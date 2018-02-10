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Стадион: Зрители: 4813
Генчлербирлиги
0:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
57' Желтая карточка
Соса Хосе
0:0
83' Не забитый пенальти
Демирок Угур
83' Желтая карточка
Хопф Йоханнес
89' Желтая карточка
Йокушлу Окай
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4813 болельщиков
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
93'
Чифтчи Угюр возвращается на поле, всё в порядке.

93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
93'
Ох, нехорошо это выглядит. Чифтчи Угюр получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
92'
Чифтчи Угюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
После дальнего удара, который нанес Халили Абдул мяч отбит вратарем
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
После дальнего удара, который нанес Огюз Ахмет мяч отбит вратарем
90'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
90'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
89'
Йокушлу Окай сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Йокушлу Окай грубо играет против соперника. Пострадал Сессеньон Стефан
87'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
87'
ШАНС! Соса Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
86'
ШАНС! Фабиан Андрес Кастильо Санчес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
85'
Н'Дойе Даме нарушает правила. Jailton Paraiba пострадал
85'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Шахан Олджай
Угловой
84'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
Желтая карточка
83'
Хопф Йоханнес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Описание гола
83'
ОН ПРОМАЗАЛ - Демирок Угур пробил пенальти, но не смог забить!
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ! - Чифтчи Угюр атаковал сзади соперника. Это Н'Дойе Даме заработал своей команде одиннадцатиметровый!
81'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
80'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
79'
ШАНС! Халили Абдул нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Соса Хосе из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сессеньон Стефан
78'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
78'
Огюз Ахмет возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Огюз Ахмет получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Огюз Ахмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
75'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
Угловой
75'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
75'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
75'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
74'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
73'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
73'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Шкулетич Петар уходит с поля и его заменяет Йилмаз Дениз
Фол, нарушение
72'
Чорекчи Камил наказан за толчок Jailton Paraiba
Офсайд
71'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
71'
После дальнего удара, который нанес Шкулетич Петар мяч отбит вратарем
70'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
70'
ШАНС! Шчекич Александар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги делает отличный кросс...
69'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
68'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
68'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
68'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
67'
Хорошую попытку сделал Шкулетич Петар. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Шчекич Александар
Фол, нарушение
66'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Огюз Ахмет оказался на газоне.
66'
Тактическая замена. Родальега Уго уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Тактическая замена. Милинкович Марко уходит с поля и его заменяет Jailton Paraiba
65'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
65'
Родальега Уго из команды Трабзонспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
65'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Соса Хосе оказался на газоне.
64'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
63'
Карабулут Айдын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
63'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
Угловой
62'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
62'
Милинкович Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
62'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
61'
Огюз Ахмет возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Огюз Ахмет получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Огюз Ахмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Огюз Ахмет
60'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
60'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
60'
Плохо сыграл Luccas Claro - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Выглядело как неплохой момент. Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Беро Матуш уходит с поля и его заменяет Фабиан Андрес Кастильо Санчес
Желтая карточка
57'
Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Соса Хосе из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Милинкович Марко пострадал.
Фол, нарушение
57'
Демирок Угур наказан за толчок Шчекич Александар
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
56'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
56'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Родальега Уго
54'
Хорошую попытку сделал Милинкович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги делает неудачный навес.
Фол, нарушение
53'
Чифтчи Угюр наказан за толчок Беро Матуш
50'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Плохо сыграл Губочан Томаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
49'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
49'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
ШАНС! Сессеньон Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сессеньон Стефан и Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги.
49'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Abdulkadir Omur навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Чифтчи Угюр атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
47'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Погба Флорентин уходит с поля и его заменяет Карабулут Айдын
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
46'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
46'
Luccas Claro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Беро Матуш пробивает по воротам...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
43'
Губочан Томаш не смог попасть в створ ударом издали
42'
Хорошую попытку сделал Родальега Уго. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
40'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Соса Хосе оказался на газоне.
Угловой
39'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
39'
Чорекчи Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Чифтчи Угюр атаковал сзади соперника. Это Abdulkadir Omur заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
38'
Шчекич Александар наказан за толчок Йокушлу Окай
36'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Беро Матуш атаковал сзади соперника. Это Огюз Ахмет заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
33'
Халили Абдул не смог попасть в створ ударом издали
33'
Чорекчи Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Травма, повреждение
32'
Abdulkadir Omur возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
32'
Шанс! Новак Филип из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
32'
Соса Хосе из команды Трабзонспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Abdulkadir Omur получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Abdulkadir Omur на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Халили Абдул из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
28'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Чорекчи Камил и Родальега Уго из команды Трабзонспор.
26'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
26'
Огюз Ахмет возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
26'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
26'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Огюз Ахмет получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
25'
Огюз Ахмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
24'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
24'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Игрок из команды Генчлербирлиги делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Огюз Ахмет и Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги.
23'
Отличные скиллы показывает Огюз Ахмет, обводя своих соперников
22'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
22'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
22'
Огюз Ахмет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Губочан Томаш атаковал сзади соперника. Это Шкулетич Петар заработал своей команде штрафной
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
20'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Голкипер мог бы сыграть и получше
20'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
20'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Шкулетич Петар пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
17'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
17'
Халили Абдул бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
17'
Плохо сыграл Демирок Угур - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Шкулетич Петар из команды Генчлербирлиги сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
17'
Халили Абдул из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Luccas Claro наказан за толчок Родальега Уго
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Родальега Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
12'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Милинкович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
11'
Милинкович Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Новак Филип наказан за толчок Сессеньон Стефан
10'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
10'
Беро Матуш из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
9'
Погба Флорентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
8'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Беро Матуш из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
7'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Губочан Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Шкулетич Петар
6'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
6'
Новак Филип из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Родальега Уго наказан за толчок Политевич Сергей
Фол, нарушение
3'
Чифтчи Угюр из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Abdulkadir Omur оказался на газоне.
2'
Хорошую попытку сделал Шкулетич Петар. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Халили Абдул
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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