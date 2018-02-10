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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 16219
36' Желтая карточкаШюц Том
38' Желтая карточкаЛукас Фрёде
0:1
39' ГолШюц Том
1:1
52' ГолТащи Борис
56' Желтая карточкаХаджири Энис
56' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
1:2
67' ГолВайраух Патрик
2:2
72' ГолВольце Кевин
|
36'
38'
39'
0:1
52'
1:1
56'
56'
67'
1:2
72'
2:2
Состав команд
17
Вольце
Кевин
26
Энгин
Ахмет
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
23
Дик
Флориан
13
Бёрнер
Юлиан
6
Шюц
Том
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 19 Клотц Нико Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 14 Альбутат Тим Полузащитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 15 Lukas Daschner
- Главный тренер: Груев Илия
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 23 Дик Флориан Защитник
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 28 Хартерц Флориан Защитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 27 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 29 Путаро Леандро Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Хемляйн Кристоф Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 22 Roberto Massimo
- 34 Can Oezkan
- 33 Nikolai Rehnen
- 31 Henri Weigelt
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Дуйсбург 1:6 Нюрнберг Б2
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Б2
- 30.08.2017 Боруссия М 2:1 Дуйсбург ТМК
Арминия (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 24.01.2018 Арминия 0:0 Гройтер Фюрт Б2
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 06.01.2018 Арминия 0:1 Кёльн ТМК
- 06.01.2018 Арминия 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 16.12.2017 Ян 3:2 Арминия Б2
- 10.12.2017 Зандхаузен 3:1 Арминия Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Кайзерслаутерн 0:2 Арминия Б2
- 17.11.2017 Арминия 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 08.11.2017 Боруссия М 4:1 Арминия ТМК
- 05.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 21.10.2017 Хольштайн Киль 2:1 Арминия Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
- 30.09.2017 Нюрнберг 1:2 Арминия Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Динамо Дрезден 0:2 Арминия Б2
- 17.09.2017 Дармштадт 4:3 Арминия Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 09.09.2017 Арминия 0:4 Дуйсбург Бундеслига 2
- 08.02.2016 Арминия 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 16.08.2015 Дуйсбург 2:2 Арминия Бундеслига 2
- 15.02.2015 Арминия 4:2 Дуйсбург Бундеслига 3
- 27.08.2014 Дуйсбург 1:1 Арминия Бундеслига 3
- 06.03.2011 Дуйсбург 1:2 Арминия Бундеслига 2
- 18.10.2010 Арминия 1:3 Дуйсбург Бундеслига 2
- 19.02.2010 Арминия 1:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 18.09.2009 Дуйсбург 0:3 Арминия Бундеслига 2
- 23.02.2008 Арминия 0:2 Дуйсбург Бундеслига
Дуйсбург
Арминия
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|22
|13
|4
|5
|34 - 25
|43
|2.
|Нюрнберг
|21
|12
|4
|5
|43 - 26
|40
|3.
|Хольштайн Киль
|22
|9
|9
|4
|41 - 29
|36
|4.
|Дуйсбург
|22
|9
|7
|6
|34 - 32
|34
|5.
|Ян
|22
|10
|3
|9
|35 - 30
|33
|6.
|Ингольштадт
|21
|9
|5
|7
|32 - 23
|32
|7.
|Зандхаузен
|21
|9
|4
|8
|25 - 19
|31
|8.
|Унион Берлин
|22
|8
|7
|7
|39 - 31
|31
|9.
|Арминия
|22
|8
|7
|7
|34 - 32
|31
|10.
|Хайденхайм
|22
|8
|5
|9
|33 - 39
|29
|11.
|Санкт-Паули
|21
|7
|6
|8
|22 - 34
|27
|12.
|Динамо Дрезден
|21
|7
|5
|9
|29 - 32
|26
|13.
|Бохум
|22
|7
|5
|10
|20 - 27
|26
|14.
|Айнтрахт Бр
|21
|5
|10
|6
|26 - 24
|25
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|21
|6
|5
|10
|21 - 34
|23
|16.
|Дармштадт
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|17.
|Гройтер Фюрт
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|18.
|Кайзерслаутерн
|21
|4
|6
|11
|20 - 35
|18
Второй тайм
90'
Арминия делает замену. Кершбаумер Константин уходит с поля, а Хемляйн Кристоф выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Альбутат Тим выходит на его замену.
79'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
79'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Клотц Нико выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Вольце Кевин бьет в цель!
67'
Г О О О О Л - Вайраух Патрик бьет в цель!
64'
Арминия делает замену. Путаро Леандро уходит с поля, а Клос Фабиан выходит на его замену.
56'
Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
56'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Тащи Борис бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Шюц Том бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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