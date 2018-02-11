  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 6850
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Конец матча
Ингольштадт
0'
35' Желтая карточка
Гауз Марсель
70' Желтая карточка
Калиг Фабиан
84' Желтая карточка
Лескано Дарио
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Лескано Дарио получил желтую карточку от судьи
75'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Кёпке Паскаль уходит с поля, а Сёрен Бертрам выходит на его замену.
71'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
62'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Cebio Soukou уходит с поля, а Мунси Ридж выходит на его замену.

54'
Ингольштадт делает замену. Maximilian Thalhammer уходит с поля, а Эберт Патрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация