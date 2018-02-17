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Стадион: Зрители: 22988
Базель
0:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
24' Желтая карточка
Хефти Сильван
26' Желтая карточка
Ди Сере
52' Желтая карточка
Барнетта Транквилло
0:1
52' Гол
Иттен Седрик
57' Желтая карточка
Сухи Марек
0:2
86' Гол
Иттен Седрик
90' Желтая карточка
Джака Таулант
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
80'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Кукурузович Степан выходит на его замену.
77'
Санкт-Галлен делает замену. Бен Халифа Нассим уходит с поля, а Тафер Яннис выходит на его замену.
70'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Кох Филипп выходит на его замену.

69'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
61'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Кампо Самуэле выходит на его замену.
61'
Базель делает замену. Ди Сере уходит с поля, а Дзуффи Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Сухи Марек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Барнетта Транквилло получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Ди Сере получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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