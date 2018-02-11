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Стадион: Spor Toto Akhisar Stadyumu
1:0
Конец матча
1:0
24' ГолЮмлу Мустафа
48' Желтая карточкаШеху Абдуллахи
55' Желтая карточкаАйдогду Сонер
77' Желтая карточкаМинейро Сержиньо
84' Желтая карточкаБайрам Омер
86' Желтая карточкаТити
89' Желтая карточкаЛопеш Мигел
90' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
|
24'
1:0
48'
55'
77'
84'
86'
89'
90'
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 19 Байрам Омер Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 21 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 27 Кыса Билал Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- 7 Барбоза Элдер Нападающий
- Главный тренер: Бурук Окан
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 23 Бехич Азиз Защитник
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 6 Тити Защитник
- 51 Босток Джон Полузащитник
- 25 Шеху Абдуллахи Полузащитник
- 77 Агеманг-Баду Эммануэль Полузащитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 32 Эрдоган Юсуф Нападающий
- 28 Станку Богдан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 24 Джон Джошуа Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 37 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 29 Делардж Джон Нападающий
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Касымпаша 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 17.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Болуспор К
- 28.12.2017 Болуспор 2:1 Акхисар Беледиеспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 13.12.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Анкара Демирспор К
- 09.12.2017 Галатасарай 4:2 Акхисар Беледиеспор С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Анкара Демирспор 0:3 Акхисар Беледиеспор К
- 25.11.2017 Гёзтепе 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 17.11.2017 Бешикташ 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 12.11.2017 Алтынорду 0:3 Акхисар Беледиеспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Акхисар Беледиеспор С
- 24.10.2017 Акхисар Беледиеспор 6:0 Эрзинкан Рефахиеспор К
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги С
Бурсаспор (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
- 12.12.2017 Бурсаспор 2:0 Аданаспор К
- 08.12.2017 Бурсаспор 0:1 Фенербахче С
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Аданаспор 0:2 Бурсаспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
- 04.11.2017 Касымпаша 2:2 Бурсаспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 26.10.2017 Ени-Алтындаг 0:0 Бурсаспор К
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Бурсаспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
- 10.09.2017 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 23.04.2017 Акхисар Беледиеспор 5:1 Бурсаспор Суперлига
- 17.01.2017 Бурсаспор 1:4 Акхисар Беледиеспор Кубок
- 30.11.2016 Акхисар Беледиеспор 3:3 Бурсаспор Кубок
- 19.11.2016 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 17.04.2016 Бурсаспор 0:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 21.11.2015 Акхисар Беледиеспор 3:1 Бурсаспор Суперлига
- 25.05.2015 Акхисар Беледиеспор 0:1 Бурсаспор Суперлига
- 03.01.2015 Бурсаспор 3:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 28.02.2014 Акхисар Беледиеспор 2:1 Бурсаспор Суперлига
- 12.02.2014 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор Кубок Турции
- 18.01.2014 Акхисар Беледиеспор 0:0 Бурсаспор Кубок Турции
- 27.09.2013 Бурсаспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 27.04.2013 Бурсаспор 1:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 01.12.2012 Акхисар Беледиеспор 2:2 Бурсаспор Суперлига
Акхисар Беледиеспор
Бурсаспор
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 22
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|40 - 19
|43
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|20
|13
|2
|5
|43 - 25
|41
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|40 - 20
|40
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|39 - 24
|38
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 23
|35
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 32
|33
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 31
|33
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 31
|31
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|24 - 28
|27
|10.
|Бурсаспор
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|31 - 28
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 34
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|26 - 35
|22
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|24 - 35
|21
|15.
|Аланьяспор
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|34 - 40
|21
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|22 - 29
|20
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 40
|19
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 41
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Юмлу Мустафа получил желтую карточку от судьи
89'
Акхизар Беледье делает замену. Селезнёв Евгений уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
89'
Лопеш Мигел получил желтую карточку от судьи
86'
Тити получил желтую карточку от судьи
84'
Байрам Омер получил желтую карточку от судьи
82'
Акхизар Беледье делает замену. Ларссон Даниэль уходит с поля, а Челик Мугдат выходит на его замену.
77'
Минейро Сержиньо получил желтую карточку от судьи
72'
Акхизар Беледье делает замену. Атасевен Эрай уходит с поля, а Минейро Сержиньо выходит на его замену.
68'
Бурсаспор делает замену. Йардымджи Барис уходит с поля, а Грозав Георге-Теодор выходит на его замену.
60'
Бурсаспор делает замену. Шеху Абдуллахи уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
55'
Айдогду Сонер получил желтую карточку от судьи
48'
Шеху Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Юмлу Мустафа бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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