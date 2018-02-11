Стадион: Люмьер Зрители: 39189
0:1
5' ГолХазри Вахби
7' Желтая карточкаТраоре Амари
58' Желтая карточкаТраоре Бертран
58' Желтая карточкаФекир Набиль
0:2
90' ГолСилики Джеймс
Новости после матча
Второй тайм
95'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 39189 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
94'
Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Амальфитано Морган
93'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Зеффан Мехди
93'
Г О О О О Л - Силики Джеймс забивает!
93'
Траоре Амари из команды Ренн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
93'
Силики Джеймс нанес удар, мяч был парирован, но Лопеш Антони не удержал его в руках.
92'
92'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
92'
Ньяньон Жорис выбил мяч подальше от ворот.
92'
92'
Менди Ферлан из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
89'
Морель Жереми из команды Лион в офсайде
89'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
88'
88'
Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Тактическая замена. Сахо Диафра уходит с поля и его заменяет Мешер Андре
87'
87'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
87'
86'
Amine Gouiri из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Траоре Бертран из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
84'
84'
Лион делает атакующую замену. Н'Домбеле Тангай ушел с поля, а Amine Gouiri вышел в подмогу атаке.
83'
Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Amine Gouiri
83'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
82'
82'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
82'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
81'
81'
Сахо Диафра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
So close! Удар головой нанес Фекир Набиль но мяч выбили с ленточки!
80'
80'
80'
80'
Бенсебаини Рами возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
76'
75'
75'
Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали
75'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Марсело Антонио из команды Лион играет слишком грубо. Бенсебаини Рами оказался на газоне.
74'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
74'
Ауа Уссем нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
73'
Ньяньон Жорис из команды Ренн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
72'
72'
Отличный пас сделал Корне Максвелл из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
71'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
70'
Какой промах! Депай Мемфис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
69'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
69'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
68'
68'
Депай Мемфис из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Депай Мемфис из команды Лион играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
66'
Ньяньон Жорис из команды Ренн в офсайде
66'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Тете Кенни из команды Лион опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
65'
65'
Как он промахнулся? Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
64'
64'
63'
Силики Джеймс из команды Ренн играет слишком грубо. Ауа Уссем оказался на газоне.
63'
62'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
61'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
61'
61'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Траоре Бертран имел отличный шанс, но Коубек Томаш не дал голу состоятся!
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
59'
Тете Кенни из команды Лион в офсайде
59'
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Рефери не любит споров - именно за это Фекир Набиль сейчас получил желтую
58'
Рефери не любит споров - именно за это Траоре Бертран сейчас получил желтую
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
57'
Опасность предотвращена - Ньяньон Жорис из команды Ренн вступил в отбор удачно
57'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Тете Кенни из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Марсело Антонио из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
54'
54'
Сахо Диафра возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Диафра получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Сахо Диафра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
52'
Бенсебаини Рами навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Марсело Антонио из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
50'
Ньяньон Жорис не смог попасть в створ ударом издали
50'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
49'
Сахо Диафра из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
47'
ШАНС! Корне Максвелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Фекир Набиль нанес удар издали, а Коубек Томаш отбил его обратно в игру!
46'
Тете Кенни из команды Лион делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Диас Мариано уходит с поля и его заменяет Депай Мемфис
46'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Ауа Уссем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
45'
Сахо Диафра из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
43'
Марсело Антонио наказан за толчок Сахо Диафра
42'
Диас Мариано из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
41'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Траоре Бертран нанес удар издали, а Коубек Томаш отбил его обратно в игру!
40'
Менди Ферлан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
38'
Фекир Набиль пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
38'
38'
ШАНС! Фекир Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Траоре Бертран нанес удар, мяч был парирован, но Коубек Томаш не удержал его в руках.
37'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
37'
ШАНС! Буриго Бенжамен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Буриго Бенжамен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Хазри Вахби из команды Ренн в офсайде
31'
Сахо Диафра возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Морель Жереми возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Сахо Диафра получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Морель Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Сахо Диафра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Морель Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Морель Жереми наказан за толчок Сахо Диафра
29'
Фекир Набиль из команды Лион играет слишком грубо. Прчич Саньин оказался на газоне.
28'
Сахо Диафра из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Корне Максвелл из команды Лион играет слишком грубо. Траоре Амари оказался на газоне.
26'
26'
26'
Силики Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
24'
Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Тусар Люка из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
22'
Диас Мариано коснулся мяча рукой.
22'
22'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
21'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
20'
20'
Фекир Набиль из команды Лион пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
20'
19'
Сахо Диафра нарушает правила. Тусар Люка пострадал
19'
18'
Менди Ферлан из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Силики Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
16'
16'
Диас Мариано нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
15'
Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Морель Жереми наказан за толчок Сахо Диафра
12'
Хорошую попытку сделал Марсело Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
12'
12'
Тете Кенни из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
9'
Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
8'
Траоре Бертран из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Коубек Томаш выбегает и ловит мяч
7'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
7'
Траоре Амари коснулся мяча рукой.
5'
Г О О О О Л - Хазри Вахби забивает!
5'
ШАНС! Хазри Вахби вышел один-на-один с голкипером...
5'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
5'
Марсело Антонио ошибается в защите.
5'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сахо Диафра
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 0:2 Ренн
Лион
96% (166)
Ничья:
3.5% (6)
Ренн
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
35.3% (61)
2:1 Лион:
32.4% (56)
3:1 Лион:
11% (19)
1:0 Лион:
11% (19)
3:0 Лион:
2.9% (5)
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