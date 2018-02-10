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  5. Лига 1
Стадион:
Метц
0:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
24' Гол
Сио Жованни
26' Желтая карточка
Мукиэле Норди
37' Желтая карточка
Манджек Жорж
75' Желтая карточка
Пальмьери Жульян
90'+4
Второй тайм
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 12304 болельщиков
93'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Нинга Родрике не смог попасть в створ ударом издали
92'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
92'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Метц
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
87'
Ibrahima Niane выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
86'
Нинга Родрике из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Скири Эйе из команды Монпелье забрасывает мяч в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
85'
Удар от ворот произведет Монпелье
84'
Игра в одни ворота сейчас. Метц доминирует и владеет мячом
84'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Дианье Фаллу пробил головой, вратарь справился с ударом.
84'
Миличевич Даниел из команды Метц отправил кросс в штрафную...
84'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Балью Иван из команды Метц подал угловой слева.
83'
Штрафной исполнил Молле Флоран, после его удара Лекомт Бенджамин сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
Описание гола
82'
Гол команды Метц не засчитывается
81'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лекомт Бенджамин из команды Монпелье.
Угловой
81'
Балью Иван из команды Метц подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
80'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Илтон Виторино
78'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
77'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
Фол, нарушение
75'
Пальмьери Жульян получил желтую карточку от судьи
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
73'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
72'
Тактическая замена. Селимович Вахид уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
71'
Хорошую попытку сделал Сио Жованни. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Ласне Пол из команды Монпелье делает пас партнеру.
Фол, нарушение
71'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Мбенза Исаак оказался на газоне.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Метц
68'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Балью Иван из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
67'
Удар от ворот произведет Метц
66'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Монпелье
65'
Как он промахнулся? Молле Флоран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Ласне Пол ошибается в защите.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Удар от ворот произведет Метц
64'
Какой промах! Сио Жованни имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
64'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
63'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
62'
Агилар Рубен из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
61'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Балью Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
60'
Мукиэле Норди наказан за толчок Миличевич Даниел
59'
Удар от ворот произведет Монпелье
59'
Коад Рено не смог попасть в створ ударом издали
59'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ривьер Эммануэль
58'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Балью Иван из команды Метц подал угловой слева.
57'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Пальмьери Жульян из команды Метц играет в стеночку с партнером по команде. Миличевич Даниел это был.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Селимович Вахид наказан за толчок Сио Жованни
Фол, нарушение
54'
Ривьер Эммануэль наказан за толчок Ласне Пол
53'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Сио Жованни имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
51'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
50'
Скири Эйе из команды Монпелье в офсайде
50'
Агилар Рубен из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Селимович Вахид
48'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Молле Флоран из команды Метц подал угловой слева.
46'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
47'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
47'
Ласне Пол нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сио Жованни из команды Монпелье делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
46'
Мбенза Исаак бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
45'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Удар от ворот произведет Метц
44'
Агилар Рубен не смог попасть в створ ударом издали
43'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Балью Иван из команды Метц подал угловой справа.
Угловой
43'
Селимович Вахид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
43'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Селимович Вахид из команды Метц подал угловой слева.
42'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
41'
Мукиэле Норди пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
41'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
40'
Дианье Фаллу выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Сио Жованни нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи спокойно отбил мяч.
40'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
39'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
39'
Сио Жованни из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Манджек Жорж получил травму и заменен. Миличевич Даниел выходит на поле.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
Желтая карточка
36'
Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Манджек Жорж грубо играет против соперника. Пострадал Мбенза Исаак
36'
Ру Нолан имел все шансы забить, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв!
36'
Ривьер Эммануэль из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Манджек Жорж из команды Метц поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
35'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Ру Нолан из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Ру Нолан нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Долли Киган из команды Монпелье делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
31'
Удар от ворот произведет Монпелье
31'
Коад Рено из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Удар от ворот произведет Монпелье
28'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
27'
Манджек Жорж из команды Метц отправил кросс в штрафную...
27'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Молле Флоран из команды Метц подал угловой слева.
27'
Сио Жованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Мукиэле Норди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Мукиэле Норди атаковал сзади соперника. Это Пальмьери Жульян заработал своей команде штрафной
26'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
25'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ру Нолан из команды Метц делает пас партнеру.
25'
Удар от ворот произведет Метц
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Мбенза Исаак сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Сио Жованни из команды Монпелье забил гол! Легко это для такого игрока, как Сио Жованни
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
Удар от ворот произведет Метц
21'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Манджек Жорж пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
19'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Монпелье
18'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Селимович Вахид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
17'
Удар от ворот произведет Монпелье
17'
Ривьер Эммануэль из команды Метц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
Коад Рено из команды Метц делает отличный кросс...
16'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Кавасима Эйдзи из команды Метц подал угловой слева.
16'
Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Ривьер Эммануэль из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Ру Нолан из команды Метц делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
15'
Дианье Фаллу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
13'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
12'
Пальмьери Жульян наказан за толчок Мукиэле Норди
Фол, нарушение
11'
Манджек Жорж наказан за толчок Скири Эйе
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Молле Флоран из команды Метц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
8'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Мбенза Исаак пробует нанести удар издали, но Кавасима Эйдзи держит все под контролем
6'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Молле Флоран из команды Метц подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Манджек Жорж мяч отрикошетил от ворот
Угловой
5'
Балью Иван из команды Метц подал угловой справа.
5'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Балью Иван из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
После штрафного удара,который нанес Манджек Жорж мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ньякат Мусса
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Удар от ворот произведет Метц
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 0:1 Монпелье
Метц
18.5% (33)
Ничья:
38.8% (69)
Монпелье
42.7% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.3% (61)
Монпелье:
19.1% (34)
Монпелье:
16.3% (29)
Метц:
9.6% (17)
Метц:
6.2% (11)
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