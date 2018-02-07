Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - ПСЖ

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Стадион: Мунисипал
Предыдущие игры
Тулуза (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Тулуза 1:0 Труа Л1
- 23.01.2018 Бур-Перонна 2:0 Тулуза КФ
- 20.01.2018 Монпелье 2:1 Тулуза Л1
- 17.01.2018 Тулуза 1:1 Нант Л1
- 14.01.2018 Сент-Этьен 2:0 Тулуза Л1
- 10.01.2018 Ренн 4:2 Тулуза КЛ
- 06.01.2018 Тулуза 1:0 Ницца КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 16.12.2017 Страсбург 2:1 Тулуза Л1
- 12.12.2017 Тулуза 2:0 Бордо КЛ
- 09.12.2017 Тулуза 2:0 Кан Л1
- 02.12.2017 Лилль 1:0 Тулуза Л1
- 29.11.2017 Тулуза 1:2 Ницца Л1
- 25.11.2017 Дижон 3:1 Тулуза Л1
- 18.11.2017 Тулуза 0:0 Метц Л1
- 04.11.2017 Нант 2:1 Тулуза Л1
- 29.10.2017 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Л1
- 25.10.2017 Тулуза 4:2 Клермон Фут КЛ
- 21.10.2017 Анже 0:1 Тулуза Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
- 13.12.2017 Страсбург 2:4 ПСЖ КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Страсбург 2:1 ПСЖ Л1
- 29.11.2017 ПСЖ 2:0 Труа Л1
- 26.11.2017 Монако 1:2 ПСЖ Л1
- 22.11.2017 ПСЖ 7:1 Селтик ЛЧ
- 18.11.2017 ПСЖ 4:1 Нант Л1
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
ПСЖ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Лига 1
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Лига 1
- 23.09.2016 Тулуза 2:0 ПСЖ Лига 1
- 27.01.2016 ПСЖ 2:0 Тулуза Кубок лиги
- 19.01.2016 ПСЖ 2:1 Тулуза Кубок Франции
- 16.01.2016 Тулуза 0:1 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2015 ПСЖ 5:0 Тулуза Лига 1
- 21.02.2015 ПСЖ 3:1 Тулуза Лига 1
- 27.09.2014 Тулуза 1:1 ПСЖ Лига 1
- 23.02.2014 Тулуза 2:4 ПСЖ Лига 1
- 28.09.2013 ПСЖ 2:0 Тулуза Лига 1
- 01.02.2013 Тулуза 0:4 ПСЖ Лига 1
- 23.01.2013 ПСЖ 3:1 Тулуза Кубок Франции
- 14.09.2012 ПСЖ 2:0 Тулуза Лига 1
- 15.01.2012 ПСЖ 3:1 Тулуза Лига 1
- 28.08.2011 Тулуза 1:3 ПСЖ Лига 1
- 27.02.2011 ПСЖ 2:1 Тулуза Лига 1
- 16.10.2010 Тулуза 0:2 ПСЖ Лига 1
- 20.02.2010 ПСЖ 1:0 Тулуза Лига 1
- 18.10.2009 Тулуза 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|75 - 17
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|53 - 27
|51
|3.
|Монако
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|56 - 26
|50
|4.
|Лион
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 28
|48
|5.
|Нант
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|24 - 24
|37
|6.
|Ницца
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|29 - 34
|34
|7.
|Монпелье
|Заявка
|24
|8
|10
|6
|22 - 20
|34
|8.
|Бордо
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|29 - 32
|32
|9.
|Генгам
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|25 - 32
|32
|10.
|Ренн
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|28 - 33
|31
|11.
|Кан
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|18 - 28
|30
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|24 - 38
|29
|13.
|Дижон
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|33 - 46
|28
|14.
|Страсбург
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|28 - 41
|27
|15.
|Тулуза
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|22 - 32
|26
|16.
|Амьен
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|20 - 28
|25
|17.
|Лилль
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|22 - 37
|25
|18.
|Анже
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|27 - 34
|25
|19.
|Труа
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 32
|24
|20.
|Метц
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|23 - 45
|18
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Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 2 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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Прогнозы на матч Тулуза - ПСЖ
Тулуза
3.6% (3)
Ничья:
3.6% (3)
ПСЖ
92.9% (78)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
26.2% (22)
1:3 ПСЖ:
19% (16)
1:2 ПСЖ:
19% (16)
0:3 ПСЖ:
11.9% (10)
1:4 ПСЖ:
4.8% (4)
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