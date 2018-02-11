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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
1:0
Конец матча
Бурсаспор
0'
1:0
24' Гол
Юмлу Мустафа
48' Желтая карточка
Шеху Абдуллахи
55' Желтая карточка
Айдогду Сонер
77' Желтая карточка
Минейро Сержиньо
84' Желтая карточка
Байрам Омер
86' Желтая карточка
Тити
89' Желтая карточка
Лопеш Мигел
90' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Юмлу Мустафа получил желтую карточку от судьи
89'
Акхизар Беледье делает замену. Селезнёв Евгений уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Лопеш Мигел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Тити получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Байрам Омер получил желтую карточку от судьи

82'
Акхизар Беледье делает замену. Ларссон Даниэль уходит с поля, а Челик Мугдат выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Минейро Сержиньо получил желтую карточку от судьи
72'
Акхизар Беледье делает замену. Атасевен Эрай уходит с поля, а Минейро Сержиньо выходит на его замену.
68'
Бурсаспор делает замену. Йардымджи Барис уходит с поля, а Грозав Георге-Теодор выходит на его замену.
60'
Бурсаспор делает замену. Шеху Абдуллахи уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Айдогду Сонер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Шеху Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Юмлу Мустафа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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