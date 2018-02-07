Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Жирона

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Марибор 1:1 Севилья ЛЧ
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Севилья 4:0 Картахена КК
- 26.11.2017 Вильярреал 2:3 Севилья П
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
Жирона (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 27.01.2018 Малага 0:0 Жирона П
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 17.12.2017 Жирона 1:0 Хетафе П
- 11.12.2017 Эспаньол 0:1 Жирона П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 28.11.2017 Леванте 1:1 Жирона КК
- 25.11.2017 Бетис 2:2 Жирона П
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Леванте 1:2 Жирона П
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Жирона 0:2 Леванте КК
- 23.10.2017 Депортиво 1:2 Жирона П
- 15.10.2017 Жирона 1:2 Вильярреал П
- 06.10.2017 Жирона 3:2 Монпелье ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|60 - 11
|58
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|33 - 9
|49
|3.
|Валенсия
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|42 - 26
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|45 - 21
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|33 - 26
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|28 - 34
|33
|7.
|Эйбар
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 34
|32
|8.
|Сельта
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 32
|31
|9.
|Жирона
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 29
|31
|10.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|37 - 45
|30
|11.
|Леганес
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 21
|29
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 21
|29
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|24 - 25
|27
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|41 - 40
|26
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|19 - 29
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|19 - 32
|22
|17.
|Леванте
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|20 - 32
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|17 - 50
|17
|19.
|Депортиво
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|24 - 51
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 35
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ЖиронаДо начала игры осталось 2 дня 7 часов 55 минут, которая состоится 11.02.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Жирона
Севилья
90.9% (70)
Ничья:
5.2% (4)
Жирона
3.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Севилья:
28.6% (22)
2:1 Севилья:
27.3% (21)
2:0 Севилья:
24.7% (19)
3:1 Севилья:
5.2% (4)
1:1 Ничья:
3.9% (3)
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