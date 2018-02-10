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Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
1:3
Конец матча
0:1
6' ГолСерви Франко
31' Желтая карточкаСа Педру
41' Желтая карточкаПицци Луиш
48' Желтая карточкаТабата Бруно
60' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
1:1
65' ГолМаседо Фелипе
1:2
78' ГолСерви Франко
83' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
1:3
90' ГолЖивкович Андрия
|
6'
0:1
31'
41'
48'
60'
65'
1:1
78'
1:2
90'
1:3
Состав команд
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
30
Варела
Бруну
66
Диаш
Рубен
21
Пицци
Луиш
27
Силва
Рафа
22
Серви
Франко
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 11 Табата Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 55 Рафа Нападающий
- 30 Marcel Pereira
- 16 Wenderson Galeno
- 8 Federico Nicolas Varela
- Главный тренер: Оливейра Витор
Бенфика 4-3-3
- Основной состав
- 30 Варела Бруну Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 33 Жардел Нивалдо Защитник
- 66 Диаш Рубен Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 17 Живкович Андрия Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 27 Силва Рафа Нападающий
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 22 Серви Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 90 Карвалью Жоау Полузащитник
- 7 Самарис Андреас Полузащитник
- 84 Гонсалвеш Диогу Нападающий
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал КЛ
- 23.10.2017 Витория Гимарайнш 3:3 Портимоненсе ПЛ
- 15.10.2017 Моура 0:0 Портимоненсе К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
Бенфика (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 30.01.2018 Белененсеш 1:1 Бенфика ПЛ
- 20.01.2018 Бенфика 3:0 Шавиш ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 09.12.2017 Бенфика 3:1 Эшторил ПЛ
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 Бенфика 2:0 Витория Сетубал К
- 05.11.2017 Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 27.10.2017 Бенфика 1:0 Фейренсе ПЛ
- 22.10.2017 Авиш 1:3 Бенфика ПЛ
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Бенфика: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе Кубок лиги
- 08.09.2017 Бенфика 2:1 Портимоненсе Примейра-лига
- 13.03.2011 Бенфика 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
- 24.10.2010 Портимоненсе 0:1 Бенфика Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|55 - 15
|53
|2.
|Порту
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|49 - 11
|52
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|43 - 13
|50
|4.
|Брага
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|43 - 23
|46
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|31 - 26
|36
|6.
|Шавиш
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 31
|30
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|30 - 37
|29
|8.
|Маритиму
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|18 - 28
|29
|9.
|Боавишта
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|22 - 28
|27
|10.
|Тондела
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 34
|25
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|32 - 35
|24
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|17 - 29
|21
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|25 - 40
|21
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|21
|6
|2
|13
|19 - 28
|20
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|17 - 31
|19
|16.
|Эшторил
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|17.
|Витория Сетубал
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|25 - 40
|18
|18.
|Авиш
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 33
|17
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Живкович Андрия бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бенфика делает замену. Пицци Луиш уходит с поля, а Гонсалвеш Диогу выходит на его замену.
83'
Гримальдо Алехандро получил желтую карточку от судьи
83'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Пиреш Жорже выходит на его замену.
81'
Бенфика делает замену. Силва Рафа уходит с поля, а Самарис Андреас выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Серви Франко бьет в цель!
75'
Портимоненсе делает замену. Shoya Nakajima уходит с поля, а Wenderson Galeno выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Маседо Фелипе бьет в цель!
63'
Бенфика делает замену. Жонас Оливейра уходит с поля, а Хименес Рауль выходит на его замену.
60'
Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи
48'
Табата Бруно получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Пицци Луиш получил желтую карточку от судьи
31'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Серви Франко бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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