Стадион: Анкара 19 Майис Зрители: 4813
0:0
Конец матча
57' Желтая карточкаСоса Хосе
0:0
83' Не забитый пенальтиДемирок Угур
83' Желтая карточкаХопф Йоханнес
89' Желтая карточкаЙокушлу Окай
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4813 болельщиков
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
93'
93'
Чифтчи Угюр возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Чифтчи Угюр получил травму и медбригада забирает его с поля.
92'
Чифтчи Угюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
После дальнего удара, который нанес Халили Абдул мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
После дальнего удара, который нанес Огюз Ахмет мяч отбит вратарем
90'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
90'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
89'
Йокушлу Окай сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
89'
Безумный фол. Йокушлу Окай грубо играет против соперника. Пострадал Сессеньон Стефан
87'
87'
ШАНС! Соса Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
86'
86'
ШАНС! Фабиан Андрес Кастильо Санчес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Н'Дойе Даме нарушает правила. Jailton Paraiba пострадал
85'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Шахан Олджай
84'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
83'
Хопф Йоханнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
83'
ОН ПРОМАЗАЛ - Демирок Угур пробил пенальти, но не смог забить!
82'
ПЕНАЛЬТИ! - Чифтчи Угюр атаковал сзади соперника. Это Н'Дойе Даме заработал своей команде одиннадцатиметровый!
81'
80'
80'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
79'
ШАНС! Халили Абдул нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Судья сигнализирует, что Соса Хосе из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сессеньон Стефан
78'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
76'
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
75'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
75'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
75'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
74'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
73'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
73'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
72'
Тактическая замена. Шкулетич Петар уходит с поля и его заменяет Йилмаз Дениз
72'
Чорекчи Камил наказан за толчок Jailton Paraiba
71'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
71'
После дальнего удара, который нанес Шкулетич Петар мяч отбит вратарем
70'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
70'
ШАНС! Шчекич Александар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает отличный кросс...
69'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
68'
68'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
68'
68'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
67'
Хорошую попытку сделал Шкулетич Петар. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Шчекич Александар
66'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Огюз Ахмет оказался на газоне.
66'
Тактическая замена. Родальега Уго уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Милинкович Марко уходит с поля и его заменяет Jailton Paraiba
65'
65'
Родальега Уго из команды Трабзонспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
65'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Соса Хосе оказался на газоне.
64'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
63'
Карабулут Айдын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
63'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
62'
62'
Милинкович Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
61'
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
61'
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Судья сигнализирует, что Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Огюз Ахмет
60'
60'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
60'
Плохо сыграл Luccas Claro - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Выглядело как неплохой момент. Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
58'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Фабиан Андрес Кастильо Санчес
57'
Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
57'
Соса Хосе из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Милинкович Марко пострадал.
57'
Демирок Угур наказан за толчок Шчекич Александар
56'
Судья сигнализирует, что Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
56'
56'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
55'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Родальега Уго
54'
Хорошую попытку сделал Милинкович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
53'
53'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги делает неудачный навес.
53'
Чифтчи Угюр наказан за толчок Беро Матуш
50'
50'
Плохо сыграл Губочан Томаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
49'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
ШАНС! Сессеньон Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сессеньон Стефан и Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги.
49'
48'
Abdulkadir Omur навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья свистит. Чифтчи Угюр атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
47'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
Тактическая замена. Погба Флорентин уходит с поля и его заменяет Карабулут Айдын
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Luccas Claro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Беро Матуш пробивает по воротам...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
43'
43'
Губочан Томаш не смог попасть в створ ударом издали
42'
Хорошую попытку сделал Родальега Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Соса Хосе оказался на газоне.
39'
39'
Чорекчи Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
38'
Судья свистит. Чифтчи Угюр атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
38'
Шчекич Александар наказан за толчок Йокушлу Окай
36'
36'
Судья свистит. Беро Матуш атаковал сзади соперника. Это Огюз Ахмет заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Халили Абдул не смог попасть в створ ударом издали
33'
Чорекчи Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
32'
32'
Шанс! Новак Филип из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
32'
Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Omur получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Abdulkadir Omur на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Судья сигнализирует, что Халили Абдул из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
30'
Судья сигнализирует, что Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
29'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
28'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Чорекчи Камил и Родальега Уго из команды Трабзонспор.
26'
26'
26'
26'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
26'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
24'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
24'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Игрок из команды Генчлербирлиги делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Огюз Ахмет и Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги.
23'
Отличные скиллы показывает Огюз Ахмет, обводя своих соперников
22'
22'
22'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
22'
Огюз Ахмет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья свистит. Губочан Томаш атаковал сзади соперника. Это Шкулетич Петар заработал своей команде штрафной
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
20'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Голкипер мог бы сыграть и получше
20'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
20'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Шкулетич Петар пробил головой, вратарь справился с ударом.
17'
17'
Халили Абдул бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
17'
Плохо сыграл Демирок Угур - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
17'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
16'
Luccas Claro наказан за толчок Родальега Уго
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
14'
13'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Родальега Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Милинкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
11'
Милинкович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Новак Филип наказан за толчок Сессеньон Стефан
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
10'
Беро Матуш из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
Погба Флорентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
7'
6'
Безумный фол. Губочан Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Шкулетич Петар
6'
6'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
6'
Новак Филип из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
4'
Родальега Уго наказан за толчок Политевич Сергей
3'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
2'
Хорошую попытку сделал Шкулетич Петар. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
1'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Халили Абдул
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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