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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
1:2
Конец матча
20' Желтая карточкаРиу Реми
20' Желтая карточкаВелинтон Соуза
0:1
21' ПенальтиЭто'О Самюэль
1:1
25' ГолDouglas VIII
1:2
40' ГолШахинер Омер Али
1:2
45' Не забитый пенальтиАкбаба Эмре
48' Желтая карточкаФилипович Петар
58' Желтая карточкаКырынтылы Серкан
64' Желтая карточкаМоке Вильфрид
65' Вторая желтая карточкаМоке Вильфрид
81' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
90' Желтая карточкаФернандес Джуниор
90' Желтая карточкаЙонссон Йенс
|
20'
20'
21'
0:1
25'
1:1
40'
1:2
45'
1:2
48'
58'
64'
65'
81'
90'
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- 69 Риу Реми Вратарь
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Нападающий
- 55 Douglas VIII
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 15 Фофана Мамаду Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 14 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 82 Murat Sevlimer
- Главный тренер: Караман Хикмет
Коньяспор
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 42 Филипович Петар Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 8 Чамдалы Али Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- 11 Милошевич Дени Нападающий
- 7 Шахинер Омер Али Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Салк Эмруллах Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- Главный тренер: Мехмет Оздилек
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 24.10.2017 Аланьяспор 2:0 Эдирнеспор К
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
- 14.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Аланьяспор С
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 22.09.2017 Трабзонспор 3:4 Аланьяспор С
- 17.09.2017 Аланьяспор 1:4 Фенербахче С
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Бэтман Петролспор 0:3 Коньяспор К
- 26.11.2017 Касымпаша 2:1 Коньяспор С
- 23.11.2017 Коньяспор 1:1 Марсель ЛЕ
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 12.11.2017 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 09.09.2017 Коньяспор 0:2 Аланьяспор Суперлига
- 06.05.2017 Коньяспор 2:3 Аланьяспор Суперлига
- 04.12.2016 Аланьяспор 2:3 Коньяспор Суперлига
- 18.01.2009 Коньяспор 4:0 Аланьяспор Кубок
Аланьяспор
Коньяспор
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|40 - 19
|43
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|43 - 25
|41
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|40 - 20
|40
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|39 - 24
|38
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 32
|33
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 31
|33
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 31
|31
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|24 - 28
|27
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 28
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 34
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 35
|22
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 35
|21
|15.
|Аланьяспор
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|34 - 40
|21
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 29
|20
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 40
|19
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 41
|12
Второй тайм
90'
Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Фернандес Джуниор получил желтую карточку от судьи
82'
Аланьяспор делает замену. Н'Сакала Фабрис уходит с поля, а Эмир Беркан выходит на его замену.
81'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
67'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.
67'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Йонссон Йенс выходит на его замену.
65'
Моке Вильфрид получает вторую желтую карточку. Удаление.
64'
Моке Вильфрид получил желтую карточку от судьи
58'
Кырынтылы Серкан получил желтую карточку от судьи
56'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Хаджиахметович Амир выходит на его замену.
48'
Филипович Петар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Аланьяспор делает замену. Сакей Айзаак уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Акбаба Эмре пробил пенальти, но не смог забить!
40'
Г О О О О Л - Шахинер Омер Али бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль из команды Коньяспор забивает с точки!
20'
Велинтон Соуза получил желтую карточку от судьи
20'
Риу Реми получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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