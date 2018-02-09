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Стадион:
Пасуш де Феррейра
0:2
Конец матча
Тондела
0'
0:1
8' Гол
Нуну Педру
23' Желтая карточка
Пинту Рикарду
0:2
36' Гол
Бойд Тайлер
40' Желтая карточка
Нуну Педру
50' Желтая карточка
Феллипе Луис
58' Красная карточка
Icaro Silva
69' Красная карточка
Коррея Руй
78' Желтая карточка
Мартинс Жиан
90' Желтая карточка
Жуанзинью Карлуш
90' Желтая карточка
Виейра Мигел
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Виейра Мигел получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Жуанзинью Карлуш получил желтую карточку от судьи
83'
Тондела делает замену. Томане Антониу уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Мартинс Жиан получил желтую карточку от судьи
75'
Пасуш де Феррейра делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Андрезинью Филипе выходит на его замену.

75'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Мурило Энрике выходит на его замену.
69'
УДАЛЕНИЕ! - Коррея Руй увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
66'
Пасуш де Феррейра делает замену. Пинту Рикарду уходит с поля, а Мабиль Авер выходит на его замену.
62'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Jorge Fernandes выходит на его замену.
58'
УДАЛЕНИЕ! - Icaro Silva увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
50'
Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Пасуш де Феррейра делает замену. Бруно Араужо уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
Желтая карточка
40'
Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Пинту Рикарду получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Нуну Педру бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Capital do Movel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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