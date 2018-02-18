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Стадион:
Нитра
1:1
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
35' Гол
Rene Kotrik
42' Желтая карточка
Стайнгубел Кристиан
1:1
55' Гол
Эль-Махдиуи Ашраф
87' Желтая карточка
Richard Krizan
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Dominik Gulas выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
86'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
84'
Нитра делает замену. Роберт Валента уходит с поля, а Aurelien Ngeyitala выходит на его замену.
73'
Тренчин делает замену. Слеегерс Джои уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.

59'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Vahagn Militosyan выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Эль-Махдиуи Ашраф бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Стайнгубел Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Rene Kotrik бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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