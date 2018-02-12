Стадион: Риасор Зрители: 20690
43' Желтая карточкаБаккали Закария
0:1
54' ГолLoren Moron
65' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
94'
Леон Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Герреро Франсис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Судья сигнализирует, что Junior Firpo из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Москера Педро
92'
Фабиан Руис из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Удар от ворот произведет Бетис
92'
ШАНС! Андоне Флорин нанес удар с лета, но не попал по воротам!
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Удар от ворот произведет Бетис
91'
ШАНС! Борхес Сельсо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
91'
90'
90'
90'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Леон Серхио из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Альбентоса Рауль заработал фол
89'
Судья сигнализирует, что Картабия Федерико из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Junior Firpo
88'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Удар от ворот произведет Бетис
87'
ШАНС! Альбентоса Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
87'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
87'
Лукас Перес из команды Депортиво делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Андоне Флорин из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
85'
Судья сигнализирует, что Борхес Сельсо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво направляет мяч в штрафную площадку, но Адан Антонио выбегает и ловит мяч
83'
Матч возобновится спорным мячом
83'
Гуардадо Андрес получил травму и заменен. Гарсия Хави выходит на поле.
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуардадо Андрес получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Гуардадо Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Тельо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
79'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
78'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Картабия Федерико из команды Депортиво подал угловой слева.
78'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Картабия Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Крон-Дели Микаэль уходит с поля и его заменяет Москера Педро
77'
Амат Хорди из команды Бетис играет слишком грубо. Андоне Флорин оказался на газоне.
77'
Junior Firpo из команды Бетис играет слишком грубо. Картабия Федерико оказался на газоне.
76'
Junior Firpo наказан за толчок Хуанфран Морено
76'
Удар от ворот произведет Бетис
76'
Картабия Федерико нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Тактическая замена. Loren Moron уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
74'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Андоне Флорин
73'
Адриан Лопес нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Удар от ворот произведет Бетис
72'
Адриан Лопес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Картабия Федерико
70'
Хорошую попытку сделал Картабия Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Андоне Флорин нанес удар в каркас ворот!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Картабия Федерико из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Loren Moron из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Хуанфран Морено из команды Депортиво в офсайде
68'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Loren Moron из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Бетис
66'
Loren Moron нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Альбентоса Рауль получил желтую карточку от судьи
65'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Loren Moron заработал фол
64'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
63'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
63'
62'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Тактическая замена. Баккали Закария уходит с поля и его заменяет Картабия Федерико
60'
Удар от ворот произведет Бетис
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 20690 болельщиков
58'
Судья сигнализирует, что Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Junior Firpo
57'
Баккали Закария из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
56'
56'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
54'
Junior Firpo сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Loren Moron изменил счет на табло!
54'
Junior Firpo из команды Бетис делает отличный кросс...
53'
53'
Баккали Закария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фабиан Руис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
52'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
52'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
51'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Будебуз Ряд пробует нанести удар издали, но Рубен Мартинес держит все под контролем
49'
Баккали Закария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фабиан Руис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Бетис
46'
46'
Удар от ворот произведет Бетис
46'
Андоне Флорин из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Loren Moron из команды Бетис в офсайде
46'
Хоакин Санчес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
43'
Баккали Закария получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Баккали Закария грубо играет против соперника. Пострадал Герреро Франсис
43'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
42'
Герреро Франсис из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Судья сигнализирует, что Адриан Лопес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Junior Firpo
41'
Удар от ворот произведет Бетис
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Адриан Лопес из команды Депортиво нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Баккали Закария из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
40'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Лукас Перес из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Луизинью Коррейя нанес удар, мяч был парирован, но Адан Антонио не удержал его в руках.
39'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает пас партнеру.
39'
Баккали Закария из команды Депортиво подал угловой слева.
38'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Будебуз Ряд бьет со штрафного в створ, но Рубен Мартинес держит все под контролем
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Безумный фол. Альбентоса Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Фабиан Руис
37'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
34'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
29'
29'
Бартра Марк не смог попасть в створ ударом издали
29'
Будебуз Ряд из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
28'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Амат Хорди из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Удар от ворот произведет Бетис
27'
Лукас Перес из команды Депортиво плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Адриан Лопес из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Фабиан Руис из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Герреро Франсис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Будебуз Ряд нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
25'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Адриан Лопес из команды Депортиво подал угловой справа.
24'
23'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Баккали Закария из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Junior Firpo из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Шанс! Фабиан Руис из команды Бетис пробил головой, но мимо
21'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Андоне Флорин наказан за толчок Амат Хорди
18'
Вальверде Федерико получил травму и заменен. Борхес Сельсо выходит на поле.
17'
Матч возобновится спорным мячом
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Вальверде Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Вальверде Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Герреро Франсис из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Судья сигнализирует, что Альбентоса Рауль из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Loren Moron
13'
13'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Баккали Закария нанес удар в каркас ворот!
12'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Боведа Энеко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
11'
Удар от ворот произведет Бетис
10'
Удар от ворот произведет Бетис
10'
Крон-Дели Микаэль из команды Депортиво подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Адриан Лопес из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
8'
Удар от ворот произведет Бетис
8'
Шанс! Андоне Флорин из команды Депортиво пробил головой, но мимо
8'
7'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
6'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
6'
6'
5'
Хорошую попытку сделал Хоакин Санчес. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Отличные скиллы показывает Хоакин Санчес, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Манди Аисса
2'
2'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Судья сигнализирует, что Альбентоса Рауль из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Loren Moron
1'
Андоне Флорин из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Герреро Франсис заработал фол
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Депортиво 0:1 Бетис
Депортиво
43.2% (79)
Ничья:
38.3% (70)
Бетис
18.6% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.6% (56)
2:1 Депортиво:
24% (44)
1:0 Депортиво:
12.6% (23)
1:2 Бетис:
10.4% (19)
2:2 Ничья:
6% (11)
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