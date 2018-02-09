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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Капитал ду Мовел
0:2
Конец матча
0:1
8' ГолНуну Педру
23' Желтая карточкаПинту Рикарду
0:2
36' ГолБойд Тайлер
40' Желтая карточкаНуну Педру
50' Желтая карточкаФеллипе Луис
58' Красная карточкаIcaro Silva
69' Красная карточкаКоррея Руй
78' Желтая карточкаМартинс Жиан
90' Желтая карточкаЖуанзинью Карлуш
90' Желтая карточкаВиейра Мигел
|
8'
0:1
23'
36'
0:2
40'
50'
58'
69'
78'
90'
90'
Состав команд
22
Виейра
Мигел
88
Мартинс
Жиан
12
Педринью
V
14
Микаэл
Рубен
22
Бруну
Давид
32
Icaro
Silva
10
Нуну
Педру
Пасуш де Феррейра 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Дефенди Рафаэл Вратарь
- 6 Бруно Араужо Защитник
- 19 Пинту Рикарду Защитник
- 22 Виейра Мигел Защитник
- 5 Киньонес Эктор Защитник
- 20 Rafael Assis II Полузащитник
- 88 Мартинс Жиан Полузащитник
- 12 Педринью V Полузащитник
- 14 Микаэл Рубен Полузащитник
- 50 Шавьер Антониу Полузащитник
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Фелгейраш Мариу Вратарь
- 13 Гоиш Жоау Защитник
- 3 Коррея Руй Защитник
- 29 Роша Вашку Полузащитник
- 28 Феллипе Луис Нападающий
- 27 Мабиль Авер Нападающий
- 10 Андрезинью Филипе Нападающий
- Главный тренер: Joao Henriques
Тондела 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 32 Icaro Silva Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 10 Нуну Педру Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Ricardo Moura Вратарь
- 77 Мурило Энрике Полузащитник
- 17 Жока Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 15 Дельгадо Хуан III Нападающий
- 99 Эли Сильва Нападающий
- 44 Jorge Fernandes
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Пасуш де Феррейра (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.02.2018 Витория Гимарайнш 3:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 29.01.2018 Пасуш де Феррейра 2:1 Фейренсе ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 13.01.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 10.12.2017 Белененсеш 1:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 03.12.2017 Брага 3:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 26.11.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 05.11.2017 Шавиш 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 29.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Эшторил ПЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 15.10.2017 Академика 2:1 Пасуш де Феррейра К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
- 30.09.2017 Пасуш де Феррейра 3:2 Морейренсе ПЛ
- 23.09.2017 Бенфика 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 20.09.2017 Лейшоэш 1:0 Пасуш де Феррейра КЛ
- 15.09.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Витория Сетубал ПЛ
Тондела (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
- 15.10.2017 Лейшоэш 3:2 Тондела К
- 29.09.2017 Шавиш 1:1 Тондела ПЛ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 09.09.2017 Тондела 2:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 01.09.2017 Бейра-Мар 1:5 Тондела ТМК
Последние игры между собой
Пасуш де Феррейра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 09.09.2017 Тондела 2:2 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 12.07.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Тондела Товарищеские матчи. Клубы
- 05.03.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Тондела Примейра-лига
- 30.09.2016 Тондела 2:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 06.05.2016 Пасуш де Феррейра 1:4 Тондела Примейра-лига
- 06.01.2016 Тондела 0:2 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 17.11.2013 Тондела 0:1 Пасуш де Феррейра Кубок Португалии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|49 - 11
|52
|2.
|Бенфика
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|52 - 14
|50
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|43 - 13
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|40 - 22
|43
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|28 - 26
|33
|6.
|Шавиш
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 31
|30
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|30 - 37
|29
|8.
|Маритиму
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|18 - 25
|29
|9.
|Боавишта
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|22 - 28
|27
|10.
|Тондела
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 34
|25
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|31 - 32
|24
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|25 - 40
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 28
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 31
|19
|16.
|Эшторил
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|24 - 37
|18
|18.
|Авиш
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 33
|17
Второй тайм
90'
Виейра Мигел получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Жуанзинью Карлуш получил желтую карточку от судьи
83'
Тондела делает замену. Томане Антониу уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
78'
Мартинс Жиан получил желтую карточку от судьи
75'
Пасуш де Феррейра делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Андрезинью Филипе выходит на его замену.
75'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Мурило Энрике выходит на его замену.
69'
УДАЛЕНИЕ! - Коррея Руй увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
66'
Пасуш де Феррейра делает замену. Пинту Рикарду уходит с поля, а Мабиль Авер выходит на его замену.
62'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Jorge Fernandes выходит на его замену.
58'
УДАЛЕНИЕ! - Icaro Silva увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
50'
Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Пасуш де Феррейра делает замену. Бруно Араужо уходит с поля, а Феллипе Луис выходит на его замену.
40'
Нуну Педру получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
23'
Пинту Рикарду получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Нуну Педру бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Capital do Movel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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