюрам Маркус
69'
68'
68'
68'
Блас Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
67'
Петерс Стеф из команды Кан играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
66'
Генгам делает атакующую замену. Гренье Клеман ушел с поля, а Тюрам Маркус вышел в подмогу атаке.
66'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
65'
Ребошу Педру из команды Генгам делает неудачный навес.
65'
Тактическая замена. Гренье Клеман уходит с поля и его заменяет Тюрам Маркус
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
63'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
63'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
62'
Икоко Джордан наказан за толчок Авуну Дюрель
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
59'
Петерс Стеф нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Авуну Дюрель из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
58'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
58'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Санко Баиссама получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
56'
55'
Авуну Дюрель из команды Кан отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
54'
Ребошу Педру из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Ребошу Педру из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
54'
Петерс Стеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Коко Маркус из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Да Сильва Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Да Сильва Дамьен наказан за толчок Коко Маркус
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
48'
48'
48'
48'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ребошу Педру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
46'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Коко Маркус наказан за толчок Гильберт Фредерик
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Роделен Ронни наказан за толчок Блас Людовик
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Генгам совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
44'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Гренье Клеман из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Авуну Дюрель пострадал.
43'
Бриан Джимми наказан за толчок Джику Александр
42'
Кривелли Энцо из команды Кан играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
42'
41'
ШАНС! Коко Маркус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
41'
Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
38'
Да Сильва Дамьен наказан за толчок Бриан Джимми
38'
Бенезе Николя из команды Генгам играет слишком грубо. Женевуа Ромен оказался на газоне.
36'
36'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
36'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
34'
34'
Бриан Джимми получил желтую карточку от судьи
33'
Бриан Джимми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Джику Александр пострадал.
33'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
33'
Felix Eboa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Санко Баиссама нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Роделен Ронни и Авуну Дюрель из команды Кан.
31'
Судья сигнализирует, что Авуну Дюрель из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Гренье Клеман из команды Генгам делает неудачный навес.
29'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
29'
Гренье Клеман из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Роделен Ронни из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Роделен Ронни из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Роделен Ронни наказан за толчок Felix Eboa
24'
Бриан Джимми из команды [team] в офсайде
24'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
24'
23'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
23'
Роделен Ронни из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
22'
Блас Людовик наказан за толчок Фере Жюльен
21'
Кривелли Энцо из команды Кан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
21'
Женевуа Ромен выбил мяч подальше от ворот.
20'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
20'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
18'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Аит Бенассер Юссеф получил травму и заменен. Санко Баиссама выходит на поле.
17'
Гренье Клеман из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Аит Бенассер Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
15'
Бриан Джимми из команды Генгам сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
Бриан Джимми из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
14'
Как он промахнулся? Петерс Стеф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Кривелли Энцо из команды Кан делает передачу одноклубнику.
14'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Матч возобновится спорным мячом
12'
Аит Бенассер Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Кривелли Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Судья сигнализирует, что Женевуа Ромен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Юнссон Карл-Юхан из команды Генгам сделал отличный сейв!
10'
Кривелли Энцо нанес удар, мяч был парирован, но Юнссон Карл-Юхан не удержал его в руках.
9'
9'
ШАНС! Гренье Клеман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
8'
8'
8'
Бенезе Николя из команды Генгам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бриан Джимми мяча так и не получил
8'
Кан совершает вбрасывание на своей половине поля
6'
Гренье Клеман наказан за толчок Джику Александр
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
4'
3'
3'
Аит Бенассер Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 0:0 Кан
Генгам
67.6% (121)
Ничья:
27.4% (49)
Кан
5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Генгам:
41.3% (74)
1:1 Ничья:
21.2% (38)
2:1 Генгам:
20.1% (36)
2:0 Генгам:
5% (9)
1:2 Кан:
3.9% (7)
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