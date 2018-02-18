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Стадион: Стидион под Зобором
1:0
35' ГолRene Kotrik
42' Желтая карточкаСтайнгубел Кристиан
1:1
55' ГолЭль-Махдиуи Ашраф
87' Желтая карточкаRichard Krizan
|
35'
1:0
55'
1:1
87'
Состав команд
Нитра
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 66 Marius Charizopoulos Защитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Нападающий
- 23 Ondrej Vencl Нападающий
- 9 Robert Valenta Нападающий
- 3 Niba MacDonald
- 5 Richard Krizan
- 10 Andrej Fabry
- 13 Rene Kotrik
- 22 Matus Kunik
- Запасные игроки
- 20 Marek Fabry
- 12 Dominik Gulas
- 7 Aurelien Ngeyitala
- 21 Vahagn Militosyan
- 19 Martin Macho
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Тренчин
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 3 Джульен Кестон Защитник
- 8 Лоуренс Джеймс Защитник
- 17 Чоглей Петер Защитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Полузащитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 77 Манце Антонио Нападающий
- 4 Зубайру Абдул
- 26 Гонг Хиллари
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 16 Jakub Kadak
- 19 Чатакович Хамза
- 69 Philip Azango
- Главный тренер: Roman Marcok
Предыдущие игры
Нитра (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
- 10.09.2017 Спартак Трнава 2:1 Нитра С
- 26.08.2017 Нитра 3:1 ДАК С
- 19.08.2017 Сеница 0:1 Нитра С
- 11.08.2017 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра С
- 29.07.2017 Нитра 0:0 Земплин С
Тренчин (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Тренчин 2:2 Слован Братислава С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
- 19.08.2017 Тренчин 1:2 Земплин С
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова С
- 05.08.2017 Спартак Трнава 2:1 Тренчин С
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК С
Последние игры между собой
Нитра: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Тренчин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра Суперлига
- 22.03.2014 Тренчин 1:1 Нитра Суперлига
- 28.09.2013 Нитра 1:1 Тренчин Суперлига
- 13.07.2013 Тренчин 4:0 Нитра Суперлига
- 30.03.2013 Тренчин 3:0 Нитра Суперлига
- 06.10.2012 Нитра 1:2 Тренчин Суперлига
- 14.07.2012 Тренчин 5:0 Нитра Суперлига
- 07.04.2012 Тренчин 5:2 Нитра Corgon Liga
- 05.11.2011 Нитра 0:0 Тренчин Corgon Liga
- 06.08.2011 Тренчин 0:0 Нитра Corgon Liga
- 23.01.2010 Нитра 2:0 Тренчин Товарищеские матчи. Сборные
- 31.05.2008 Нитра 3:0 Тренчин Corgon Liga
- 22.03.2008 Тренчин 1:2 Нитра Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|20
|15
|1
|4
|33 - 16
|46
|2.
|Жилина
|20
|12
|1
|7
|42 - 28
|37
|3.
|Слован Братислава
|20
|9
|8
|3
|38 - 26
|35
|4.
|ДАК
|20
|9
|8
|3
|27 - 20
|35
|5.
|Ружомберок
|20
|8
|7
|5
|31 - 21
|31
|6.
|Тренчин
|20
|8
|6
|6
|48 - 31
|30
|7.
|Нитра
|20
|7
|8
|5
|19 - 13
|29
|8.
|Злате Моравце
|20
|7
|4
|9
|27 - 30
|25
|9.
|Земплин
|20
|5
|6
|9
|17 - 23
|21
|10.
|Подбрезова
|20
|5
|2
|13
|16 - 36
|17
|11.
|Татран Прешов
|20
|3
|4
|13
|13 - 42
|13
|12.
|Сеница
|20
|2
|5
|13
|16 - 41
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Dominik Gulas выходит на его замену.
87'
Richard Krizan получил желтую карточку от судьи
86'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
84'
Нитра делает замену. Роберт Валента уходит с поля, а Aurelien Ngeyitala выходит на его замену.
73'
Тренчин делает замену. Слеегерс Джои уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.
59'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Vahagn Militosyan выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Эль-Махдиуи Ашраф бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Стайнгубел Кристиан получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Rene Kotrik бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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