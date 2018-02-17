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Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 22988
0:2
Конец матча
24' Желтая карточкаХефти Сильван
26' Желтая карточкаДи Сере
52' Желтая карточкаБарнетта Транквилло
0:1
52' ГолИттен Седрик
57' Желтая карточкаСухи Марек
0:2
86' ГолИттен Седрик
90' Желтая карточкаДжака Таулант
|
24'
26'
52'
0:1
57'
61'
86'
0:2
90'
Состав команд
17
Сухи
Марек
20
Ди
Сере
13
Иттен
Седрик
Базель 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 6 Фрай Фабиан Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Нападающий
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 56 Jasper van der Werff Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 34 Бабич Борис Нападающий
- 21 Мухайм Миро Нападающий
- 58 Cedric Gasser
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
- 25.10.2017 Раппершвиль-Йона 1:2 Базель К
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига
- 25.06.2016 Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи. Клубы
- 17.04.2016 Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига
- 13.03.2016 Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 22.11.2015 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 12.09.2015 Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 29.05.2015 Базель 4:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 08.04.2015 Санкт-Галлен 1:3 Базель Кубок Швейцарии
- 08.04.2015 Санкт-Галлен 0:0 Базель Switzerland Cup
- 15.03.2015 Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
- 15.03.2015 Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
- 04.10.2014 Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
- 14.08.2014 Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.05.2014 Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига
- 08.03.2014 Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Базель
Санкт-Галлен
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|49 - 21
|46
|2.
|Базель
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 19
|41
|3.
|Цюрих
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|28 - 26
|31
|4.
|Лугано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 28
|31
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 42
|30
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|30 - 31
|27
|7.
|Люцерн
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|29 - 36
|26
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|35 - 41
|25
|9.
|Тун
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|34 - 39
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|23 - 39
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
86'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
80'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Кукурузович Степан выходит на его замену.
77'
Санкт-Галлен делает замену. Бен Халифа Нассим уходит с поля, а Тафер Яннис выходит на его замену.
70'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Кох Филипп выходит на его замену.
69'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
61'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Кампо Самуэле выходит на его замену.
61'
Базель делает замену. Ди Сере уходит с поля, а Дзуффи Лука выходит на его замену.
57'
Сухи Марек получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
52'
Барнетта Транквилло получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Ди Сере получил желтую карточку от судьи
24'
Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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