  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Аланьяспор
1:2
Конец матча
Коньяспор
0'
20' Желтая карточка
Риу Реми
20' Желтая карточка
Велинтон Соуза
0:1
21' Пенальти
Это'О Самюэль
1:1
25' Гол
Douglas VIII
1:2
40' Гол
Шахинер Омер Али
1:2
45' Не забитый пенальти
Акбаба Эмре
48' Желтая карточка
Филипович Петар
58' Желтая карточка
Кырынтылы Серкан
64' Желтая карточка
Моке Вильфрид
65' Вторая желтая карточка
Моке Вильфрид
81' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
90' Желтая карточка
Фернандес Джуниор
90' Желтая карточка
Йонссон Йенс
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Фернандес Джуниор получил желтую карточку от судьи
82'
Аланьяспор делает замену. Н'Сакала Фабрис уходит с поля, а Эмир Беркан выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
67'
Аланьяспор делает замену. Караджа Эфеджан уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.

67'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Йонссон Йенс выходит на его замену.
65'
Моке Вильфрид получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
64'
Моке Вильфрид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Кырынтылы Серкан получил желтую карточку от судьи
56'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Хаджиахметович Амир выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Филипович Петар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аланьяспор делает замену. Сакей Айзаак уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Акбаба Эмре пробил пенальти, но не смог забить!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Шахинер Омер Али бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль из команды Коньяспор забивает с точки!
Желтая карточка
20'
Велинтон Соуза получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Риу Реми получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация