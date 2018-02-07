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Стадион:
Севилья
 
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Жирона
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Жирона

До начала игры осталось 2 дня 7 часов 55 минут, которая состоится 11.02.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Жирона
Севилья
90.9% (70)
Ничья:
5.2% (4)
Жирона
3.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
28.6% (22)
Севилья:
27.3% (21)
Севилья:
24.7% (19)
Севилья:
5.2% (4)
Ничья:
3.9% (3)
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