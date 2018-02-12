  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 29546
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
26' Желтая карточка
Вернер Тобиас
42' Желтая карточка
Нериг Бернд
47' Желтая карточка
Almeida Ewerton III
88' Желтая карточка
Валентини Энрико
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Паули делает замену. Бухаддуз Азиз уходит с поля, а Флюм Йоханнес выходит на его замену.
89'
Нюрнберг делает замену. Паласиос-Мартинес Федерико уходит с поля, а Петрак Ондржей выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
82'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Калла Ян-Филипп выходит на его замену.
76'
Нюрнберг делает замену. Eduard Loewen уходит с поля, а Стефаньяк Марвин выходит на его замену.

70'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Диамантакос Димитрис выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Эвертон Алмейда получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Вернер Тобиас получил желтую карточку от судьи
26'
Нюрнберг делает замену. Исхак Микаэль уходит с поля, а Вернер Тобиас выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация