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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Реал Сосьедад
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Реал Мадрид
92.3% (72)
Ничья:
5.1% (4)
Реал Сосьедад
2.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
30.8% (24)
Реал Мадрид:
24.4% (19)
Реал Мадрид:
16.7% (13)
Реал Мадрид:
6.4% (5)
Реал Мадрид:
6.4% (5)
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