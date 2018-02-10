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Стадион:
Портимоненсе
1:3
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
6' Гол
Серви Франко
31' Желтая карточка
Са Педру
41' Желтая карточка
Пицци Луиш
48' Желтая карточка
Табата Бруно
60' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
1:1
65' Гол
Маседо Фелипе
1:2
78' Гол
Серви Франко
83' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
1:3
90' Гол
Живкович Андрия
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Живкович Андрия бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бенфика делает замену. Пицци Луиш уходит с поля, а Гонсалвеш Диогу выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Гримальдо Алехандро получил желтую карточку от судьи
83'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
81'
Бенфика делает замену. Силва Рафа уходит с поля, а Самарис Андреас выходит на его замену.

Описание гола
78'
Г О О О О Л - Серви Франко бьет в цель!
75'
Портимоненсе делает замену. Shoya Nakajima уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Маседо Фелипе бьет в цель!
63'
Бенфика делает замену. Жонас Оливейра уходит с поля, а Хименес Рауль выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Пицци Луиш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Серви Франко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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