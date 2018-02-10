Стадион: Матмю Атлантик
1:0
31' ГолКунде Жюль
2:0
39' ГолЛерагер Лукас
50' Желтая карточкаМонкондю Томас
3:0
78' ГолКамано Франсуа
3:1
79' ГолМендоса Стивен
3:2
90' ГолКакута Гаэль
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
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97'
Какута Гаэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
96'
Пабло Кастро из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Конате Мусса пострадал.
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
96'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Камано Франсуа нанес удар в каркас ворот!
96'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
96'
96'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
96'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Какута Гаэль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
95'
Лерагер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Брайтвайт Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
94'
Мендоса Стивен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
Аденон Халед из команды Амьен делает пас партнеру.
94'
92'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Манзала Хариссон сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-ОЛ! Какута Гаэль из клуба "Амьен" отправил мяч головой в ворота.
90'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает отличный кросс...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Мендоса Стивен из команды Амьен в офсайде
89'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
88'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
86'
Тактическая замена. Монкондю Томас уходит с поля и его заменяет Бодмер Матьё
86'
Судья сигнализирует, что Манзала Хариссон из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Байсс Пол
81'
Дибасси Бакай получил травму и заменен. Манзала Хариссон выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
79'
Г О О О О Л - Мендоса Стивен забивает!
79'
Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
78'
Пабло Кастро сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Камано Франсуа изменил счет на табло!
77'
Пабло Кастро из команды Бордо делает пас партнеру.
77'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Дибасси Бакай возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Дибасси Бакай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Дибасси Бакай получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Малком Филипе из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Дибасси Бакай пострадал.
76'
ШТАНГА! Пробил головой Конате Мусса прямо в каркас ворот!
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
75'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает пас партнеру.
75'
Отличные скиллы показывает Санхаре Юнусс, обводя своих соперников
75'
Камано Франсуа из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
74'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
74'
Лерагер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
73'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
73'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает пас партнеру.
72'
72'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
72'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
71'
Брайтвайт Мартин пробил головой, вратарь справился с ударом.
71'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
71'
Пундже Максим из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
71'
Тактическая замена. Отавио Пассос уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
70'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
69'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
68'
67'
Отличный пас сделал Мейте Суалихо из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
66'
Какута Гаэль из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Аденон Халед заработал фол
65'
Соперник делает почти голевой пас, но Мейте Суалихо из команды Бордо начеку и спасает ситуацию.
65'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
64'
63'
63'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
63'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
62'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Малком Филипе из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
61'
Аденон Халед из команды Амьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
61'
Конате Мусса из команды Амьен делает пас партнеру.
61'
60'
Мендоса Стивен из команды Амьен точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
59'
После дальнего удара, который нанес Мендоса Стивен мяч отбит вратарем
59'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
59'
Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
58'
58'
Костил Бенуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Костил Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Пабло Кастро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Мендоса Стивен нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
54'
Отличные скиллы показывает Мендоса Стивен, обводя своих соперников
54'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Конате Мусса из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Сабали Юссуф заработал фол
53'
Тактическая замена. Н'Госсо Гай уходит с поля и его заменяет Конате Мусса
51'
Монкондю Томас получил желтую карточку от судьи
51'
Монкондю Томас из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
50'
Отличные скиллы показывает Лаборд Гаэтан, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
48'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Аденон Халед
48'
47'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фофана Гессума из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
47'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
45'
Какута Гаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
43'
Бордо нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
43'
43'
Мендоса Стивен не смог попасть в створ ударом издали
42'
41'
Шанс! Фофана Гессума из команды Амьен пробил головой, но мимо
41'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
41'
Кунде Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
41'
Отличный командный гол!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Сабали Юссуф сделал результативную передачу.
39'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный кросс...
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лерагер Лукас из клуба "Бордо" отправил мяч головой в ворота.
39'
Малком Филипе из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Малком Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
36'
Авелар Данило из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Авелар Данило из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Лерагер Лукас пострадал.
31'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кунде Жюль из клуба "Бордо" отправил мяч головой в ворота.
31'
31'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
30'
ШАНС! Фофана Гессума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Какута Гаэль из команды Амьен делает пас партнеру.
30'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
26'
Пундже Максим из команды Бордо в офсайде
26'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает пас партнеру.
26'
26'
Пундже Максим из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
24'
Какута Гаэль пробил со штрафного прямо в стенку
23'
Пабло Кастро из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Какута Гаэль заработал фол
23'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
22'
22'
22'
22'
22'
Лаборд Гаэтан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
21'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
18'
Кунде Жюль не смог попасть в створ ударом издали
18'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
17'
17'
16'
15'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
15'
15'
Лаборд Гаэтан пробивает по воротам...
15'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
15'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Малком Филипе выбил мяч подальше от ворот.
12'
Фофана Гессума из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Пундже Максим пострадал.
12'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
12'
Мейте Суалихо выбил мяч подальше от ворот.
11'
11'
Авелар Данило нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Мендоса Стивен из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
9'
9'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
9'
9'
Авелар Данило из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Авелар Данило из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
8'
Судья сигнализирует, что Брайтвайт Мартин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Аденон Халед
8'
7'
Отличный пас сделал Н'Госсо Гай из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
7'
Шанс! Кунде Жюль из команды Бордо пробил головой, но мимо
6'
6'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
4'
4'
Малком Филипе из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 3:2 Амьен
Бордо
94.9% (168)
Ничья:
4% (7)
Амьен
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
36.2% (64)
2:0 Бордо:
30.5% (54)
2:1 Бордо:
21.5% (38)
3:1 Бордо:
3.4% (6)
1:1 Ничья:
2.8% (5)
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