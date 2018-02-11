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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 39189
Лион
0:2
Конец матча
Ренн
0'
0:1
5' Гол
Хазри Вахби
7' Желтая карточка
Траоре Амари
58' Желтая карточка
Траоре Бертран
58' Желтая карточка
Фекир Набиль
0:2
90' Гол
Силики Джеймс
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 39189 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
94'
Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Амальфитано Морган
93'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Зеффан Мехди

Описание гола
93'
Г О О О О Л - Силики Джеймс забивает!
93'
Траоре Амари из команды Ренн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
93'
Силики Джеймс нанес удар, мяч был парирован, но Лопеш Антони не удержал его в руках.
92'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
92'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
92'
Ньяньон Жорис выбил мяч подальше от ворот.
92'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Менди Ферлан из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
90'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
89'
Морель Жереми из команды Лион в офсайде
89'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
88'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Тактическая замена. Сахо Диафра уходит с поля и его заменяет Мешер Андре
87'
Удар от ворот произведет Ренн
87'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
Угловой
87'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
86'
Amine Gouiri из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
84'
Удар от ворот произведет Ренн
84'
Ауа Уссем из команды Лион отправил кросс в штрафную...
84'
Лион делает атакующую замену. Н'Домбеле Тангай ушел с поля, а Amine Gouiri вышел в подмогу атаке.
83'
Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Amine Gouiri
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
82'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
82'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
81'
Сахо Диафра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
So close! Удар головой нанес Фекир Набиль но мяч выбили с ленточки!
Угловой
80'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
80'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
80'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Удар от ворот произведет Ренн
76'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Ренн
75'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
75'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
74'
Марсело Антонио из команды Лион играет слишком грубо. Бенсебаини Рами оказался на газоне.
Угловой
74'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
74'
Ауа Уссем нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
73'
Ньяньон Жорис из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Ренн
72'
Отличный пас сделал Корне Максвелл из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
71'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
70'
Удар от ворот произведет Ренн
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Какой промах! Депай Мемфис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
69'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
69'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
69'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
67'
Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
Офсайд
66'
Ньяньон Жорис из команды Ренн в офсайде
66'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
65'
Тете Кенни из команды Лион опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
65'
Удар от ворот произведет Ренн
65'
Как он промахнулся? Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
64'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Силики Джеймс из команды Ренн играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
63'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
61'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
61'
Удар от ворот произведет Ренн
Угловой
61'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Траоре Бертран имел отличный шанс, но Коубек Томаш не дал голу состоятся!
60'
Опасность! Ауа Уссем из команды Лион отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Удар от ворот произведет Ренн
Офсайд
59'
Тете Кенни из команды Лион в офсайде
59'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
58'
Рефери не любит споров - именно за это Фекир Набиль сейчас получил желтую
Желтая карточка
58'
Рефери не любит споров - именно за это Траоре Бертран сейчас получил желтую
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
57'
Опасность предотвращена - Ньяньон Жорис из команды Ренн вступил в отбор удачно
57'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Тете Кенни из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Марсело Антонио из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Ауа Уссем из команды Лион подал угловой слева.
54'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
54'
Сахо Диафра возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Диафра получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Сахо Диафра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
52'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
52'
Бенсебаини Рами навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Удар от ворот произведет Лион
50'
Ньяньон Жорис не смог попасть в створ ударом издали
50'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
49'
Сахо Диафра из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Лион
49'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
47'
Удар от ворот произведет Ренн
47'
ШАНС! Корне Максвелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Фекир Набиль нанес удар издали, а Коубек Томаш отбил его обратно в игру!
47'
Удар от ворот произведет Ренн
46'
Тете Кенни из команды Лион делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Диас Мариано уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
46'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Ауа Уссем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
47'
Удар от ворот произведет Ренн
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
45'
Сахо Диафра из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
43'
Марсело Антонио наказан за толчок Сахо Диафра
42'
Диас Мариано из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
41'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Траоре Бертран нанес удар издали, а Коубек Томаш отбил его обратно в игру!
40'
Менди Ферлан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
38'
Фекир Набиль пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
38'
Удар от ворот произведет Ренн
38'
ШАНС! Фекир Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Траоре Бертран нанес удар, мяч был парирован, но Коубек Томаш не удержал его в руках.
37'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Удар от ворот произведет Лион
37'
ШАНС! Буриго Бенжамен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Буриго Бенжамен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
37'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
37'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
32'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
Травма, повреждение
31'
Сахо Диафра возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
31'
Морель Жереми возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Диафра получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Морель Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Травма, повреждение
30'
Сахо Диафра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
30'
Морель Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Морель Жереми наказан за толчок Сахо Диафра
Фол, нарушение
29'
Фекир Набиль из команды Лион играет слишком грубо. Прчич Саньин оказался на газоне.
28'
Сахо Диафра из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
27'
Корне Максвелл из команды Лион играет слишком грубо. Траоре Амари оказался на газоне.
26'
Удар от ворот произведет Ренн
26'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
24'
Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
24'
Тусар Люка из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Фол, нарушение
22'
Диас Мариано коснулся мяча рукой.
Угловой
22'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
22'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
21'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
20'
Фекир Набиль из команды Лион пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
20'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Сахо Диафра нарушает правила. Тусар Люка пострадал
19'
Удар от ворот произведет Ренн
18'
Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Силики Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
16'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
15'
Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
13'
Морель Жереми наказан за толчок Сахо Диафра
12'
Хорошую попытку сделал Марсело Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
12'
Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
12'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Тете Кенни из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
11'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
8'
Траоре Бертран из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Коубек Томаш выбегает и ловит мяч
Желтая карточка
7'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Траоре Амари коснулся мяча рукой.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает!
5'
ШАНС! Хазри Вахби вышел один-на-один с голкипером...
5'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
5'
Марсело Антонио ошибается в защите.
5'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
5'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сахо Диафра
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 0:2 Ренн
Лион
96% (166)
Ничья:
3.5% (6)
Ренн
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
35.3% (61)
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32.4% (56)
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11% (19)
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11% (19)
Лион:
2.9% (5)
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