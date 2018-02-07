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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 28.11.2017 Реал Мадрид 2:2 Фуэнлабрада КК
- 25.11.2017 Реал Мадрид 3:2 Малага П
- 21.11.2017 АПОЭЛ 0:6 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид П
- 05.11.2017 Реал Мадрид 3:0 Лас-Пальмас П
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Реал Сосьедад 0:2 Малага П
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад П
- 29.11.2017 Реал Сосьедад 2:3 Лерида КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 17.11.2017 Жирона 1:1 Реал Сосьедад П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 02.11.2017 Реал Сосьедад 3:0 Вардар ЛЕ
- 29.10.2017 Хетафе 2:1 Реал Сосьедад П
- 26.10.2017 Лерида 0:1 Реал Сосьедад КК
- 23.10.2017 Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол П
- 19.10.2017 Вардар 0:6 Реал Сосьедад ЛЕ
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 14
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 21.08.2016 Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера
- 30.04.2016 Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера
- 30.12.2015 Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера
- 31.01.2015 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 31.08.2014 Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера
- 05.04.2014 Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера
- 09.11.2013 Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 26.05.2013 Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера
- 06.01.2013 Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера
- 24.03.2012 Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 30.10.2011 Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера
- 06.02.2011 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 19.09.2010 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Примера
- 16.08.2009 Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|60 - 11
|58
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|33 - 9
|49
|3.
|Валенсия
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|42 - 26
|40
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|45 - 21
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|33 - 26
|37
|6.
|Севилья
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|28 - 34
|33
|7.
|Эйбар
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 34
|32
|8.
|Сельта
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 32
|31
|9.
|Жирона
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|31 - 29
|31
|10.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|37 - 45
|30
|11.
|Леганес
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|20 - 21
|29
|12.
|Хетафе
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|26 - 21
|29
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|24 - 25
|27
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|41 - 40
|26
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|19 - 29
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|22
|7
|1
|14
|19 - 32
|22
|17.
|Леванте
|Заявка
|22
|3
|11
|8
|20 - 32
|20
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|22
|5
|2
|15
|17 - 50
|17
|19.
|Депортиво
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|24 - 51
|17
|20.
|Малага
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 35
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Реал СосьедадДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 47 минут, которая состоится 10.02.2018.
Новости матча
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Роналду исполнилось 33 года — 10:58
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Реал Мадрид
92.3% (72)
Ничья:
5.1% (4)
Реал Сосьедад
2.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
3:1 Реал Мадрид:
30.8% (24)
2:1 Реал Мадрид:
24.4% (19)
2:0 Реал Мадрид:
16.7% (13)
3:0 Реал Мадрид:
6.4% (5)
1:0 Реал Мадрид:
6.4% (5)
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