Стадион: Сэн-Сэнфорьен
0:1
24' ГолСио Жованни
26' Желтая карточкаМукиэле Норди
37' Желтая карточкаМанджек Жорж
75' Желтая карточкаПальмьери Жульян
Второй тайм
94'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12304 болельщиков
93'
93'
93'
Нинга Родрике не смог попасть в створ ударом издали
92'
92'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
87'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
87'
Ibrahima Niane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Нинга Родрике из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
85'
84'
Игра в одни ворота сейчас. Метц доминирует и владеет мячом
84'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Дианье Фаллу пробил головой, вратарь справился с ударом.
84'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
84'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
Штрафной исполнил Молле Флоран, после его удара Лекомт Бенджамин сделал классный сейв. Угловой
83'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
82'
Гол команды Метц не засчитывается
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лекомт Бенджамин из команды Монпелье.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
80'
80'
79'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Илтон Виторино
78'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
77'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
77'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
75'
Пальмьери Жульян получил желтую карточку от судьи
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
72'
Тактическая замена. Селимович Вахид уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
71'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Мбенза Исаак оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
68'
68'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Балью Иван из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
67'
66'
66'
65'
Как он промахнулся? Молле Флоран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Ласне Пол ошибается в защите.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
64'
Какой промах! Сио Жованни имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
64'
63'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
62'
62'
62'
Агилар Рубен из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
61'
60'
60'
Балью Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Мукиэле Норди наказан за толчок Миличевич Даниел
59'
59'
Коад Рено не смог попасть в створ ударом издали
59'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ривьер Эммануэль
58'
57'
57'
57'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Пальмьери Жульян из команды Метц играет в стеночку с партнером по команде. Миличевич Даниел это был.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
55'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Селимович Вахид наказан за толчок Сио Жованни
54'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Ласне Пол
53'
51'
Сио Жованни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
51'
50'
Агилар Рубен из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
48'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Селимович Вахид
48'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
47'
46'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Ласне Пол нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сио Жованни из команды Монпелье делает пас партнеру.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
46'
Мбенза Исаак бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
44'
Агилар Рубен не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
Балью Иван из команды Метц подал угловой справа.
43'
Селимович Вахид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
43'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Селимович Вахид из команды Метц подал угловой слева.
42'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
41'
Мукиэле Норди пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
41'
40'
Дианье Фаллу выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Сио Жованни нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи спокойно отбил мяч.
40'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
39'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
39'
Сио Жованни из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Манджек Жорж получил травму и заменен. Миличевич Даниел выходит на поле.
38'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
36'
Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Манджек Жорж грубо играет против соперника. Пострадал Мбенза Исаак
36'
Ру Нолан имел все шансы забить, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв!
36'
Ривьер Эммануэль из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
33'
Ру Нолан нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Долли Киган из команды Монпелье делает пас партнеру.
32'
32'
32'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
32'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
28'
27'
Манджек Жорж из команды Метц отправил кросс в штрафную...
27'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Сио Жованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Мукиэле Норди получил желтую карточку от судьи
26'
Судья свистит. Мукиэле Норди атаковал сзади соперника. Это Пальмьери Жульян заработал своей команде штрафной
26'
26'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Мбенза Исаак сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Сио Жованни из команды Монпелье забил гол! Легко это для такого игрока, как Сио Жованни
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
21'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Манджек Жорж пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
19'
18'
18'
17'
17'
Селимович Вахид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
17'
17'
Ривьер Эммануэль из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
16'
Кавасима Эйдзи из команды Метц подал угловой слева.
16'
Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Ривьер Эммануэль из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
15'
15'
Дианье Фаллу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
12'
Пальмьери Жульян наказан за толчок Мукиэле Норди
11'
Манджек Жорж наказан за толчок Скири Эйе
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Молле Флоран из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
9'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
8'
8'
Мбенза Исаак пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
6'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Манджек Жорж мяч отрикошетил от ворот
5'
Балью Иван из команды Метц подал угловой справа.
5'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Балью Иван из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
После штрафного удара,который нанес Манджек Жорж мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
3'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 0:1 Монпелье
Метц
18.5% (33)
Ничья:
38.8% (69)
Монпелье
42.7% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.3% (61)
0:1 Монпелье:
19.1% (34)
1:2 Монпелье:
16.3% (29)
2:1 Метц:
9.6% (17)
1:0 Метц:
6.2% (11)
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