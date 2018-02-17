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Стадион: Хиндмарш
2:2
Конец матча
0:1
7' ГолХул Эндрю
10' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
18' Красная карточкаГюлюм Эрсан
45' Желтая карточкаBlake Powell
0:2
53' Гол в свои воротаRyan Strain
57' Желтая карточкаМеллинг Джейкоб
58' Желтая карточкаTaylor Regan
1:2
61' ГолJordan Elsey
79' Желтая карточкаАдлунг Даниэль
82' Желтая карточкаPetros Skapetis
2:2
83' ГолБлэквуд Джордж
|
7'
0:1
18'
45'
53'
0:2
57'
58'
61'
1:2
79'
82'
83'
2:2
Состав команд
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 24 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 29 Ryan Strain
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 5 Taylor Regan Защитник
- 2 Michael Marrone Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 77 Чавушевич Дженгис Нападающий
- Главный тренер: Guillermo Amor
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 19 Jacob Poscoliero Защитник
- 6 Хиаряй Том Защитник
- 2 Роу Сторм Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 8 Blake Powell
- 12 Trent Buhagiar
- 22 Меллинг Джейкоб
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 27 Petros Skapetis
- 16 Liam Rose
- 3 Ёша Роус
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 28.10.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.08.2017 Блэктаун Сити 3:2 Сентрал Кост Маринерз КФ
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 11
Сентрал Кост Маринерз: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 9
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 25.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 05.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 06.11.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2016 Аделаида Юнайтед 4:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.02.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.01.2016 Аделаида Юнайтед 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 12.03.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 07.02.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.04.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 14.02.2014 Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 14.12.2013 Аделаида Юнайтед 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.10.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 24.03.2013 Аделаида Юнайтед 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 25.01.2013 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 01.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 22.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 3:2 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
- 02.12.2011 Аделаида Юнайтед 0:4 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 29.01.2011 Аделаида Юнайтед 1:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|20
|15
|4
|1
|50 - 14
|49
|2.
|Ньюкасл Джетс
|20
|11
|5
|4
|43 - 24
|38
|3.
|Мельбурн Сити
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|20
|8
|5
|7
|24 - 25
|29
|5.
|Мельбурн Виктори
|20
|7
|5
|8
|28 - 30
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|20
|6
|8
|6
|26 - 33
|26
|7.
|Брисбен Роар
|20
|6
|4
|10
|24 - 31
|22
|8.
|Перт Глори
|20
|6
|1
|13
|24 - 41
|19
|9.
|Веллингтон Феникс
|20
|4
|5
|11
|24 - 41
|17
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|20
|3
|8
|9
|21 - 29
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Меллинг Джейкоб уходит с поля, а Liam Rose выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
82'
Petros Skapetis получил желтую карточку от судьи
79'
Адлунг Даниэль получил желтую карточку от судьи
76'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.
76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Petros Skapetis выходит на его замену.
68'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Jacob Poscoliero уходит с поля, а Ёша Роус выходит на его замену.
65'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Чавушевич Дженгис выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Jordan Elsey бьет в цель!
58'
Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
57'
Меллинг Джейкоб получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Ryan Strain уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Blake Powell получил желтую карточку от судьи
21'
Аделаида Юнайтед делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Тейлор Риган выходит на его замену.
18'
УДАЛЕНИЕ! - Гюлюм Эрсан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
10'
Isaias получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Хул Эндрю бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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