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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Страсбург
0:0
Второй тайм: 62'
Труа
0'
28' Желтая карточка
Беллюгу Франсуа
37' Желтая карточка
Гонсальвес Антони
47' Желтая карточка
Мартин Йонас
62'
Второй тайм
62'
Блайак Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Удар от ворот произведет Труа
61'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
60'
ШАНС! Да Кошта Нуну нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
60'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
59'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
56'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Удар от ворот произведет Труа
54'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Азамум Карим
53'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Льенар Димитри из команды Страсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
51'
Безумный фол. Беллюгу Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Мартин Йонас
51'
Удар от ворот произведет Страсбург
51'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Траоре Шарль нанес удар, мяч был парирован, но Укидья Александр не удержал его в руках.
51'
Отличные скиллы показывает Траоре Шарль, обводя своих соперников
50'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Хауи Саиф-Эдин коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
47'
Беллюгу Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
47'
Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Беллюгу Франсуа заработал фол
46'
Удар от ворот произведет Труа
46'
Гонсальвес Антони не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Удар от ворот произведет Труа
48'
Мартин Йонас из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
47'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург в офсайде
46'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
46'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
45'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Грандсир Самуэль из команды Труа играет слишком грубо. Фулкье Димитри оказался на газоне.
44'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Труа
41'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Эрей Кристоф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
41'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
41'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
40'
Грандсир Самуэль мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
39'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Желтая карточка
37'
Гонсальвес Антони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Гонсальвес Антони грубо играет против соперника. Пострадал Траоре Шарль
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Жиродон Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Терье Мартен
34'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вальтер Реми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
33'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Грандсир Самуэль из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Удар от ворот произведет Труа
Офсайд
32'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
30'
Удар от ворот произведет Труа
30'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
30'
Гонсальвес Антони возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Удар от ворот произведет Труа
29'
ШАНС! Терье Мартен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Гонсальвес Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
28'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
26'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Беллюгу Франсуа из команды Труа опасно и грубо сыграл. Гонсальвес Антони пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
25'
Фулкье Димитри наказан за толчок Грандсир Самуэль
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
24'
Траоре Шарль из команды Труа делает неудачный навес.
22'
Хорошую попытку сделал Вальтер Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
22'
Грандсир Самуэль из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
21'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Удар от ворот произведет Страсбург
19'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
18'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
18'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
14'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
14'
Депланье Матье из команды Труа навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
13'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Ниве Бенжамен
13'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
12'
Ниве Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
11'
Удар от ворот произведет Труа
10'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Мангане Кадер получил травму и заменен. Коне Бакари выходит на поле.
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Мангане Кадер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Мангане Кадер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Хауи Саиф-Эдин грубо играет против соперника. Пострадал Лала Кенни
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
6'
Назначен штрафной. Пострадал Укидья Александр, его свалил Хауи Саиф-Эдин.
6'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Удар от ворот произведет Труа
5'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Эрей Кристоф наказан за толчок Да Кошта Нуну
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Депланье Матье атаковал сзади соперника. Это Аолу Жан-Эде заработал своей команде штрафной
3'
Удар от ворот произведет Труа
3'
Отличный пас сделал Терье Мартен из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Удар от ворот произведет Страсбург
2'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Ньян Адама из команды Труа в офсайде
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Труа
Страсбург
82.1% (147)
Ничья:
14% (25)
Труа
3.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Страсбург:
39.1% (70)
Страсбург:
30.2% (54)
Ничья:
10.1% (18)
Страсбург:
8.9% (16)
Труа:
3.4% (6)
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