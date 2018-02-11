Стадион: де ла Мейно
28' Желтая карточкаБеллюгу Франсуа
37' Желтая карточкаГонсальвес Антони
47' Желтая карточкаМартин Йонас
Второй тайм
62'
Блайак Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
61'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
60'
ШАНС! Да Кошта Нуну нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
60'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
54'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Азамум Карим
53'
52'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Льенар Димитри из команды Страсбург пробил со штрафного, но очень мимо цели.
51'
Безумный фол. Беллюгу Франсуа грубо играет против соперника. Пострадал Мартин Йонас
51'
51'
ШАНС! Грандсир Самуэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Траоре Шарль нанес удар, мяч был парирован, но Укидья Александр не удержал его в руках.
51'
Отличные скиллы показывает Траоре Шарль, обводя своих соперников
50'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Хауи Саиф-Эдин коснулся мяча рукой.
47'
Беллюгу Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Мартин Йонас получил желтую карточку от судьи
47'
Мартин Йонас из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Беллюгу Франсуа заработал фол
46'
46'
Гонсальвес Антони не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
48'
Мартин Йонас из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург в офсайде
46'
46'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Грандсир Самуэль из команды Труа играет слишком грубо. Фулкье Димитри оказался на газоне.
44'
41'
41'
41'
Да Кошта Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Эрей Кристоф имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
41'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
41'
Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Грандсир Самуэль мяч отрикошетил от ворот
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
39'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
Гонсальвес Антони получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Гонсальвес Антони грубо играет против соперника. Пострадал Траоре Шарль
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
34'
Безумный фол. Жиродон Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Терье Мартен
34'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вальтер Реми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
33'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Грандсир Самуэль из команды Труа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
32'
Грандсир Самуэль из команды Труа в офсайде
30'
30'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Гонсальвес Антони возвращается на поле, всё в порядке.
29'
29'
ШАНС! Терье Мартен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Гонсальвес Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Беллюгу Франсуа получил желтую карточку от судьи
26'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Беллюгу Франсуа из команды Труа опасно и грубо сыграл. Гонсальвес Антони пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Фулкье Димитри наказан за толчок Грандсир Самуэль
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
24'
Траоре Шарль из команды Труа делает неудачный навес.
22'
Хорошую попытку сделал Вальтер Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
22'
Грандсир Самуэль из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
19'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
18'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
14'
Депланье Матье из команды Труа навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Аолу Жан-Эде наказан за толчок Ниве Бенжамен
13'
12'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
12'
Ниве Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Мангане Кадер получил травму и заменен. Коне Бакари выходит на поле.
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Мангане Кадер получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Мангане Кадер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Безумный фол. Хауи Саиф-Эдин грубо играет против соперника. Пострадал Лала Кенни
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Назначен штрафной. Пострадал Укидья Александр, его свалил Хауи Саиф-Эдин.
6'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Эрей Кристоф наказан за толчок Да Кошта Нуну
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Судья свистит. Депланье Матье атаковал сзади соперника. Это Аолу Жан-Эде заработал своей команде штрафной
3'
3'
Отличный пас сделал Терье Мартен из команды Страсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
2'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Труа
Страсбург
82.1% (147)
Ничья:
14% (25)
Труа
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Страсбург:
39.1% (70)
2:1 Страсбург:
30.2% (54)
1:1 Ничья:
10.1% (18)
2:0 Страсбург:
8.9% (16)
1:2 Труа:
3.4% (6)
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