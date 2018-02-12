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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 29546
0:0
Конец матча
26' Желтая карточкаВернер Тобиас
42' Желтая карточкаНериг Бернд
47' Желтая карточкаAlmeida Ewerton III
88' Желтая карточкаВалентини Энрико
|
26'
42'
88'
Состав команд
11
Аллаги
Сами
28
Lukas
Muehl
23
Ляйбольд
Тим
18
Беренс
Ханно
Санкт-Паули 4-4-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 27 Калла Ян-Филипп Защитник
- 2 Clemens Schoppenhauer Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- Главный тренер: Линен Эвальд
Нюрнберг 5-3-2
- Основной состав
- 24 Fabian Bredlow Вратарь
- 22 Валентини Энрико Защитник
- 28 Lukas Muehl Защитник
- 4 Almeida Ewerton III Защитник
- 38 Eduard Loewen Защитник
- 23 Ляйбольд Тим Защитник
- 18 Беренс Ханно Полузащитник
- 29 Patrick Erras Полузащитник
- 14 Мёхвальд Кевин Полузащитник
- 9 Исхак Микаэль Нападающий
- 21 Паласиос-Мартинес Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Марграйттер Георг Защитник
- 6 Сепси Ласло Защитник
- 15 Стефаньяк Марвин Полузащитник
- 13 Вернер Тобиас Полузащитник
- 31 Петрак Ондржей Полузащитник
- 35 Alexander Fuchs
- 30 Johannes Kreidl
- Главный тренер: Michael Koellner
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Б2
- 19.09.2017 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 11.09.2017 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Б2
Нюрнберг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 13.01.2018 Хартс 0:5 Нюрнберг ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 19.12.2017 Нюрнберг 0:2 Вольфсбург КГ
- 16.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Нюрнберг Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 18.11.2017 Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 29.10.2017 Хайденхайм 1:0 Нюрнберг Б2
- 25.10.2017 Оснабрюк 2:3 Нюрнберг КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 24.09.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Нюрнберг Б2
- 21.09.2017 Нюрнберг 3:1 Бохум Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 11.09.2017 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 07.04.2017 Нюрнберг 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 31.10.2016 Санкт-Паули 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2
- 08.05.2016 Нюрнберг 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 29.11.2015 Санкт-Паули 0:4 Нюрнберг Бундеслига 2
- 17.04.2015 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2
- 01.11.2014 Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 05.03.2011 Нюрнберг 5:0 Санкт-Паули Бундеслига
- 16.10.2010 Санкт-Паули 3:2 Нюрнберг Бундеслига
- 19.04.2009 Нюрнберг 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 02.11.2008 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2
Санкт-Паули
Нюрнберг
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|22
|13
|4
|5
|34 - 25
|43
|2.
|Нюрнберг
|22
|12
|5
|5
|43 - 26
|41
|3.
|Хольштайн Киль
|22
|9
|9
|4
|41 - 29
|36
|4.
|Дуйсбург
|22
|9
|7
|6
|34 - 32
|34
|5.
|Ян
|22
|10
|3
|9
|35 - 30
|33
|6.
|Ингольштадт
|22
|9
|6
|7
|32 - 23
|33
|7.
|Зандхаузен
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|8.
|Унион Берлин
|22
|8
|7
|7
|39 - 31
|31
|9.
|Арминия
|22
|8
|7
|7
|34 - 32
|31
|10.
|Хайденхайм
|22
|8
|5
|9
|33 - 39
|29
|11.
|Санкт-Паули
|22
|7
|7
|8
|22 - 34
|28
|12.
|Динамо Дрезден
|22
|7
|5
|10
|29 - 33
|26
|13.
|Бохум
|22
|7
|5
|10
|20 - 27
|26
|14.
|Айнтрахт Бр
|22
|5
|11
|6
|26 - 24
|26
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|22
|6
|6
|10
|21 - 34
|24
|16.
|Гройтер Фюрт
|22
|6
|5
|11
|22 - 33
|23
|17.
|Дармштадт
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|18.
|Кайзерслаутерн
|21
|4
|6
|11
|20 - 35
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Паули делает замену. Бухаддуз Азиз уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
89'
Нюрнберг делает замену. Паласиос-Мартинес Федерико уходит с поля, а Петрак Ондржей выходит на его замену.
88'
Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
82'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Калла Ян-Филипп выходит на его замену.
76'
Нюрнберг делает замену. Eduard Loewen уходит с поля, а Стефаньяк Марвин выходит на его замену.
70'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Диамантакос Димитрис выходит на его замену.
47'
Эвертон Алмейда получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
26'
Вернер Тобиас получил желтую карточку от судьи
26'
Нюрнберг делает замену. Исхак Микаэль уходит с поля, а Вернер Тобиас выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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