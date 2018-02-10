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Зрители: 16219
Дуйсбург
2:2
Конец матча
Арминия
0'
36' Желтая карточка
Шюц Том
38' Желтая карточка
Лукас Фрёде
0:1
39' Гол
Шюц Том
1:1
52' Гол
Тащи Борис
56' Желтая карточка
Хаджири Энис
56' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
1:2
67' Гол
Вайраух Патрик
2:2
72' Гол
Вольце Кевин
90'+3
Второй тайм
90'
Арминия делает замену. Кершбаумер Константин уходит с поля, а Хемляйн Кристоф выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Альбутат Тим выходит на его замену.
79'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
79'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Клотц Нико выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Вольце Кевин бьет в цель!

Описание гола
67'
Г О О О О Л - Вайраух Патрик бьет в цель!
64'
Арминия делает замену. Путаро Леандро уходит с поля, а Клос Фабиан выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Хаджири Энис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Тащи Борис бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Шюц Том бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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