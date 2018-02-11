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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 6850
0:0
Конец матча
35' Желтая карточкаГауз Марсель
70' Желтая карточкаКалиг Фабиан
84' Желтая карточкаЛескано Дарио
|
35'
70'
84'
Состав команд
15
Кемпе
Деннис
19
Cebio
Soukou
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
Эрцгебирге Ауэ 3-4-3
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 25 Выдра Доминик Защитник
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 33 Тифферт Кристиан Полузащитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 15 Кемпе Деннис Полузащитник
- 10 Назаров Дмитрий II Нападающий
- 19 Cebio Soukou Нападающий
- 14 Кёпке Паскаль Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Patrick Strauss Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 40 Буньяку Альберт Нападающий
- 22 Мунси Ридж Нападающий
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- 26 Robert Jendrusch
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Ингольштадт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 21 Tobias Schroeck Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 17 Maximilian Thalhammer Полузащитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 30 Пледль Томас Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 25 Валь Хауке Защитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 7 Эберт Патрик Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 14 Лекс Стефан Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 28.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Айнтрахт Бр Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 06.01.2018 Айнтрахт Фр 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 16.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 05.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.10.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Б2
- 15.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Унион Берлин Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Кайзерслаутерн 0:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Вольфсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ ТМК
Ингольштадт (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 21.08.2016 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Кубок Германии
- 06.03.2015 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Бундеслига 2
- 23.09.2014 Ингольштадт 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 15.12.2013 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 19.07.2013 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 12.05.2013 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 28.11.2012 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 16.12.2011 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 22.07.2011 Ингольштадт 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 30.04.2011 Ингольштадт 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 05.12.2010 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 19.12.2009 Ингольштадт 5:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
- 28.07.2009 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ингольштадт Бундеслига 3
Эрцгебирге Ауэ
Ингольштадт
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|22
|13
|4
|5
|34 - 25
|43
|2.
|Нюрнберг
|21
|12
|4
|5
|43 - 26
|40
|3.
|Хольштайн Киль
|22
|9
|9
|4
|41 - 29
|36
|4.
|Дуйсбург
|22
|9
|7
|6
|34 - 32
|34
|5.
|Ян
|22
|10
|3
|9
|35 - 30
|33
|6.
|Ингольштадт
|22
|9
|6
|7
|32 - 23
|33
|7.
|Зандхаузен
|22
|9
|5
|8
|25 - 19
|32
|8.
|Унион Берлин
|22
|8
|7
|7
|39 - 31
|31
|9.
|Арминия
|22
|8
|7
|7
|34 - 32
|31
|10.
|Хайденхайм
|22
|8
|5
|9
|33 - 39
|29
|11.
|Санкт-Паули
|21
|7
|6
|8
|22 - 34
|27
|12.
|Динамо Дрезден
|22
|7
|5
|10
|29 - 33
|26
|13.
|Бохум
|22
|7
|5
|10
|20 - 27
|26
|14.
|Айнтрахт Бр
|22
|5
|11
|6
|26 - 24
|26
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|22
|6
|6
|10
|21 - 34
|24
|16.
|Гройтер Фюрт
|22
|6
|5
|11
|22 - 33
|23
|17.
|Дармштадт
|21
|5
|7
|9
|31 - 35
|22
|18.
|Кайзерслаутерн
|21
|4
|6
|11
|20 - 35
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Лескано Дарио получил желтую карточку от судьи
75'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Кёпке Паскаль уходит с поля, а Сёрен Бертрам выходит на его замену.
71'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Гартман Мориц выходит на его замену.
70'
Калиг Фабиан получил желтую карточку от судьи
62'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Cebio Soukou уходит с поля, а Мунси Ридж выходит на его замену.
54'
Ингольштадт делает замену. Maximilian Thalhammer уходит с поля, а Эберт Патрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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