  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
3:2
Конец матча
Ницца
0'
33' Желтая карточка
Джилободжи Папи
42' Желтая карточка
Данте Бонфим
1:0
61' Гол
Тавареш Жулио
1:1
64' Гол
Лис-Мелу Пьерр
1:2
67' Гол
Плеа Алассан
74' Желтая карточка
Балотелли Марио
2:2
78' Пенальти
Тавареш Жулио
80' Желтая карточка
Марлон
80' Желтая карточка
Амальфитано Ромен
3:2
84' Гол
Квон Чхан Хун
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Дижон вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11901 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
93'
Сент-Максимин Аллан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Марлон из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио

92'
Марлон из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
92'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Колин Расин наказан за толчок Тавареш Жулио
91'
Удар от ворот произведет Дижон
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Плеа Алассан из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Сакко Ихсан
86'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Жано Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун изменил счет на табло!
84'
Опасность! Жано Бенжамин из команды Дижон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
83'
Балотелли Марио наказан за толчок Рейне Батист
82'
Плохо сыграл Ямбере Седрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
80'
Амальфитано Ромен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
80'
Марлон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
79'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Офсайд
79'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон забивает с точки!
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛЬТИ! - Сарр Маланг сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Ямбере Седрик. Игроки уже окружили судью.
Угловой
77'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой справа.
76'
Колин Расин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Росье Валентен уходит с поля и его заменяет Шафик Фуад
76'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Сиприен Вилан
75'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
74'
Рефери не любит споров - именно за это Балотелли Марио сейчас получил желтую
74'
Балотелли Марио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
73'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Ницца
73'
Слити Наим из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Офсайд
72'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
Фол, нарушение
71'
Тавареш Жулио наказан за толчок Данте Бонфим
71'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Удар от ворот произведет Ницца
70'
Тактическая замена. Бальмон Флорен уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
70'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
70'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Амальфитано Ромен из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
69'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Фантастический гол, где все сам сделал Плеа Алассан!
67'
Тамез Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
67'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
67'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Балотелли Марио из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Офсайд
66'
Слити Наим из команды Дижон в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
65'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
65'
Отличный гол забил Лис-Мелу Пьерр
64'
Сент-Максимин Аллан сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр изменил счет на табло!
64'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой слева.
64'
Тактическая замена. Срарфи Бассем уходит с поля и его заменяет Сент-Максимин Аллан
63'
Саид Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Амальфитано Ромен сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
61'
Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
61'
Амальфитано Ромен разрезает оборону соперника отличным пасом
61'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
60'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
57'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
56'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
56'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
56'
Срарфи Бассем мяч отрикошетил от ворот
56'
Опасность! Балотелли Марио из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
55'
Удар от ворот произведет Ницца
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
55'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Дижон
54'
Балотелли Марио из команды Ницца нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
54'
Марлон из команды Ницца сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Удар от ворот произведет Ницца
53'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
53'
Абейд Мехди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Амальфитано Ромен из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
53'
Балотелли Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Колин Расин из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
51'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
51'
Тамез Адриен нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Удар от ворот произведет Дижон
50'
Колин Расин из команды Ницца делает неудачный навес.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
48'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Тавареш Жулио и попал в перекладину!
48'
ШАНС! Тавареш Жулио вышел один-на-один с голкипером...
47'
Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
47'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Срарфи Бассем из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
47'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Слити Наим коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Удар от ворот произведет Дижон
44'
Срарфи Бассем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
43'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
42'
Данте Бонфим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Данте Бонфим атаковал сзади соперника. Это Тавареш Жулио заработал своей команде штрафной
41'
Балотелли Марио бьет со штрафного в створ, но Рейне Батист держит все под контролем
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Данте Бонфим из команды Ницца играет слишком грубо. Тавареш Жулио оказался на газоне.
39'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Тамез Адриен из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
38'
ШАНС! Саид Уэсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Плеа Алассан из команды Ницца играет слишком грубо. Слити Наим оказался на газоне.
36'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
35'
Срарфи Бассем нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Джилободжи Папи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Джилободжи Папи грубо играет против соперника. Пострадал Тамез Адриен
32'
Саид Уэсли из команды Дижон направляет мяч в штрафную площадку, но Бенитес Вальтер выбегает и ловит мяч
32'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
32'
Ямбере Седрик из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
27'
Балотелли Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
26'
Марлон возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
26'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
25'
Удар от ворот произведет Ницца
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Марлон получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Травма, повреждение
24'
Марлон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
24'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Слити Наим из команды Дижон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
20'
Сарр Маланг коснулся мяча рукой.
20'
Удар от ворот произведет Ницца
20'
Амальфитано Ромен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
18'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Дижон
16'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
15'
Росье Валентен нарушает правила. Балотелли Марио пострадал
14'
Удар от ворот произведет Дижон
14'
Отличный пас сделал Плеа Алассан из команды Ницца. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
13'
Балотелли Марио из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
13'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
13'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
12'
Балотелли Марио из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Балотелли Марио, обводя своих соперников
12'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
12'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Росье Валентен наказан за толчок Плеа Алассан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
10'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Тамез Адриен из команды Ницца подал угловой справа.
9'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
6'
Данте Бонфим нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
6'
Тамез Адриен из команды Ницца подал угловой слева.
6'
Должен был быть гол! Балотелли Марио имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
5'
Росье Валентен ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
3'
Саид Уэсли нарушает правила. Лис-Мелу Пьерр пострадал
2'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дижон 3:2 Ницца
Дижон
12.2% (22)
Ничья:
45.6% (82)
Ницца
42.2% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.6% (73)
Ницца:
19.4% (35)
Ницца:
13.3% (24)
Дижон:
5.6% (10)
Ницца:
5% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация