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Стадион:
Аделаида Юнайтед
2:2
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
7' Гол
Хул Эндрю
10' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
18' Красная карточка
Гюлюм Эрсан
45' Желтая карточка
Blake Powell
0:2
53' Гол в свои ворота
Ryan Strain
57' Желтая карточка
Меллинг Джейкоб
58' Желтая карточка
Taylor Regan
1:2
61' Гол
Jordan Elsey
79' Желтая карточка
Адлунг Даниэль
82' Желтая карточка
Petros Skapetis
2:2
83' Гол
Блэквуд Джордж
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Меллинг Джейкоб уходит с поля, а Liam Rose выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Блэквуд Джордж бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Petros Skapetis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Адлунг Даниэль получил желтую карточку от судьи
76'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Майкл Марроне выходит на его замену.

76'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Petros Skapetis выходит на его замену.
68'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Jacob Poscoliero уходит с поля, а Ёша Роус выходит на его замену.
65'
Аделаида Юнайтед делает замену. Ryan Kitto уходит с поля, а Чавушевич Дженгис выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Jordan Elsey бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Тейлор Риган получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Меллинг Джейкоб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Ryan Strain уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Blake Powell получил желтую карточку от судьи
21'
Аделаида Юнайтед делает замену. Jordan O'Doherty уходит с поля, а Тейлор Риган выходит на его замену.
18'
УДАЛЕНИЕ! - Гюлюм Эрсан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
10'
Isaias получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Хул Эндрю бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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