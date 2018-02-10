Стадион: Стад Гастон Жерар
33' Желтая карточкаДжилободжи Папи
42' Желтая карточкаДанте Бонфим
1:0
61' ГолТавареш Жулио
1:1
64' ГолЛис-Мелу Пьерр
1:2
67' ГолПлеа Алассан
74' Желтая карточкаБалотелли Марио
2:2
78' ПенальтиТавареш Жулио
80' Желтая карточкаМарлон
80' Желтая карточкаАмальфитано Ромен
3:2
84' ГолКвон Чхан Хун
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Дижон вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11901 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Сент-Максимин Аллан коснулся мяча рукой.
93'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
92'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
92'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
Колин Расин наказан за толчок Тавареш Жулио
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Плеа Алассан из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
89'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
86'
86'
85'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Жано Бенжамин сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун изменил счет на табло!
84'
Опасность! Жано Бенжамин из команды Дижон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
83'
Балотелли Марио наказан за толчок Рейне Батист
82'
Плохо сыграл Ямбере Седрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Амальфитано Ромен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
80'
Марлон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
79'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
79'
78'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон забивает с точки!
77'
ПЕНАЛЬТИ! - Сарр Маланг сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Ямбере Седрик. Игроки уже окружили судью.
77'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
76'
Колин Расин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Росье Валентен уходит с поля и его заменяет Шафик Фуад
76'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
75'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Рефери не любит споров - именно за это Балотелли Марио сейчас получил желтую
74'
Балотелли Марио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
73'
73'
73'
Слити Наим из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
71'
Тавареш Жулио наказан за толчок Данте Бонфим
71'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
70'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
70'
70'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
70'
Амальфитано Ромен из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
69'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Фантастический гол, где все сам сделал Плеа Алассан!
67'
Тамез Адриен сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
67'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
67'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Балотелли Марио из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
66'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
65'
Отличный гол забил Лис-Мелу Пьерр
64'
Сент-Максимин Аллан сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр изменил счет на табло!
64'
64'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
64'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Сент-Максимин Аллан
63'
Саид Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Амальфитано Ромен сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
61'
Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
61'
Амальфитано Ромен разрезает оборону соперника отличным пасом
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
60'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
59'
59'
57'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
57'
57'
56'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
56'
Срарфи Бассем мяч отрикошетил от ворот
56'
Опасность! Балотелли Марио из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
55'
55'
54'
Балотелли Марио из команды Ницца нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
53'
53'
53'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
53'
Амальфитано Ромен из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
53'
Балотелли Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
51'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
51'
Тамез Адриен нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
50'
Колин Расин из команды Ницца делает неудачный навес.
49'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
49'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
48'
48'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тавареш Жулио и попал в перекладину!
48'
ШАНС! Тавареш Жулио вышел один-на-один с голкипером...
47'
Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
47'
46'
Срарфи Бассем из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
47'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Слити Наим коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
44'
Срарфи Бассем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
44'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
43'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи
42'
Судья свистит. Данте Бонфим атаковал сзади соперника. Это Тавареш Жулио заработал своей команде штрафной
41'
Балотелли Марио бьет со штрафного в створ, но Рейне Батист держит все под контролем
41'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
40'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
Данте Бонфим из команды Ницца играет слишком грубо. Тавареш Жулио оказался на газоне.
39'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
38'
ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
37'
Плеа Алассан из команды Ницца играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
36'
36'
35'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
35'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Джилободжи Папи получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Джилободжи Папи грубо играет против соперника. Пострадал Тамез Адриен
32'
Саид Уэсли из команды Дижон направляет мяч в штрафную площадку, но Бенитес Вальтер выбегает и ловит мяч
32'
32'
Ямбере Седрик из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
27'
27'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
27'
Балотелли Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Марлон возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
25'
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Марлон получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Марлон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
24'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Слити Наим из команды Дижон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Сарр Маланг коснулся мяча рукой.
20'
20'
Амальфитано Ромен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
16'
16'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
15'
Росье Валентен нарушает правила. Балотелли Марио пострадал
14'
14'
Отличный пас сделал Плеа Алассан из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
13'
13'
Балотелли Марио из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
13'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
12'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Балотелли Марио, обводя своих соперников
12'
12'
12'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Росье Валентен наказан за толчок Плеа Алассан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тамез Адриен из команды Ницца подал угловой справа.
9'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Данте Бонфим нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Тамез Адриен из команды Ницца подал угловой слева.
6'
Должен был быть гол! Балотелли Марио имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
5'
Росье Валентен ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
3'
Саид Уэсли нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
2'
2'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 3:2 Ницца
Дижон
12.2% (22)
Ничья:
45.6% (82)
Ницца
42.2% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.6% (73)
1:2 Ницца:
19.4% (35)
0:1 Ницца:
13.3% (24)
2:1 Дижон:
5.6% (10)
0:2 Ницца:
5% (9)
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